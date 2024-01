Comment activer la protection des appareils volés sur iPhone

La nouvelle version iOS 17.3 est désormais disponible pour tous les iPhones éligibles. Si vous avez mis à jour votre iPhone vers iOS 17.3 ou si celui-ci est livré avec une version ultérieure, vous devez activer une fonction de sécurité pour une protection future. Je parle de la fonction de protection contre les appareils volés introduite avec iOS 17.3. Voici comment activer la protection contre les appareils volés sur iPhone.

iOS 17.3 a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont les points forts sont les listes de lecture collaboratives et la protection des appareils volés. Apple propose régulièrement des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité dans le cadre de mises à jour majeures et mineures.

Comme il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité, de nombreuses personnes voudront en savoir plus à ce sujet, alors commençons.

Qu’est-ce que la protection contre les appareils volés ?

Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité protège votre iPhone en cas de vol ou de perte. Lorsque l’iPhone est éloigné de lieux familiers, tels que la maison et le lieu de travail, il est nécessaire d’utiliser Face ID ou Touch ID pour accéder aux données et modifier les paramètres. Ainsi, même si quelqu’un a votre code d’accès, il ne pourra pas effectuer d’opérations sensibles sans Face ID ou Touch ID.

Non, vous n’avez pas besoin de saisir votre mot de passe, Face ID ou Touch ID lorsque vous vous trouvez dans un lieu familier. Vous pouvez utiliser votre mot de passe habituel sur votre appareil dans les lieux familiers, cela n’affectera donc pas votre utilisation de l’iPhone.

C’est une fonctionnalité essentielle qui ajoute une couche supplémentaire de sécurité à votre iPhone. Il est recommandé d’activer cette fonctionnalité pour sécuriser votre identifiant Apple et vos données sensibles sur votre iPhone. Par défaut, elle est désactivée.

Comment activer la protection contre les appareils volés sur iPhone

Assurez-vous que votre iPhone fonctionne sous iOS 17.3 ou une version ultérieure, car cette fonctionnalité est introduite avec la mise à jour iOS 17.3. Vous devez également configurer Face ID ou Touch ID si ce n’est pas déjà fait.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone. Accédez aux paramètres Face ID et code d’accès ou Touch ID et code d’accès. Saisissez votre code d’accès de l’appareil. Faites défiler vers le bas et vous trouverez Protection contre les appareils volés. Pour activer la fonctionnalité, appuyez sur le texte Activer la protection en bleu. Ou ouvrez la protection contre les appareils volés pour accéder au Switch.

Dans iOS 17.4 et versions ultérieures, vous pouvez appuyer sur « Protection contre les appareils volés » pour accéder aux nouveaux paramètres, y compris un Switch pour activer ou désactiver la protection contre les appareils volés. Ici, vous pourrez choisir quand la protection contre les appareils volés doit être activée, avec des options telles que « Toujours » et « Loin des lieux familiers ».

Note : Si la protection contre les appareils volés n’est pas disponible, soit votre iPhone n’est pas dans la version iOS requise, soit Face ID/Touch ID n’est pas configuré.

Délai de sécurité

La protection des appareils volés comprend également une fonctionnalité supplémentaire de délai de sécurité qui empêche de désactiver ou de modifier les paramètres pendant une heure. Cela donnera aux utilisateurs le temps de verrouiller leur identifiant Apple et de prendre les mesures nécessaires si l’iPhone est volé. Cela sera également utile si quelqu’un veut profiter de vous lorsque vous êtes ivre en scannant votre visage, cela ne fonctionnera pas pendant une heure.

Si vous souhaitez désactiver la fonction, peut-être lorsque vous vendez votre iPhone, vous pouvez facilement la désactiver. Gardez à l’esprit que vous devrez peut-être attendre une heure à partir du moment de la première tentative.

Ouvrez les paramètres sur votre téléphone. Accédez aux paramètres Face ID et code d’accès ou Touch ID et code d’accès. Utilisez le texte Désactiver la protection ou ouvrez la protection contre les appareils volés pour la désactiver via le Switch (dans iOS 17.4 ou ultérieur). Il vous sera demandé d’attendre une heure. Après une heure, réessayez et cela se désactivera.

À moins qu’il n’y ait une raison importante, je vous conseille de maintenir la fonction de protection contre les appareils volés activée.

Voilà tout ce qu’il y a à savoir sur la nouvelle fonction de protection contre les appareils volés. Quel est votre avis sur cette nouvelle fonctionnalité ? En cas de questions, n’hésitez pas à nous le faire savoir dans la section des commentaires.