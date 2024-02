Amélioration de la condition physique réduit le risque de cancer de la prostate, selon une étude

L’activité physique est prouvée comme bénéfique, et cette étude est une autre preuve en ce sens. Le risque de cancer de la prostate est réduit grâce à l’amélioration de la condition physique.

Le cancer de la prostate est actuellement l’un des principaux cancers auxquels la population masculine est confrontée, étant le plus fréquent et le deuxième en termes de mortalité. À mesure que l’espérance de vie augmente, on observe une augmentation de l’incidence et de la mortalité du cancer de la prostate.

L’École suédoise des sciences du sport et de la santé a examiné les données de plus de 57 000 hommes suédois qui avaient adhéré à une base de données de santé depuis 1982, selon NBC News.

Une étude indique que l’amélioration de la condition physique réduit le risque de cancer de la prostate

La recherche, qui a abouti à un article publié dans le British Journal of Sports Medicine, a révélé que les hommes dont la condition cardiorespiratoire a augmenté de 3% ou plus au cours de trois ans avaient 35% moins de chances de développer un cancer de la prostate que ceux dont la condition a diminué.

Cette réduction du risque est restée indépendante des niveaux initiaux de condition physique des hommes. Les évaluations de la condition physique comprenaient des promenades à vélo stationnaire et des mesures du volume d’oxygène après une activité intense. Un volume plus élevé indiquait une meilleure condition physique.

Selon William Oh, directeur médical de la Prostate Cancer Foundation, la recherche a montré qu’une même légère augmentation de la condition physique peut considérablement réduire le risque de cancer de la prostate, indépendamment de l’âge ou du niveau initial de condition physique.

Bien que tous les hommes courent le risque de développer un cancer de la prostate, la condition cardiorespiratoire s’est révélée significative, évaluant la capacité du cœur et des poumons à fournir de l’oxygène aux muscles pendant l’exercice.

L’étude plurianuelle et espacée a révélé que les pratiques de condition cardiorespiratoire peuvent réduire le risque de cancer de la prostate. Ces résultats suggèrent que des modifications du mode de vie peuvent réduire le risque de cancer de la prostate.

Cette étude éclairante contribue à la preuve de la manière dont les facteurs de risque, tels que la bonne condition physique, peuvent jouer un rôle dans la réduction du risque de cancer de la prostate chez les hommes.

A déclaré Matt Lambert, gestionnaire de l’information et de la promotion de la santé au World Cancer Research Fund, selon The Guardian, soulignant l’importance de la condition cardiorespiratoire pour la santé et la durée de vie.

La co-auteure de l’étude, Kate Bolam, a souligné l’importance de pratiquer des activités qui élèvent la fréquence cardiaque pour améliorer la condition cardiorespiratoire. Elle a recommandé des activités vigoureuses telles que la course, la marche et la natation.