Le Pentagone veut le Starship de SpaceX pour des missions stratégiques

Le Pentagone souhaite collaborer avec SpaceX, d’Elon Musk, pour opérer sa Starship et contrôler la fusée lorsque nécessaire.

Le Département de la Défense des États-Unis s’est récemment réuni avec SpaceX dans le but de prendre le contrôle de sa Starship lors de missions stratégiques.

Cette fusée de l’entreprise d’Elon Musk est la plus grande et la plus puissante au monde, ayant été la première conçue pour être un système entièrement réutilisable et rapidement réutilisable. La Starship ainsi que son propulseur, le Super Heavy, ont été conçus pour atterrir et voler à nouveau en quelques heures.

Nous avons eu des discussions et tout s’est résumé à des missions spécifiques, où il existe parfois un risque élevé ou une utilisation potentiellement dangereuse. Le Département de la Défense étudie si nous avons besoin de la fusée Starship en tant qu’actif propre et si SpaceX pourrait accommoder cela.

Explique Gary Henry, ancien commandant de l’armée de l’air américaine, qui travaille maintenant comme consultant chez SpaceX sur les questions de sécurité nationale, confirmant que l’entreprise est en négociation avec le Pentagone.

Le Pentagone avait déjà manifesté son intérêt stratégique pour SpaceX lorsqu’il a signé le contrat Rocket Cargo, avec lequel l’entreprise assure à l’armée de l’air la livraison de jusqu’à 150 tonnes de cargaison d’un point à un autre de la Terre en quelques minutes.

Dans cette nouvelle négociation, le Département de la Défense propose un scénario dans lequel il pourrait utiliser la Starship comme s’il s’agissait d’un véhicule de transport militaire lui appartenant. Selon l’issue des négociations, il pourrait également prendre la forme d’un véhicule prêté au gouvernement et le rendre à la fin de la mission.

Si nous devons acheter le service commercial, nous le ferons, mais il peut y avoir certains cas d’utilisation où il est nécessaire que le véhicule appartienne au gouvernement, soit exploité par le gouvernement.

A déclaré le colonel de l’armée de l’air Eric Felt.

L’utilisation de la Starship a une grande valeur stratégique pour les États-Unis, car bien que la Chine développe ses propres Starships, elle est encore plusieurs années derrière SpaceX en termes de technologie de lanceurs réutilisables.