Nouveaux médicaments font perdre jusqu’à des dizaines de kg de poids: ce qu’il faut savoir avant de les prendre

La semaglutide et la tirzépatide ont révolutionné le marché des médicaments amaigrissants, étant capables de faire perdre même des dizaines de kilogrammes en toute sécurité. Comment fonctionnent-ils, qui peut les prendre et quels sont les effets secondaires : explication du médecin.

Depuis quelques années, il y a eu une véritable révolution dans le domaine des médicaments pour perdre du poids, grâce à l’arrivée sur le marché de deux principes actifs : la semaglutide et la tirzépatide. Depuis une vingtaine d’années, ils sont utilisés dans le traitement du diabète de type 2, mais plus récemment, grâce à des essais cliniques approfondis, il a été découvert qu’ils sont très efficaces pour réduire les kilogrammes en trop.

L’efficacité de la semaglutide

En ce qui concerne la semaglutide, commercialisée sous les noms (désormais célèbres) de Ozempic et Wegovy, l’étude « Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity » publiée dans le New England Journal of Medicine – considéré comme la revue médicale la plus importante au monde – a montré une perte de poids égale ou supérieure à 15 pour cent de la masse corporelle, avec une moyenne de plus de 15 kg perdus. Les effets sont extrêmement positifs même chez les adolescents, comme le montre l’étude « Once-Weekly Semaglutide in Adolescents with Obesity », dans laquelle plus de la moitié des enfants traités étaient sortis de l’obésité et 74 pour cent avaient perdu plusieurs points d’indice de masse corporelle (IMC).

L’efficacité de la tirzépatide

La tirzépatide, commercialisée sous les noms de Mounjaro et Zepbound, a fait encore mieux, réussissant à faire perdre jusqu’à 24 kilogrammes (22,5 pour cent du poids corporel) chez les participants de l’étude « Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity ». Si l’on ajoute à cela qu’ils ont démontré des propriétés anticancéreuses et qu’ils réduisent même l’envie de boire de l’alcool, en plus de réduire le poids corporel et d’aider contre le diabète de type 2, il n’est pas surprenant qu’ils soient extrêmement demandés, surtout après la publicité énorme reçue sur les réseaux sociaux et par les célébrités. La situation est devenue tellement paradoxale que pendant un certain temps, les stocks de médicaments pour les diabétiques ont été limités, un problème qui a été résolu avec l’approbation des principes actifs spécifiquement pour le traitement de l’obésité.

Comment fonctionnent les nouveaux médicaments « miraculeux » pour perdre du poids

Mais pourquoi la semaglutide et la tirzépatide sont-elles si efficaces dans la perte de poids ? Les deux médicaments antidiabétiques sont tout d’abord des « agonistes du peptide 1 analogue au glucagon » (GLP-1), conçus à l’origine pour améliorer le contrôle de la glycémie. Ils y parviennent en imitant l’action d’une hormone que notre corps libère pour induire la sensation de satiété. En agissant sur les récepteurs du GLP-1, tant la semaglutide que la tirzépatide stimulent la libération de l’insuline – produite naturellement par les cellules du pancréas après le repas – et ralentissent le transit des aliments dans le tractus digestif, plus précisément le passage entre l’estomac et l’intestin grêle. Tout cela favorise la sensation de satiété, réduit la faim et aide donc considérablement à perdre du poids.

La tirzépatide est généralement plus efficace que la semaglutide car elle cible également un autre récepteur, celui de l’hormone GIP, acronyme de Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide (polypeptide insulinotrope dépendant du glucose). En pratique, elle possède une double action en tant qu’agoniste hormonal, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait une efficacité amaigrissante supérieure. Les hormones naturelles de la satiété libérées par l’intestin grêle et le côlon ont une action rapide, donc leur efficacité s’épuise rapidement, tandis que les deux principes actifs présents dans les médicaments la prolongent beaucoup plus longtemps. Ils doivent tous les deux être administrés par injection hebdomadaire avec des doses variant de 2,4 à 15 milligrammes en fonction du médicament et de la phase du traitement (la dose augmente avec le temps).

Ce qu’il faut savoir sur les nouveaux médicaments pour perdre du poids

Malgré leur efficacité considérable démontrée dans les essais cliniques, il y a quelques choses importantes à savoir sur ces médicaments, comme l’explique au CNN le Dr Jorge Moreno, spécialiste de l’obésité et professeur adjoint à l’école de médecine de la prestigieuse université de Yale (États-Unis). La première chose est qu’ils ne sont pas des médicaments pour tout le monde, mais uniquement pour les personnes obèses, c’est-à-dire avec un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30. Dans certains cas, ils peuvent également être prescrits à des personnes ayant un IMC de 27 et des conditions associées telles que le diabète de type 2 et l’hypertension, mais ils ne sont pas prescriptibles pour ceux qui doivent seulement perdre quelques kilogrammes, comme le souligne le Dr Moreno. Nous soulignons que ce sont les indications pour les États-Unis.

Le spécialiste rappelle que ce sont des médicaments sûrs et que, étant donné qu’ils sont utilisés depuis 2005 comme antidiabétiques, ils ont un historique de sécurité long et bien connu et des réactions indésirables. Les effets secondaires les plus courants sont les nausées, la constipation et le reflux acide, tandis que moins de 1 pour cent des patients souffrent de pancréatite (inflammation du pancréas). Il est clair qu’avec l’augmentation des prescriptions, le nombre de personnes atteintes de ce problème augmentera également. Une étude récente a également révélé qu’ils peuvent causer des obstructions intestinales, toujours dans moins de 1 pour cent des cas. Un autre détail important souligné par le Dr Moreno est que la prise de ces médicaments nécessite un suivi constant de la part du médecin traitant ; en d’autres termes, il ne s’agit pas de prendre un comprimé et de partir, mais de les prendre sous un strict contrôle médical avec des visites régulières. Enfin, l’expert rappelle qu’ils ne sont pas une panacée : pour lutter contre l’obésité, il faut commencer par changer son mode de vie et revoir ses habitudes alimentaires, sans compter uniquement sur les médicaments.