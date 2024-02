La Lune se rétrécit, pourquoi ? La NASA annonce un problème

L’intérieur de la Lune continue progressivement à se refroidir, perdant du volume et faisant en sorte que sa croûte ait de moins en moins de surface à couvrir. Selon l’agence américaine, le satellite a déjà perdu plus de « 50 mètres de circonférence » avec la formation de failles souvent associées à une activité sismique.

La Lune se rétrécit progressivement et c’est un problème. C’est ce que dit la NASA, qui travaille sur le retour de l’homme sur la Lune, en acquérant de nouvelles données sur les caractéristiques des sites où les astronautes d’Artemis III atterriront dans le cadre de la mission Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) gérée par le Goddard for the Science Mission Directorate de l’Agence spatiale américaine. La Lune, explique la NASA, a déjà perdu plus de « 50 mètres de circonférence » en raison du refroidissement progressif de son intérieur au cours des derniers centaines de millions d’années, ce qui entraîne une importante déformation de sa surface, avec la formation de failles souvent associées à une activité sismique.

« Tout comme le raisin qui se dessèche en devenant un raisin sec, la Lune se plisse lorsqu’elle se rétrécit. Mais contrairement au raisin, la surface de la Lune est fragile, ce qui provoque la formation de failles aux points où les sections de la croûte se poussent l’une contre l’autre », indiquent les chercheurs. Les preuves montrant que ce rétrécissement continu entraîne la formation de failles, même dans les sites d’atterrissage potentiels de la mission Artemis III, viennent d’être détaillées dans une étude publiée dans le Planetary Science Journal.

Pourquoi la Lune devient plus petite

Au vu de la Terre, cela peut sembler être un endroit « calme », mais la Lune subit des contraintes constantes qui rendent notre satellite dynamique et agité, non seulement en raison de la fréquence à laquelle sa surface est frappée par des astéroïdes et des comètes. Une grande partie de ces sollicitations est en effet due au refroidissement de son noyau interne, qui a produit et continue à produire une réduction de volume, faisant en sorte que sa croûte ait progressivement de moins en moins de surface à couvrir. Cela se traduit par la formation de failles, souvent accompagnées d’activités sismiques, telles que les tremblements de terre lunaires (lunamoti).

À ce jour, différentes failles ont été identifiées dans plusieurs zones de la Lune, mais les auteurs de la nouvelle étude, dirigée par Tom Watters de la Smithsonian Institution de Washington, ont relié un groupe de failles, situées dans la région du sud près et à l’intérieur de certaines zones candidates à l’atterrissage des astronautes d’Artemis III, à l’un des lunamoti les plus puissants jamais enregistrés par les sismomètres Apollo il y a plus de 50 ans. En utilisant ensuite certains modèles pour simuler la stabilité des pentes superficielles de la région, l’équipe a découvert que certains de ces sites sont particulièrement vulnérables aux glissements de terrain dus aux secousses sismiques.

Les tremblements de terre sur la Lune sont un problème pour les astronautes

Sur la Lune, indiquent les chercheurs, les tremblements de terre se produisent près de la surface lunaire, à environ 150 kilomètres de profondeur dans la croûte. Comme les secousses terrestres, les lunamoti sont causés par l’activation des failles et peuvent être assez forts pour endommager les bâtiments, les équipements et autres structures créées par l’homme. Cependant, par communiqué aux secousses terrestres, qui ont tendance à durer quelques minutes ou quelques secondes, les tremblements de terre lunaires peuvent durer des heures, comme le séisme de magnitude 5 enregistré par le réseau sismique passif Apollo dans les années 70 et connu sous le nom de Smq n9 (acronyme de Shallow moonquake number 9, c’est-à-dire lunamoto superficiale numéro 9).

Les failles liées à ce séisme ont été identifiées en analysant les données des Narrow Angle Cameras (Nac), les deux caméras à angle étroit à bord de la sonde LRO de la NASA. Certaines de ces failles étaient déjà connues, mais d’autres étaient auparavant inconnues : l’une de ces dernières, ou plutôt, un groupe de ces nouvelles failles, appelé par les chercheurs le cluster de Gerlache, se trouve justement à l’intérieur de la zone de Gerlache Rim 2 (le bord 2 du cratère de Gerlache), l’un des sites potentiels identifiés par la NASA pour l’atterrissage des astronautes d’Artemis III.

Cela a conduit les chercheurs à modéliser la stabilité des pentes superficielles de la région méridionale de la Lune et à la découverte de certaines zones particulièrement susceptibles de subir des « éboulements de régolithe » qui peuvent être déclenchés même par de légères secousses sismiques. « Une légère secousse sismique peut être tout ce qui est nécessaire pour déclencher des éboulements de régolithe », déclarent les auteurs de l’étude dans leur article, soulignant également que les modèles « suggèrent que des tremblements de terre superficiels capables de produire de fortes secousses du sol dans la région du pôle sud de la Lune sont possibles en raison d’événements de glissement sur des failles existantes ou de la formation de nouvelles failles de compression ».

Selon les chercheurs, cela indique que les tremblements de terre superficiels peuvent représenter un danger pour les futurs efforts d’exploration humaine dans la région, allant jusqu’à dévaster d’éventuelles colonies humaines sur la Lune. Par conséquent, comme le soulignent les auteurs de la recherche, lors de la planification de l’emplacement et de la stabilité des avant-postes permanents, il faudra prendre en compte « la distribution mondiale des jeunes failles de compression, leur potentiel d’activité et leur potentiel de formation de nouvelles failles de compression en raison de la contraction globale en cours », ce qui nécessitera de nouvelles données sismiques.

La cartographie de l’activité sismique sur la Lune

Des missions telles que la prochaine Farside Seismic Suite, qui livrera deux sismomètres (testés en vol lors de la mission InSight sur Mars) dans le cratère Schrödinger, élargiront les mesures effectuées par le réseau passif Apollo et augmenteront les connaissances sur la sismicité, fournissant des informations essentielles sur l’évolution du noyau lunaire et la contraction globale qui en découle.

L’objectif est d’identifier avec plus de précision les endroits qui peuvent se révéler dangereux pour l’exploration humaine. « À mesure que nous approchons de la date de lancement de la mission Artemis III avec équipage (reportée pour l’instant à septembre 2026, ndlr), il est important de garder nos astronautes, nos équipements et nos infrastructures aussi sûrs que possible », a déclaré Nicholas Schmerr, coauteur de l’étude et professeur associé de géologie à l’Université du Maryland. « Ce travail nous aide à nous préparer à ce qui nous attend sur la Lune, que ce soit la conception de structures capables de mieux résister à l’activité sismique lunaire ou la protection des personnes contre les zones réellement dangereuses ».