Baisse démographique, les familles s’effondreront d’ici 2100 : combien de parents aurons-nous encore en vie à 65 ans

Une nouvelle étude a déterminé qu’à la fin du siècle, il y aura un effondrement massif des familles dans le monde entier. Le nombre d’enfants et de petits-enfants diminuera tellement qu’il transformera radicalement la société et les besoins en assistance. Voici le nombre de parents que nous aurons en 2095 par communiqué à ceux que nous avions immédiatement après la guerre.

D’ici la fin du siècle, les familles changeront radicalement dans toutes les régions du monde, avec un véritable effondrement du nombre d’enfants et, par conséquent, de parents. En d’autres termes, les familles du futur seront beaucoup plus petites et « verticales », avec un nombre plus élevé de grands-parents et d’arrière-grands-parents et peu ou très peu d’enfants, de petits-enfants et de cousins. La baisse démographique d’ici à 2100 a déjà été largement prévue par de nombreuses études de renom ; parmi elles, une récente recherche de l’Université de Washington, qui a déterminé que la population mondiale atteindra 9,7 milliards d’individus d’ici 2064, puis chutera à 8,8 milliards dans les 30 années suivantes. La précédente décroissance démographique à l’échelle planétaire s’est produite au XIVe siècle, pendant le Moyen Âge, lorsque la propagation de la fameuse « peste noire » a tué des millions de personnes. Ce chiffre suggère à quel point la situation est préoccupante, en particulier pour certains pays – comme l’Italie – où la baisse démographique est déjà largement en cours et est considérée comme une véritable urgence nationale.

La nouvelle étude ne s’est pas seulement concentrée sur le simple calcul numérique du déclin démographique mondial, mais aussi sur la composition des familles du futur. Elle a été menée par une équipe de recherche internationale dirigée par le scientifique Diego Alburez-Gutierrez de l’Institut Max Planck de recherche démographique de Rostock (Allemagne), qui a collaboré étroitement avec les collègues Ivan Williams de la Faculté d’économie de l’Université de Buenos Aires (Argentine) et Hal Caswell de l’Institut de la biodiversité et de la dynamique des écosystèmes de l’Université d’Amsterdam (Pays-Bas). Les chercheurs, coordonnés par le professeur Alburez-Gutierrez, responsable du groupe de recherche sur les inégalités de parenté à l’université allemande, ont réussi à effectuer ce calcul à partir de l’analyse des données des Nations Unies sur les perspectives de la population mondiale pour 2022. Grâce à ces données, ils ont élaboré un millier d’histoires de parenté pour autant de familles provenant du monde entier. « Nous utilisons des modèles mathématiques pour représenter la relation entre une personne, ses ancêtres et ses descendants sur une période donnée. Le modèle fournit des distributions moyennes d’âge et de sexe pour différents types de parenté pour chaque année solaire », a déclaré l’auteur principal de l’étude dans un communiqué de presse.

Les résultats de l’analyse des données sont assez troublants ; d’ici la fin du siècle, il est estimé que le nombre de parents de chaque personne diminuera en moyenne de plus de 35 %, avec une augmentation des grands-parents et des arrière-grands-parents et une diminution des enfants, des cousins et des petits-enfants. Pour illustrer clairement comment les familles vont changer dans une soixantaine d’années, les chercheurs ont fait une comparaison élégante entre les parents d’une femme « type » de 65 ans qui a vécu pendant le boom économique de l’après-guerre et ceux d’une femme du même âge en 2095. En moyenne, la première avait 41 parents vivants en 1950, tandis que la seconde, selon les calculs, n’en aura que 25, soit une diminution de 38 %. En Europe et en Amérique du Nord, où les familles sont en moyenne plus petites que dans d’autres pays, la situation sera la suivante ; on passera de 25 parents estimés vivants en 1950 à 15,9 en 2095.

Comme le montre le graphique ci-dessous, la courbe connaîtra un véritable effondrement dans des pays tels que le Zimbabwe, la Chine et l’Inde, tandis qu’en Italie et aux États-Unis, la baisse sera plus légère car il y a déjà une baisse démographique dramatique en cours, une situation que le PDG de SpaceX et Tesla, Elon Musk, considère comme une menace pour la civilisation pire que la crise climatique en cours (mais ce n’est pas le cas). Cela n’indique pas que cela se passera « sans douleur ». Pour prendre conscience des problèmes que cette situation créera en Italie, il suffit de savoir que selon Bankitalia, il y aura 6 millions de travailleurs en moins d’ici 2040 (avec un impact inévitable et significatif sur l’économie). La dernière enquête de l’ISTAT, qui a révélé que nous sommes passés sous la barre symbolique de 60 millions d’habitants (58 997 201 au 31 décembre 2022, pour être précis), confirme la situation.

Credit: Max Planck Institute for Demographic Research / Rostock

Le changement radical attendu à la fin du siècle fera inévitablement vieillir les réseaux familiaux et créera un écart significatif d’âge entre les individus d’une même famille, en raison de l’allongement de la vie et de la réduction de la fertilité. Les auteurs de la nouvelle étude prédisent qu’en Italie, par exemple, l’âge moyen de la grand-mère d’une femme de 35 ans « passera de 77,9 ans en 1950 à 87,7 ans en 2095 ». Tout cela aura un impact économique et social significatif, d’autant plus que les familles auront de plus en plus besoin de support extérieur, qui devra être assuré par les États eux-mêmes. « Nos résultats confirment que la disponibilité des ressources familiales diminue dans le monde entier. À mesure que l’écart d’âge entre les individus et leurs familles s’élargit, les personnes auront des réseaux familiaux non seulement plus petits, mais aussi plus âgés », explique le professeur Alburez-Gutierrez.

Si, d’un côté, les grands-parents et les arrière-grands-parents seront une aide de plus en plus précieuse pour les rares enfants et petits-enfants, les personnes âgées auront malgré tout besoin d’une assistance que les quelques parents ne pourront pas garantir. « Ces changements révolutionnaires dans la structure familiale créeront des défis sociaux importants que les dirigeants du nord et du sud du monde devraient prendre en compte », a conclu le professeur Alburez-Gutierrez. Nous avons de moins en moins d’enfants (et de plus en plus tard) pour des raisons sociales et économiques, surtout en Italie, et tout cela, comme le souligne la nouvelle étude, aura un impact inévitable sur les familles et l’ensemble de la société. Les détails de la recherche « Projections of human kinship for all countries » ont été publiés dans la revue scientifique PNAS.