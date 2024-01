Séisme au Japon, désormais on craint des secousses de réplique intenses : « Elles peuvent durer plusieurs mois »

Le violent séisme de magnitude 7,6 qui a frappé la côte ouest du Japon dans l’après-midi du Nouvel An 2024 a été suivi par une série de fortes secousses d’après-coup. Inquiétude pour les centrales nucléaires du pays.

Le violent séisme de magnitude 7,6 qui a frappé le Japon dans l’après-midi du jour de l’An a été suivi d’une série de fortes secousses d’après-coup qui, selon les experts, peuvent continuer pendant plusieurs jours et même plusieurs mois. Le séisme principal s’est produit à 16h10 heure locale le lundi 1er janvier 2024 à une profondeur de 20 kilomètres au large de la péninsule de Noto, dans la préfecture d’Ishikawa, le long de la côte ouest du Japon, dans une zone où les grands séismes sont plus rares que sur la côte est. En effet, cela faisait depuis 1970 qu’aucun séisme d’une magnitude égale ou supérieure à 7 sur l’échelle de Richter n’avait été enregistré dans les 250 km autour de l’épicentre du séisme principal.

L’alerte au tsunami, immédiatement émise par l’Agence météorologique japonaise – la première depuis le dévastateur séisme de 2011 qui a également touché la centrale nucléaire de Fukushima – a été levée après une heure du matin le mardi. Les premiers communiqués provenaient de la ville de Wajima, dans la préfecture d’Ishikawa, qui a connu des vagues de tsunami d’environ 1,2 mètre vers 16h21 heure locale, bien que des avertissements supplémentaires d’ondes pouvant atteindre 1 mètre aient été émis plus tard à la suite des fortes secousses d’après-coup qui affectent la région.

L’epicentro del terremoto che ha colpito la prefettura di Ishikawa (Giappone) il 1° gennaio 2024 e aggiornamento al 2 gennaio su allerte e osservazioni di tsunami / Credit: Agenzia meteorologica giapponese

Au cours des dernières heures, le bilan des victimes s’est élevé à plus de 40 morts, des centaines de blessés, restés piégés dans les différents bâtiments effondrés, et 100 000 personnes évacuées des zones côtières touchées par le séisme.

Séisme au Japon suivi de plus de 30 secousses d’après-coup

Le séisme principal, ressenti également dans la capitale, Tokyo, située à environ 300 kilomètres de l’épicentre, a été suivi par une série de secousses d’après-coup : la première, d’une magnitude de 6,2, a été enregistrée à une profondeur de 10 kilomètres à 16h18 heure locale le 1er janvier, au sud-ouest d’Anamizu (Ishikawa) et a été suivie par d’autres séismes de magnitudes 5,2 et 5,6 dans des zones proches de la même péninsule de Noto. Dans la même zone, de nouveaux tremblements de terre ont été enregistrés pendant la nuit et la journée du mardi 2 janvier.

L’Agence météorologique japonaise a averti que ces fortes secousses d’après-coup peuvent continuer pendant plusieurs jours, mettant en garde la population contre de nouveaux effondrements de bâtiments et le risque de glissements de terrain. Selon les dernières données de l’USGS, plus de 30 secousses d’après-coup ont suivi le séisme principal. « Normalement, avec des séismes de cette ampleur, nous pouvons voir des secousses d’après-coup pendant plusieurs jours ou une semaine, mais elles peuvent durer plusieurs mois« , a déclaré à CNN la sismologue de l’USGS, Jessica Turner, du bureau de Golden, dans le Colorado.

Epicentro del sisma principale e scosse di assestamento finora registrate / Credit: Agenzia meteorologica giapponese

Le retour de la crainte pour les centrales nucléaires

Le fort séisme du lundi 1er janvier 2024 et les avertissements de tsunami le long de la côte ouest du Japon ont rappelé la tragédie du séisme-tsunami de 2011 qui a détruit les réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima.

La principale crainte concernait la centrale voisine de Shika, à Ishikawa, touchée par le séisme « mais sans dommages importants », comme l’a déclaré le secrétaire général du cabinet, Yoshimasa Hayashi, malgré un début d’incendie sur un générateur qui a été rapidement maîtrisé. « Il n’y a aucune anomalie dans la centrale nucléaire de Shika et dans d’autres centrales », a précisé le porte-parole du gouvernement lors d’une conférence de presse. La Kansai Electric Power Company a également déclaré qu’aucun problème n’avait été détecté dans les centrales nucléaires d’Ohi et de Takahama, dans la préfecture de Fukui.

Selon la Hokuriku Electric Power Company, plus de 32 500 foyers dans la préfecture d’Ishikawa sont cependant restés sans électricité à la suite du séisme. Certains services des trains à grande vitesse japonais Shinkansen ont été interrompus et près de 1 400 passagers sont restés bloqués à l’intérieur des trains pendant plus de 11 heures.