« C’est une folie » : une nouvelle classe de vie a été découverte dans le système digestif humain

En examinant la jungle de microbes qui vivent en nous, les chercheurs ont découvert ce qui semble être une nouvelle classe d’objets dans le système digestif humain. Le biologiste Ivan Zheludev et ses collègues soutiennent que cette étrange découverte pourrait ne pas être un virus du tout, mais plutôt un tout nouveau groupe d’entités.

C’est fou. Plus nous regardons, plus nous voyons de choses folles.

A déclaré le biologiste mobile Mark Peifer de l’Université de Caroline du Nord, qui n’a pas participé à l’étude.

Ces mystérieux morceaux de matériel génétique n’ont pas de séquences détectables ou de similarités structurelles connues d’autres agents biologiques.

C’est pourquoi le biologiste Ivan Zheludev de l’Université de Stanford et ses collègues affirment que cela pourrait être un tout nouveau groupe d’entités qui pourraient contribuer à combler le fossé ancien entre les molécules génétiques les plus simples et les virus les plus complexes.

Les obélisques comprennent une classe diverse d’ARN qui colonisent et passent inaperçus dans les microbiomes humains et mondiaux.

Écrivent les chercheurs dans un article de pré-impression.

Avec le nom des structures hautement symétriques en forme de bâtons formées par leurs brins d’ARN tordus, les séquences génétiques des Obélisques mesurent seulement environ 1000 caractères (nucléotides) de longueur. En réalité, cette brièveté est probablement l’une des raisons pour lesquelles elles n’ont pas été remarquées auparavant.

30 000 Obélisques différents ont été identifiés

Dans une étude qui doit encore être examinée, Zheludev et son équipe ont analysé 5,4 millions de jeux de données de séquences génétiques publiées et ont identifié près de 30 000 Obélisques différents. Ceux-ci sont apparus dans environ 10 % des microbiomes humains examinés par l’équipe.

Dans un ensemble de données, les Obélisques sont apparus dans 50 % des échantillons oraux des patients. De plus, différents types d’Obélisques semblent être présents dans différentes régions de notre corps.

Cela soutient l’idée que les Obélisques peuvent être des colonisateurs du microbiome humain.

Expliquent les chercheurs.

Ils ont réussi à isoler un type de cellule hôte de notre microbiome, la bactérie Streptococcus sanguinis – un microbe commun de la bouche humaine. L’Obélisque dans ces microbes avait une boucle de 1137 nucléotides de longueur.

Bien que nous ne connaissions pas les ‘hôtes’ des autres Obélisques, il est raisonnable de supposer qu’au moins une fraction peut être présente dans les bactéries.

Écrivent Zheludev et ses collègues. En plus de la question de l’origine des Obélisques, ils semblent tous inclure des codes pour une nouvelle classe de protéines que les chercheurs ont appelées Oblins.

Les instructions pour la construction de ces protéines semblent occuper au moins la moitié du matériel génétique des Obélisques. Comme ces protéines sont si similaires dans tous les Obélisques, les chercheurs soupçonnent qu’elles pourraient être impliquées dans le processus de réplication de l’entité.

Cette capacité à coder les protéines les distingue des autres boucles d’ARN connues sous le nom de viroïdes, mais elles ne semblent pas non plus avoir les gènes pour fabriquer les coquilles de protéines dans lesquelles vivent les virus à ARN (y compris le COVID-19) lorsqu’ils sont à l’extérieur des cellules.

Elles sont également significativement plus grandes que d’autres molécules génétiques qui coexistent à l’intérieur des cellules, des plantes aux bactéries, appelées plasmides, qui sont le plus souvent composées d’ADN. Cependant, Zheludev et son équipe n’ont pas pu identifier d’impact des Obélisques sur leurs hôtes bactériens, ni un moyen de se propager entre les cellules.

Ces éléments pourraient ne pas être ‘viraux’ par nature et pourraient ressembler davantage à des ‘plasmides d’ARN’.

Concluent-ils.