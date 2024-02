ARD arrête la diffusion SD par satellite : Ce que tu dois savoir

Weit verbreitet ici en Allemagne, la réception télévisée par satellite Astra diffuse le signal TV de plus de 1200 chaînes dans nos latitudes. Parmi elles se trouvent les chaînes publiques de l’ARD et du ZDF ainsi que de nombreux chaînes privées et fournisseurs de télévision payante. Le signal satellite atteint 16,7 millions de foyers dans le pays. La réception télévisée par satellite ne sera pas affectée, Astra continuera à émettre. Seules certaines chaînes comme l’ARD et le ZDF éteindront le signal SD.

Contenu:

Qu’est-ce que la SD et la HD ?

SD signifie définition standard et offre une résolution bien inférieure à celle de l’image HD ou UHD courante. Il s’agit d’un vestige des jours de la télévision analogique, qui est en réalité obsolète. En revanche, HD signifie haute définition, c’est-à-dire haute résolution.

Comparaison des différentes résolutions. Plus il y a de pixels, meilleure est la qualité de l’image. (Image personnelle)

Presque tous les programmes sont produits en résolution Full HD ou en diffusion 4K – et en SD, de nombreux détails échappent aux téléspectateurs, l’image est généralement floue.

Que se passe-t-il après l’arrêt de la diffusion en SD par l’ARD ?

Mais si votre récepteur ou appareil de réception ne gère que la résolution SD, vous allez bientôt vous retrouver dans une impasse. Car l’arrêt de la diffusion en SD signifie que l’image diffusée en résolution standard sera remplacée par du bruit d’image.

Donc plus de « Tatort », d’Euro de football, de « Tagesschau ».

Ce que vous pouvez faire : Mettez à niveau votre récepteur ou passez à la télévision sur Internet

Pour continuer à regarder les programmes de l’ARD, vous pouvez déjà prendre quelques précautions. La plus simple consiste à mettre à niveau votre récepteur satellite si vous regardez encore des programmes en SD. Si vous ne vous intéressez qu’aux programmes de l’ARD et du ZDF, le passage à une résolution HD ne coûte qu’une fois 39,99 euros environ.

Pour ce prix, vous recevrez un récepteur satellite HD de Telestar, qui est compact et reçoit également les programmes des diffuseurs publics en HD.

Si vous souhaitez continuer à recevoir les chaînes privées en haute définition, vous devrez rechercher un récepteur compatible avec HD+. Le même fabricant propose l’entrée de gamme Startsat HD+, qui peut recevoir les cartes d’abonnement HD+. Le coût d’un tel appareil est d’environ 65 à 70 euros.

Cependant, il existe une autre façon d’obtenir une image TV en HD sur votre écran, et ce de manière relativement gratuite : le streaming. Pratiquement tous les diffuseurs et chaînes proposent eux-mêmes un flux via Internet.

Les médiathèques de l’ARD et du ZDF avec leur diffusion en direct sont déjà couvertes par les frais de licence. Le groupe RTL et la société mère de Sat.1 et ProSieben proposent également leurs propres applications de streaming. Elles sont gratuites, à l’instar de la réception par satellite, si vous regardez en SD. Pour la HD, il y a un supplément à payer.

Le ZDF reste discret sur l’arrêt de la diffusion en SD

Ainsi, l’ARD a annoncé que début 2025, aucun de ses programmes ne sera plus diffusé en SD via Astra.

Au lieu du Tatort, l’ARD ne montrera plus que de la neige en SD à partir de 2025. (Photo : Talha Dursun Marko / Pexels)

La diffusion parallèle en SD et en HD n’est pas économiquement viable. Cela concerne Das Erste et toutes les chaînes régionales, de NDR à MDR en passant par SWR et BR. En 2022 déjà, les responsables ont arrêté la diffusion en SD de One, tagesschau24, Arte et Phoenix.

Le ZDF reste discret sur les plans d’arrêt de la diffusion en SD. Les responsables de Lerchenberg à Mayence prévoient de continuer à diffuser en SD via satellite pour l’instant. Il reste à voir si cette position évoluera après le départ de l’ARD.

Cependant, il est probable que tous les diffuseurs publics ne diffuseront que dans Full HD ou une résolution supérieure dans quelques années.

Les chaînes privées toujours disponibles en SD

Les chaînes privées telles que RTL, Sat.1 ou ProSieben ont opté pour une autre approche. Elles diffusent leur programme en SD sans cryptage via satellite. Si vous voulez une qualité d’image HD ou 4K via satellite, vous devez payer pour cela.

Cependant, nombreux sont les téléspectateurs qui ne sont tout simplement pas prêts à payer pour des images télévisées haute résolution. Sur les 16,7 millions de foyers équipés de la réception par satellite, seuls 3 millions de détenteurs d’abonnements sont prêts à payer l’abonnement payant appelé HD+ pour les chaînes privées. Les chaînes publiques, en revanche, peuvent être reçues gratuitement.

Ici, une blague pas si drôle sur « Bauer sucht Frau » devrait apparaître. À la place, la question : cette photo n’est-elle pas si mignonne qu’elle provoque une carie oculaire ? (Photo : Elina Sazonova)

Les autres 13,7 millions de foyers seraient perdus en tant qu’audience en cas d’arrêt de la diffusion en SD. Cela entraînerait une diffusion publicitaire moins étendue et une baisse des revenus. C’est pourquoi les chaînes privées continuent également de diffuser en SD.

Magenta TV, Giga TV et Cie.

Tous les grands fournisseurs d’accès à Internet proposent également la télévision linéaire via Internet. Deutsche Telekom propose Magenta TV, Vodafone propose GigaTV, et PŸUR propose un service propre via câble et réseau. Les offres se situent souvent dans la gamme de prix à un chiffre par mois si vous avez déjà souscrit à une connexion réseau.

Pour recevoir le programme via Internet, vous avez besoin d’une Smart TV ou d’un appareil de diffusion comme Chromecast de Google ou le Nvidia Shield.

Il n’y a qu’une seule alternative : ne pas revenir à l’ancienne diffusion en SD. Cependant, cela ne représente pas une grande perte pour être honnête. En HD, l’image est plus nette, le contraste est plus élevé et cela rend le visionnage plus agréable. Que ce soit par satellite ou par Internet, peu importe.

(Image d’ouverture : Pixabay)