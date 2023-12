Peut-être habitable, mais pas comme nous l’imaginons : la planète extrasolaire la plus proche de la Terre

Selon une nouvelle étude, Proxima Centauri b, la planète la plus proche de la Terre, pourrait abriter une forme de vie extraterrestre, comme le suggèrent de nombreuses recherches, mais elle ne serait pas habitable dans le sens où nous l’avons toujours imaginée.

A environ 4,2 années-lumière de la Terre se trouve l’étoile la plus proche de nous, le Soleil, autour de laquelle orbite la planète extrasolaire Proxima Centauri b. Plusieurs études ont révélé que cette exoplanète pourrait être l’une des plus importantes pour rechercher la vie au-delà de la Terre, en plus d’être l’un des meilleurs candidats pour accueillir des colonies humaines futures. En effet, elle se trouve dans la zone habitable (ou zone de Goldilocks) de son étoile, c’est-à-dire une zone de l’espace où les températures ne sont ni trop chaudes ni trop froides, permettant l’existence d’eau liquide à sa surface. De plus, elle a une masse similaire à celle de la Terre (estimée entre 1,17 et 3 fois la masse terrestre selon la plupart des simulations) et on pense qu’elle pourrait être rocheuse. En pratique, elle pourrait être un paradis pour les êtres humains, peut-être avec une atmosphère et de l’oxygène respirable, bien que les puissantes éruptions de Proxima Centauri, son étoile mère, selon certaines études, ne soient pas exactement compatibles avec une planète « vivante ». Du moins à la surface.

Une nouvelle recherche suggère que Proxima Centauri b ne serait pas la planète extraterrestre que nous avons toujours imaginée, ou du moins celle qui est représentée dans les œuvres de science-fiction comme une seconde maison pour l’humanité, en raison de sa relative proximité (encore inaccessible aujourd’hui) avec le Soleil. Selon cette nouvelle étude, l’exoplanète serait plus similaire aux lunes glacées de Jupiter et de Saturne, considérées comme les principaux candidats pour trouver de la vie en dehors de la Terre dans le système solaire. Europe, l’une des quatre lunes galiléennes de Jupiter, et Encelade, par exemple, se caractérisent par une épaisse croûte de glace sous laquelle se trouveraient des océans chauffés par l’attraction gravitationnelle (force de marée) exercée par les géants gazeux voisins. Grâce à la sonde Cassini, nous avons pu analyser et observer les puissants geysers projetés dans l’espace à partir de la surface d’Encelade, preuve d’océans souterrains peut-être riches en biodiversité extraterrestre. Proxima Centauri b serait un monde similaire, très froid et donc pas exactement un paradis pour l’humanité, mais néanmoins un excellent candidat pour la recherche de vie au-delà de la Terre.

Cette nouvelle étude a été menée par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Goddard Space Flight Center de la NASA, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de divers instituts : The Nexus for Exoplanet System Science (NexSS) ; The Network for Ocean Worlds (NOW) ; le Département d’astronomie et le programme d’astrobiologie de l’Université de Washington. Les scientifiques, dirigés par le professeur Lynnae C. Quick, ont estimé les caractéristiques de 17 exoplanètes (déjà confirmées) de taille similaire à celle de la Terre mais avec une densité réduite en utilisant des modèles mathématiques. À partir de cette hypothèse, ils ont suggéré qu’au lieu d’être rocheuses, comme le suggèrent d’autres recherches, elles pourraient être composées de grandes quantités de glace et d’eau, exactement comme Europe et Encelade, et donc être caractérisées par d’épaisses couches de glace et des océans subglaciaires.

Les auteurs de l’étude ont prédit des températures de surface plus froides de plusieurs degrés par communiqué aux estimations précédentes, et ont calculé l’épaisseur possible de la couche de glace pour chacune d’entre elles. Par exemple, celle de Proxima Centauri b pourrait être d’environ 60 mètres, tandis que celle de LHS 1140 b (une autre exoplanète considérée comme précieuse pour son habitabilité potentielle) pourrait atteindre 1,6 kilomètre. Il s’agit de valeurs sensiblement inférieures à la moyenne estimée pour Europe, qui est d’environ 29 kilomètres. Pour l’exoplanète MOA 2007 BLG 192Lb, l’estimation est légèrement inférieure à 40 kilomètres. L’épaisseur relativement réduite de la (prétendue) coquille de glace de Proxima Centauri b en ferait un endroit idéal pour rechercher des formes de vie extraterrestre.

« Étant donné que nos modèles prévoient que les océans pourraient être relativement proches des surfaces de Proxima Centauri b et LHS 1140 b, et que leur taux d’activité des geysers pourrait dépasser celui d’Europe de centaines à des milliers de fois, il est plus probable que les télescopes détectent l’activité géologique sur ces océans », a déclaré le professeur Quick dans un communiqué de presse. En d’autres termes, la vie est probable, mais selon cette nouvelle étude, nous devrions oublier une « Terre 2 », avec ses forêts luxuriantes et sa riche biodiversité en surface. Il s’agirait d’un monde glacé et recouvert de glace, mais peut-être plein de vie à l’intérieur. Les détails de l’étude « Outlook pour l’activité cryovolcanique sur les planètes océaniques froides » ont été publiés dans le prestigieux The Astrophysical Journal.