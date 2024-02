11 solutions pour « Cette vidéo n’est actuellement pas disponible dans votre région »

Vous essayez d’accéder à une vidéo, un film ou une émission spécifique sur Prime Video ou un autre service de streaming, mais vous voyez un message d’erreur indiquant « Cette vidéo n’est actuellement pas disponible dans votre pays » ? Si c’est le cas, vous n’êtes pas seul, car certains utilisateurs rencontrent des restrictions géographiques qui les empêchent d’accéder à la vidéo qu’ils veulent regarder.

Les plateformes de streaming vidéo comme Prime Video protègent les droits de distribution du contenu en plaçant certaines restrictions de localisation. Ainsi, si vous voyez le message d’erreur « Cette vidéo n’est pas disponible dans votre pays ou votre région », il y a de fortes chances que vous essayiez de regarder des vidéos soumises à des restrictions géographiques dans votre région.

Résoudre le problème de « Cette vidéo n’est actuellement pas disponible dans votre pays »

Désormais que vous savez pourquoi le problème apparaît sur votre écran, vous vous demandez peut-être comment le résoudre. Ne vous inquiétez pas, pour éviter les restrictions géographiques, il existe quelques solutions que vous pouvez essayer pour regarder le contenu depuis votre région.

Lisez la suite pour les découvrir et assurez-vous également de bien parcourir chaque solution avant de choisir une façon de faire, car certaines solutions présentées dans cet article peuvent nécessiter un paiement tandis que d’autres sont gratuites.

Redémarrez votre appareil

Une des solutions les plus courantes et connues qui fonctionne pour la moitié des problèmes qu’un utilisateur rencontre sur son appareil est de le redémarrer. Cela rafraîchit l’appareil et lui permet de redémarrer depuis le début en effaçant les données temporaires et en arrêtant les processus en arrière-plan qui pourraient être à l’origine du problème. Redémarrez donc votre appareil et voyez si le problème persiste ou non. Si oui, passez à la solution suivante.

Vérifiez si le service de streaming est en panne

Une autre chose que vous devez vérifier avant de continuer est si les serveurs du service de streaming sont en panne ou non. Il arrive souvent que les plates-formes connaissent des périodes d’indisponibilité, peu importe la taille de l’entreprise.

Pour vérifier les périodes d’indisponibilité, il suffit de visiter un site web de détection de pannes comme DownDetector, rechercher le service de streaming et vérifier le pic du graphique, où un pic élevé signifie que de nombreux utilisateurs rencontrent une erreur sur la plateforme et qu’elle est très probablement en panne. Si elle est en panne, attendez un moment, car il peut falloir quelques heures à l’entreprise pour résoudre le problème. Si elle n’est pas en panne, passez à la solution suivante ci-dessous.

Utilisez un VPN

Pour la plupart des utilisateurs, le problème peut être facilement résolu avec un VPN. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, VPN signifie « Virtual Private Network » et permet aux utilisateurs de changer leur adresse IP pour celle d’un autre pays ou d’un autre serveur et de masquer leur adresse IP d’origine. En d’autres termes, il rend votre réseau virtuellement privé. Après vous être connecté à un VPN, vous pouvez facilement accéder aux sites Web bloqués dans votre région. Voici ce que vous devez faire :

Étape 1 : Tout d’abord, choisissez un service VPN de votre choix. Pour vous faire une idée, vous pouvez consulter notre article sur les meilleurs VPN gratuits. Vous pouvez utiliser un VPN payant ou gratuit. Un VPN gratuit peut ne pas fonctionner tout le temps.

Étape 2 : Téléchargez et installez le VPN sur votre appareil, que ce soit un ordinateur Windows, macOS, iOS, Android, Linux, Roku, Firestick ou autres.

Étape 3 : Ouvrez le VPN et connectez-vous avec vos identifiants.

Étape 4 : Connectez-vous à un serveur dans un autre pays où la vidéo pourrait être disponible.

Étape 5 : Actualisez la page de la vidéo et le problème devrait être résolu. Si c’est le cas, profitez de la vidéo. En revanche, si vous obtenez la même erreur, connectez-vous à un serveur dans un autre pays et réessayez ; cela devrait finir par fonctionner.

L’utilisation d’un réseau privé virtuel est l’un des meilleurs moyens de débloquer une vidéo qui n’est pas disponible dans votre pays ou votre région.

Utilisez un proxy

Vous pouvez également utiliser un proxy pour accéder à la vidéo qui n’est pas disponible dans votre région. Pour ceux qui ne connaissent pas, un proxy est un serveur ou un système qui agit comme une passerelle intermédiaire entre l’utilisateur et Internet. Bien qu’il existe plusieurs proxies disponibles sur Internet, vous pouvez utiliser Hide.me car il est relativement sûr et gratuit par rapport aux autres. Voici comment vous pouvez utiliser le proxy de Hide.me :

Étape 1 : Rendez-vous sur le navigateur proxy de Hide.me.

Étape 2 : Entrez l’adresse de la vidéo dans la zone de texte.

Étape 3 : Sélectionnez un emplacement de proxy parmi ceux disponibles. Vous pouvez également choisir plus de paramètres en fonction de vos préférences dans le menu Options supplémentaires.

Étape 4 : Cliquez sur Go à côté de l’adresse de la vidéo, et vous verrez la vidéo restreinte sur votre appareil.

Si vous regardez la vidéo sur un navigateur comme Chrome ou autre, vous devez le mettre à jour, car il arrive souvent que l’erreur soit causée par une version obsolète du navigateur. Donc, si vous utilisez une version obsolète du navigateur, assurez-vous de la mettre à jour vers la dernière version. Vous pouvez également essayer de diffuser la vidéo sur un autre navigateur pour voir si le problème est dû à la version du navigateur. Suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour votre navigateur.

Étape 1 : Ouvrez le navigateur sur lequel vous regardez la vidéo (dans notre cas, c’est Chrome).

Étape 2 : Cliquez sur l’icône des trois points en haut, puis choisissez Paramètres.

Étape 3 : Cliquez sur A propos, et il vérifiera automatiquement la version de votre navigateur et la mettra à jour s’il existe une version plus récente.

Une fois terminé, le navigateur redémarrera et vous devriez pouvoir regarder la vidéo sans aucun problème.

Tout comme la solution précédente, si vous rencontrez une erreur sur l’application de la plateforme de streaming dans laquelle vous regardez la vidéo sur votre appareil mobile, vous pouvez essayer de la mettre à jour. Voici comment procéder :

Étape 1 : Ouvrez le store d’applications sur votre appareil.

Étape 2 : Recherchez l’application dans laquelle vous rencontrez le problème, comme Amazon Prime, YouTube ou autres.

Étape 3 : Vérifiez s’il existe une mise à jour disponible. Si c’est le cas, cliquez sur Mettre à jour pour installer la dernière version.

Une fois la mise à jour effectuée, vérifiez si le problème de « Cette vidéo n’est actuellement pas disponible dans votre pays » persiste ou non. Il devrait probablement être résolu.

Téléchargez la vidéo

Vous pouvez également essayer de télécharger la vidéo pour laquelle vous rencontrez l’erreur. Il existe plusieurs sites web de téléchargement de vidéos en ligne disponibles sur Internet qui vous permettent de télécharger n’importe quelle vidéo à partir de différentes plates-formes de streaming.

Recherchez « téléchargeur de vidéos XYZ » sur Google, où XYZ fait référence à la plate-forme de streaming, puis rendez-vous sur le site web et saisissez le lien de la vidéo. Suivez les instructions à l’écran pour télécharger la vidéo.

Modification de l’URL de la vidéo

Si vous obtenez une erreur sur une vidéo YouTube, vous pouvez y accéder facilement en modifiant son URL. Voici comment faire :

Étape 1 : Tout d’abord, accédez à la vidéo sur un navigateur si vous la regardez sur l’application YouTube.

Étape 2 : Remplacez « watch?v= » par « v/ » dans le champ de l’URL, puis appuyez sur entrée.

Dès que vous le faites, YouTube rechargera la vidéo et elle devrait se lire sans aucun message d’erreur.

Effacez le cache du navigateur

Vous pouvez également essayer de vider le cache et les cookies du navigateur. Si la solution précédente ne fonctionne pas, essayez l’une des solutions ci-dessus après avoir vidé les cookies, car les cookies sont utilisés pour détecter les emplacements réels, ce qui peut entrer en conflit avec la nouvelle adresse IP et empêcher le déblocage de la vidéo. Effacez donc le cache du navigateur, puis essayez l’une des solutions que nous avons mentionnées ci-dessus dans l’article.

Étape 1 : Ouvrez le navigateur, dans notre cas, c’est Chrome.

Étape 2 : Accédez aux Paramètres, puis cliquez sur Confidentialité et sécurité.

Étape 3 : Cliquez sur Effacer les données de navigation.

Étape 4 : Pour tout effacer, sélectionnez Tout le temps dans la plage de Temps.

Étape 5 : Cochez les cases pour « Cookies et autres données de site » et « Images et fichiers en cache ».

Étape 6 : Enfin, cliquez sur Effacer les données.

Désactiver l’accélération matérielle

Bien que l’accélération matérielle soit utilisée pour accélérer les tâches liées aux graphismes en utilisant les ressources matérielles supplémentaires de votre système, elle peut parfois causer quelques problèmes, comme « cette vidéo n’est actuellement pas disponible dans votre pays » sur les plates-formes de streaming. Vous pouvez essayer de désactiver cette fonctionnalité dans votre navigateur.

Étape 1 : Ouvrez le navigateur Chrome.

Étape 2 : Cliquez sur l’icône des trois points en haut, puis sélectionnez Paramètres.

Étape 3 : Choisissez Système dans la barre latérale.

Étape 4 : Désactivez le curseur pour Utiliser l’accélération matérielle quand c’est possible.

Utiliser un navigateur ou un appareil différent

Si, après avoir essayé toutes les solutions, vous voyez toujours le même message d’erreur lorsque vous essayez de lire la vidéo, vous devez utiliser un navigateur ou un appareil différent pour regarder le contenu.

De nombreux utilisateurs ont signalé qu’ils peuvent se débarrasser du problème en changeant de navigateur ou d’appareil. Vous pouvez donc essayer cela. Par exemple, si vous utilisez le navigateur Chrome pour regarder la vidéo, passez à Edge, Brave ou autres.

Vous pouvez également passer à l’application mobile du service s’il y en a une. En revanche, si vous regardez sur l’application mobile, passez à un navigateur ou connectez-vous à l’application d’un autre appareil.

Questions fréquemment posées

Comment résoudre facilement le problème de « Cette vidéo n’est actuellement pas disponible dans votre pays » ?

Vous pouvez vous débarrasser facilement du problème de « Cette vidéo n’est actuellement pas disponible dans votre pays » en utilisant un service VPN premium.

Puis-je utiliser un VPN pour regarder du contenu non disponible dans mon pays sur Amazon Prime Video ?

Oui, vous pouvez essayer d’utiliser un service VPN pour accéder au contenu d’autres régions qui n’est pas disponible dans votre pays sur Amazon Prime Video.

Pourquoi certaines vidéos ne sont-elles pas disponibles dans ma région ?

En raison des restrictions géographiques, certaines vidéos peuvent être indisponibles dans votre région. Si c’est le cas, vous devez utiliser un VPN ou essayer d’autres solutions pour résoudre le problème.

J’espère que cet article vous a aidé à résoudre le problème de « Cette vidéo n’est actuellement pas disponible dans votre pays ». En plus des solutions énumérées ci-dessus, vous pouvez toujours essayer de vider le cache de l’application si vous regardez la vidéo sur une application Android, de désactiver l’accélération matérielle dans les paramètres de l’application s’il en existe un comme Amazon Prime, d’activer ou de désactiver le VPN, de désactiver l’antivirus ou le pare-feu, de désactiver les extensions du navigateur, de mettre à jour les pilotes de votre système, de réinstaller l’application et enfin, de contacter l’équipe de support du service de streaming si rien ne fonctionne.