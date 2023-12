Voici comment le Père Noël livre tous les cadeaux à l’heure exacte

Ce sont des milliards de cadeaux qui, du jour au lendemain, se posent devant les cheminées des enfants du monde entier. Le « miracle » de Noël, dans l’esprit des plus jeunes, est la capacité du Père Noël à terminer sa tâche à temps pour l’aube.

Mais comment pourrait-il voyager de la Laponie, au pôle Nord, vers le monde entier dans un traîneau, tiré par des rennes ?

Si dans notre monde cela semble impossible, imaginez comment cela se passerait dans un monde régi par les lois de la physique quantique. Des scientifiques ont théorisé que le Père Noël est basé sur un pôle Nord quantique.

Si la magie de Noël n’était pas impliquée, le Père Noël aurait réellement besoin de physique quantique. En réalité, il serait probablement soumis à quelque chose appelé le principe de superposition quantique.

Cela s’applique aux particules élémentaires, mais aussi à celles qui sont un peu plus complexes, comme les photons. En général, cela s’applique à n’importe quelle particule assez petite pour être soumise aux principes de la physique quantique.

En supposant que cela soit vrai, une particule peut se trouver dans plusieurs états à la fois. Cela signifie qu’elle peut avoir différentes énergies ou différentes positions en même temps, par exemple. L’expérience mentale du chat de Schrödinger explique cela.

Expérience mentale du chat de Schrödinger

Elle décrit un chat enfermé dans une boîte dans laquelle se trouve une substance radioactive et un flacon de poison. Au-dessus du flacon se trouve un marteau attaché à un détecteur de particules alpha. Si le détecteur détecte l’une de ces particules, il déclenche un mécanisme qui fait tomber le marteau sur la bouteille, libérant ainsi le poison.

Ces particules alpha peuvent provenir d’une substance radioactive également placée dans la boîte. Il y a 50% de chances qu’un des atomes de cette substance se désintègre, libérant des particules alpha. Dans ce cas, le chat mourrait. Sinon, le chat serait encore en vie.

Selon la physique quantique et le principe de superposition, le chat serait à la fois vivant et mort, car les particules de la substance radioactive peuvent se trouver dans les deux états. Maintenant, on dit que cela ne se produit que lorsque la boîte est fermée. Si elle s’ouvre, le chat sera soit vivant, soit mort.

En suivant la physique quantique, le principe de superposition quantique est valable tant qu’aucune mesure n’est effectuée. En mesurant l’état des particules, une seule peut être détectée. Par conséquent, en ouvrant la boîte et en regardant à l’intérieur, le chat sera soit vivant, soit mort.

En tenant compte de cette théorie de la physique quantique, malgré tous les efforts, aucun enfant n’a jamais réussi à voir le Père Noël. S’il l’avait vu, la superposition quantique serait brisée et il ne pourrait plus être à deux endroits en même temps, c’est-à-dire qu’il ne pourrait pas visiter plusieurs maisons simultanément.

De plus, selon des physiciens de l’Université de Chicago, le Père Noël devrait transporter un bouclier ionique sur son traîneau. Ceux-ci seraient connectés par un champ magnétique qui entourerait le véhicule, l’empêchant d’être détruit par la friction de l’air lorsqu’il se déplace à des vitesses exorbitantes.