Des scientifiques capturent le moment exact où deux planètes entrent en collision et en créent une nouvelle

Il s’agit d’un moment impressionnant qui surprend par l’échelle gigantesque dont il dispose

La collision entre les deux planètes est incroyable à tous égards | Image : DALL-E

En moins de cent ans, l’homme a réalisé une série de avancées en astronomie qui dépassent de loin ce que nous avions découvert jusqu’à présent. Les progrès gigantesques en termes de lentilles, d’ondes radio et de capacité à explorer l’espace et à sonder des planètes proches ont été la clé pour la découverte de structures spatiales étranges et de découvertes sur des planètes proches qui auraient été impossibles autrement.

Maintenant, les scientifiques ont capturé l’une des images mentales les plus puissantes que nous puissions imaginer : la collision de deux planètes de manière si violente que, de ce choc, est né un nouveau planète. Quelque chose de surprenant à tous les égards et qui est assez frappant à penser. C’est pourquoi nous allons voir ce que l’on sait sur cette question.

La collision de deux planètes

Selon un article de The Conversation repris par Urban Techno, un phénomène incroyablement intéressant a été découvert à 1 800 années-lumière de la Terre et a été capté par les instruments des astronomes grâce à sa lueur géante capturée.

Ainsi, l’Université de Bristol pense qu’il s’agit d’une collision d’une grande ampleur, c’est-à-dire d’un choc entre deux planètes. Ce choc aurait probablement créé une nouvelle planète et même quelques lunes en raison de la violence de la collision entre les deux planètes. Quelque chose qui aurait pu se produire à de nombreuses reprises dans notre système solaire et qui suscite beaucoup d’intérêt en raison de la possibilité d’être l’une des principales façons de créer des planètes.

En résumé :

Il s’agit d’un phénomène qui a été crucial pour que nous puissions découvrir remarquablement comment certains planètes peuvent se former. Y compris la nôtre. En réalité, on pense que la Lune aurait pu surgir d’une collision entre notre planète et un astéroïde ou un autre corps céleste. Quelque chose qui a beaucoup de sens.