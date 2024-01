POCO M6 Pro 4G manque de cette fonctionnalité légendaire, les utilisateurs sont déçus

La série POCO X6 a été officiellement dévoilée il y a quelques jours et de nombreux chaînes Youtube ont déjà commencé à examiner les appareils. En plus de la série X6, le M6 Pro 4G a également vu le jour. Le nouveau POCO M6 Pro 4G est alimenté par le SOC MediaTek Helio G99. Nous avons constaté que ce puissant smartphone manque de quelque chose. Les critiques montrent que l’appareil n’a pas de flou gaussien. Vous vous demandez peut-être ce qu’est le flou gaussien.

Il s’agit d’une méthode utilisée pour flouter n’importe quelle image. Xiaomi utilise le flou gaussien dans MIUI et HyperOS. Cette fonctionnalité permet de flouter des images telles que le centre de contrôle ou le fond d’écran lorsque le menu des applications récemment utilisées est ouvert, etc.

Nous ne savons pas pourquoi le POCO M6 Pro 4G n’a pas de flou gaussien. Xiaomi supprime habituellement de telles fonctionnalités des appareils bas de gamme. Parce que l’utilisation élevée du processeur graphique peut rendre l’appareil plus lent. Mais la situation ici est assez compliquée. Rappelons-nous le modèle Redmi Note 8 Pro, il y a 5 ans.

Le Redmi Note 8 Pro a été officiellement dévoilé en 2019 et était équipé du MediaTek Helio G90T. Le Note 8 Pro était l’un des premiers appareils avec le Helio G90T. Ce processeur dispose de 2x 2,05 GHz Cortex-A76 et de 6x 2 GHz Cortex-A55. Notre processeur graphique est un Mali-G76 à 4 cœurs et permet de jouer à de nombreux jeux en douceur.

Le Note 8 Pro a été lancé avec MIUI 10 basé sur Android 9 et a ensuite reçu la mise à jour MIUI 12.5 basée sur Android 11 avant d’être ajouté à la liste de fin de support. Avec des millions d’utilisateurs, ce smartphone est très populaire. Le Redmi Note 8 Pro fonctionne sans problème avec MIUI 12.5 basé sur Android 11 et dispose également du flou gaussien. Cette fonctionnalité n’a causé aucun problème lors de l’utilisation du téléphone.

Le POCO M6 Pro 4G est équipé du MediaTek Helio G99, qui est plus puissant que le Helio G90T. Cette puce est produite avec une technique de production TSMC de 6 nm et dispose de 8 cœurs. Le G99, avec une configuration CPU similaire, possède le Mali-G57 MC2 du côté du processeur graphique. Nous avons également vu ce processeur graphique dans le modèle Redmi Note 11 Pro 4G. Le Redmi Note 11 Pro 4G est équipé du Helio G96. Le Helio G96 a des spécifications presque similaires à celles du Helio G99 et est une puce très puissante.

Sur le Redmi Note 11 Pro 4G, il utilise la fonctionnalité de flou gaussien. Cela ne pose aucun problème lors de la navigation dans l’interface, de la lecture de jeux ou de toute autre opération. Le POCO M6 Pro 4G n’a pas de flou gaussien, bien qu’il soit plus puissant que le Note 11 Pro 4G. Nous demandons à Xiaomi d’activer cette fonctionnalité avec une nouvelle mise à jour logicielle. La marque commet une erreur en bloquant l’utilisation de cette fonctionnalité. De plus, cela montre clairement un manque d’optimisation sur l’interface MIUI. Nous attendrons la réponse du fabricant de l’appareil et vous informerons si quelque chose change.