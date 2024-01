Pourquoi les requins peuvent attaquer l’homme

Les requins attaquent moins de cent personnes chaque année et environ dix sont tuées, mais en raison de la mauvaise publicité d’Hollywood, ils sont dépeints comme des mangeurs d’hommes impitoyables. Pourquoi ces attaques se produisent-elles et quelles sont les espèces principalement impliquées.

Un requin blanc. Crédit: Hermanus Backpackers

Chaque année dans le monde, il y a moins de cent attaques de requins contre des personnes, dont moins de dix sont mortelles. Cela place ces poissons cartilagineux très bas sur la liste des animaux qui tuent le plus d’êtres humains. Cela est clairement démontré par la liste des espèces les plus mortelles publiée sur le blog de Bill Gates, où les requins se trouvent au bas du classement. Pour faire une comparaison, les serpents tuent environ 50 000 personnes par an; les chiens 25 000; les crocodiles 1 000; les hippopotames 500; et les lions 100. Donc oui, les requins provoquent chaque année cinquante fois moins de victimes que les hippopotames.

En 2022, comme expliqué par la BBC, il y a eu seulement 57 attaques de requins avec cinq passage (bien qu’une autre base de données indique 10 victimes), un nombre sensiblement inférieur à la moyenne de 84 attaques enregistrées les années précédentes. En 2023, il y a eu huit morts. Parmi les incidents qui ont fait la une des journaux nationaux l’année dernière, il y a eu certainement celui contre Matteo Mariotti, attaqué le 9 décembre par un gros requin au large des côtes du Queensland, en Australie. Le jeune homme, qui a subi plusieurs interventions chirurgicales, a perdu une jambe. Il a probablement été attaqué par un requin tigre (Galeocerdo cuvier) ou un requin bouledogue (Carcharhinus leucas), deux espèces assez communes dans les eaux australiennes et parmi celles principalement impliquées dans les attaques ainsi que le requin blanc (Carcharodon carcharias), comme le souligne le Field Museum. Mais pourquoi les requins attaquent-ils les êtres humains?

Requin tigre. Crédit: wikipedia

Pourquoi les requins attaquent les humains

Comme expliqué par le National Ocean Service de l’agence américaine NOAA, il est tout d’abord nécessaire de souligner que les êtres humains ne sont pas des proies naturelles pour les requins. Nous ne faisons pas partie de leur régime alimentaire simplement parce que ces poissons ont évolué des millions d’années avant notre apparition, donc même s’ils sont parfois des opportunistes, ils ne nous chassent pas activement et dans la grande majorité des cas, ils ne nous attaquent pas pour nous dévorer. L’université Macquarie précise qu’un requin serait tout à fait capable de manger une personne, s’il le voulait, mais comme cela est souvent indiqué, il ne le fait généralement pas; cela indique que nous ne sommes pas considérés comme des proies et donc nous ne sommes pas délibérément ciblés. Même si nous sommes « comme de petites saucisses sans défense flottant dans l’eau », comme l’a déclaré à la BBC le professeur Gavin Naylor, directeur du Florida Program for Shark Research et conservateur de la base de données sur les attaques de requins (International Shark Attack File). « En général, ils ignorent simplement les personnes. Je pense que si les personnes savaient à quelle fréquence ils se trouvent dans l’eau avec des requins, ils seraient probablement surpris », a conclu l’étudiant. Alors, pourquoi ces cent attaques et dix morts par an à cause des requins se produisent-ils?

Requin bouledogue. Crédit: wikipedia

Dans la plupart des cas, les attaques se produisent probablement dans des circonstances d’erreur d’identité, c’est-à-dire que les êtres humains sont confondus avec autre chose. C’est l’exemple classique de la silhouette d’un surfeur qui nage allongé sur sa planche de surf, qui peut ressembler à une tortue marine ou à un phoque vue d’en bas. En réalité, certains chercheurs ne sont pas convaincus qu’un requin puisse se tromper si facilement, du moins pas dans des eaux cristallines. Cependant, dans des conditions de visibilité réduite (avec de l’eau trouble) et dans un environnement physique hostile, par exemple où il y a de forts courants, le poisson cartilagineux – peut-être déjà prédisposé à la prédation – peut confondre la plante du pied plus blanche qui bouge avec une proie, et donc être poussé à attaquer.

Dans les eaux peu profondes pleines de baigneurs et où se rassemblent les proies naturelles, des requins plus petits comme le requin à pointes noires de récif (Carcharhinus melanopterus) ou le requin marteau (Carcharhinus brevipinna) en frénésie alimentaire peuvent être amenés à mordre les jambes de quelqu’un parce qu’ils sont confus par la situation. «Dans la plupart des cas, ces types de rencontres consistent en une seule morsure, après quoi le requin s’enfuit», explique l’Encyclopédie Britannica. Dans ces conditions, les requins doivent prendre des décisions rapides et faire des mouvements brusques, il est donc facile de les distraire avec des maillots de bain colorés, des éclaboussures, des cris, des bijoux scintillants et des couleurs contrastantes (dessous du pied blanc, dos bronzé), ce qui les pousse à viser la mauvaise cible. Heureusement, dans ces cas d’attaque « mordre et fuir », les lacérations sont généralement « de petites tailles en dessous du genou », selon le Field Museum. Elles sont rarement « mortelles pour la vie ».

Une histoire différente peut être racontée pour les attaques commises par les plus grands requins principalement impliqués dans les incidents, à savoir le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), le requin bouledogue (Carcharhinus leucas) et le requin tigre (Galeocerdo cuvier), tous appartenant à la famille des carcarinidés. Ces grands prédateurs, qui peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur, ont une distribution mondiale et se nourrissent également de lions de mer, de phoques et d’autres pinnipèdes, ainsi que de petits cétacés. Au-delà des attaques liées à la confusion, ces poissons peuvent être poussés à attaquer les humains parce qu’ils les considèrent comme des « corps étrangers », ils peuvent donc mordre pour « goûter » et comprendre avec quoi ils ont affaire. Comme l’explique Blake Chapman, biologiste marin et expert des systèmes sensoriels des requins, les dents et les gencives de ces poissons peuvent fonctionner comme des « structures mécanoréceptrices », qui les aident à recueillir des informations sur ce qu’ils mordent. L’odeur et le goût de la graisse et du sang d’une personne peuvent indiquer au requin que nous ne sommes pas dans son menu, cependant, étant donné qu’il s’agit d’animaux grands et puissants, ces morsures exploratoires se révèlent souvent fatales, même si les requins décident que nous ne sommes pas bons à manger.

Requin tigre attaque un albatros. Crédit: wikipedia

Les attaques alimentaires sont les plus graves

Un attaque menée dans un but alimentaire peut être beaucoup plus dévastatrice, comme le montrent les images des brutales attaques contre les phoques en Afrique du Sud par les requins blancs; les proies, frappées de bas en haut avec une grande puissance, sont littéralement projetées en l’air. En général, les personnes attaquées ne résistent pas à ce terrible destin. Le biologiste marin Greg Skomal de la Division des Sciences Marines du Massachusetts explique que parfois, les requins se trouvent dans un « état prédateur accentué » et attaquent avec férocité tout ce qui se trouve à portée, y compris les appareils photo et autres équipements. « Je me demande si ces attaques contre des personnes qui ne sont pas simplement investigatives sont le résultat d’une personne se trouvant au mauvais endroit au mauvais moment avec un requin dans cet état intensifié », a déclaré le scientifique à la BBC.

Ces trois grandes espèces sont les plus impliquées dans les attaques qualifiées de « collision et morsure » et « furtives » par le Field Museum. Elles sont moins courantes, mais responsables des blessures les plus graves et du plus grand nombre de passage. Elles impliquent souvent des plongeurs et des personnes nageant en eau profonde, mais il y a aussi parfois des attaques de ce type contre des surfeurs ou des baigneurs en eau peu profonde, comme le cas de Matteo Mariotti le démontre. Contrairement à une attaque avec « morsure et fuite », dans ce cas, le requin peut mordre la victime à plusieurs reprises et de manière prolongée. « Nous pensons que ces types d’attaques sont le résultat de comportements alimentaires ou antagonistes plutôt que de cas de confusion d’identité », expliquent les experts. Parmi les autres requins connus pour mener ces attaques, on trouve également le requin mako (Isurus oxyrhynchus), le grand requin-marteau (Sphyrna mokarran), le requin océanique à nageoire blanche (Carcharhinus longimanus) et d’autres espèces de requins. L’Encyclopédie Britannica souligne également que les requins peuvent être poussés à attaquer les êtres humains pour des raisons de territorialité; les individus seraient simplement poussés à chasser violemment de leur zone de nourrissage tout intrus pouvant menacer la source de nourriture.

En conclusion, on peut affirmer que les requins ne sont absolument pas intéressés par le fait de dévorer les êtres humains, indépendamment de l’atroce « publicité » faite à ces animaux par Hollywood, cependant, dans certains cas, ils peuvent être les auteurs d’attaques même mortelles, principalement en raison d’erreurs d’identité ou d’explorations. Ce qui est certain, c’est que nous envahissons leur habitat naturel et surtout c’est nous qui poussons ces poissons vers l’extinction; il suffit de savoir que nous avons réduit de 70% le nombre de requins présents dans les océans en seulement un demi-siècle. Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), nous tuons chaque année entre 63 et 273 millions de requins dans le monde, des centaines chaque minute. Beaucoup sont tués par la pratique barbare de l’aileronnage, avec les poissons privés de leurs nageoires et rejetés en mer, laissés mourir sur le fond marin dans d’atroces souffrances (ou dévorés vivants par d’autres prédateurs) parce qu’ils sont incapables de se déplacer.