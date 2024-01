Japon, ports inutilisables après le tremblement de terre : sol soulevé de 4 mètres et mer retirée de 200 mètres

En raison du séisme dévastateur qui a frappé le Japon le jour de l’an 2024, des variations topographiques significatives se sont produites. Le long de la côte ouest, la mer s’est retirée de 200 mètres et le sol s’est soulevé de 4 mètres, rendant les ports inutilisables, en particulier à Wajima et Suzu.

Le bilan des victimes et des dégâts provoqués par le séisme dévastateur de magnitude 7.6 qui a frappé le Japon le jour de l’an 2024 n’est pas encore défini, mais il ne cesse d’augmenter et devient de plus en plus dramatique. Au moment où nous écrivons, le matin du lundi 8 janvier, la BBC indique que le nombre officiel de passage confirmés est passé à 160, tandis qu’il y a encore plus de 100 personnes disparues. La région la plus touchée a été la lointaine péninsule de Noto, le long de la côte ouest du pays, où des quartiers entiers ont été ravagés et dévorés par les incendies. Les images des bâtiments effondrés – certains couchés sur le côté comme des arbres abattus -, entourés de routes détruites et d’infrastructures dévastées, sont impressionnantes. En raison de la voie de circulation interrompue, des milliers de personnes sont encore isolées et ne peuvent pas être atteintes, et l’armée est constamment engagée dans la distribution de nourriture et d’eau aux personnes déplacées. En effet, des dizaines de milliers de logements sont inhabitables en raison des dégâts.

Les conséquences les plus impressionnantes sont les dégâts aux ports, en particulier à ceux de Wajima, Suzu et Shika dans la préfecture d’Ishikawa. Il s’agit des villes les plus proches de l’épicentre du violent séisme et donc les plus touchées. Comme l’a rapporté le journal japonais Yomiuri Shimbun, le séisme a fait s’élever le terrain le long de pas moins de 85 kilomètres de côte. L’Autorité japonaise d’information géospatiale (GSI) a également révélé qu’après l’événement sismique et le tsunami qui a suivi, la mer s’est retirée d’environ 200 mètres dans ces localités. En pratique, le Japon a « gagné » plusieurs kilomètres carrés de terre ferme. L’Association des géographes japonais, grâce aux photos aériennes du GSI, a par exemple déterminé que le territoire entre les villes de Suzu et Wajima a augmenté d’environ 240 hectares le long d’une côte de seulement 50 kilomètres, selon le journal japonais.

Dans certaines zones telles que la baie de Minazuki à Wajima, le sol s’est soulevé de 3 à 4 mètres, rendant les ports effectivement inutilisables. Dans certains cas, le niveau de l’eau a tellement baissé qu’il est devenu impossible d’utiliser les quais, tandis que dans d’autres, il n’y a tout simplement plus d’eau, qui s’est retrouvée bien au-delà des digues de protection contre les inondations. Si l’on ajoute à cela les dommages importants aux infrastructures portuaires, le manque d’électricité, l’invasion de débris entraînés par le tsunami – la seule ville de Suzu a été inondée sur 130 hectares par l’eau – et la destruction des bateaux, dont beaucoup ont coulé, chaviré ou été dispersés, la situation pour ceux qui travaillaient dans ces ports est dramatique.

L’Asahi Shimbun rapporte le témoignage significatif d’un pêcheur qui, en raison de la catastrophe, ne peut plus exercer son métier. L’homme, qui partait du port 7 de Wajima, a déclaré que l’eau du quai avait tellement baissé qu’il y avait un risque que le bateau s’échoue dans une eau trop peu profonde. La structure en acier du quai, qui se trouvait auparavant sous l’eau, est également apparue après le séisme. Ce qui rend tout cela encore plus angoissant pour les pêcheurs, c’est la destruction complète du marché aux poissons où ils vendaient leur pêche en rentrant de leurs sorties en mer, complètement dévoré par un incendie.

Il n’est pas clair quand cet homme et ses collègues pourront reprendre le travail, compte tenu des importants et coûteux travaux nécessaires pour adapter les infrastructures portuaires à la nouvelle topographie. Ces modifications significatives des terres émergées japonaises ne sont pas nouvelles, car le Japon se trouve sur la soi-disant ceinture de feu, la région la plus sismique de la Terre. En effet, le pays se situe précisément à la jonction de quatre plaques tectoniques (plaque nord-américaine, plaque eurasienne, plaque philippine et plaque pacifique), dont les interactions sont responsables de séismes violents comme celui de 2011 qui a causé l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima.

Les bâtiments et les infrastructures sur la terre du Soleil Levant sont construits avec les systèmes antisismiques les plus avancés du monde, précisément en raison du risque élevé et avéré. Cependant, lorsque le terrain se soulève de plusieurs mètres et que la croûte se fissure (littéralement) sous les fondations, aucun critère ou mesure ne peut sauver les habitations de l’effondrement et des dommages catastrophiques. Et c’est précisément ce qui s’est produit le 1er janvier 2024 le long de la côte ouest japonaise, où les vagues du tsunami, à la suite du séisme, auraient atteint une hauteur de 4 mètres dans certaines zones de la péninsule de Noto, selon les relevés effectués sur les bâtiments restés debout.