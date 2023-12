Découvrez le message secret caché dans une robe d’époque : son contenu vous surprendra !

Pour décrypter le « cryptogramme de la robe en soie » découvert dans une poche cousue à l’intérieur de la jupe, il a presque fallu une décennie, mais un analyste informatique a réussi à résoudre le code et à remonter au jour où le billet a probablement été écrit.

La robe en soie de l’époque victorienne qui contenait un message crypté dans une poche secrète / Crédit : Sara Rivers-Cofield

À première vue, il pourrait sembler être une robe d’époque victorienne bien conservée, mais ce que sa propriétaire, Sara Rivers-Cofield, une conservatrice archéologique et collectionneuse qui l’avait achetée à un antiquaire du Maine en 2013, a découvert est décidément intrigant. Dans une poche cachée, cousue méticuleusement dans le bas de la robe, il y avait une boule de papier froissé, en réalité composée de deux billets, qui, une fois dépliés, montraient une série de lignes de texte apparemment incompréhensibles, y compris des phrases telles que « Bismark Ometti la banca del fogliame » (Bismark Omettez la banque du feuillage) et « Paul Ramify événement argileux faux nouvel événement » (« Paul Ramifier un événement argileux faux nouvel événement »). C’était clairement un message codé, mais quelle était la vraie signification de ces phrases?

Le « cryptogramme de la robe en soie » finalement résolu

Pour décrypter le message de Mme Rivers-Cofield, il a presque fallu une décennie. Il était caché dans une poche secrète cousue à un point de la jupe difficile d’accès, que l’on pouvait atteindre uniquement « à travers une ouverture peu voyante du sur-jupe », a expliqué la collectionneuse dans un article sur son blog. « L’ouverture de la poche est entièrement cachée par le sur-jupe, dans le sens où il faut soulever le drapé de soie et découvrir le fond de jupe de coton pour atteindre la poche ».

La robe, en deux morceaux de couleur bronze, date de la seconde moitié du XIXe siècle et dans la doublure du corsage est cousue une étiquette en papier portant le nom « Bennett » écrit à la main. « Bennett est un nom assez courant et (sur la robe, ndlr) aucune autre provenance n’était indiquée, donc je ne pense pas que je saurai jamais lequel des Bennett spécifiques le portait – a ajouté Rivers-Cofield – . Mais pourquoi Mme Bennett avait-elle une poche secrète dans sa robe? Avait-elle peut-être besoin de cacher des messages codés ou quelque chose du genre? ».

Un des deux billets trouvés dans la robe en soie / Crédit : Sara Rivers-Cofield.

Dès la découverte des billets, dont le texte a été transcrit et publié en ligne, divers experts en codes, amateurs et professionnels, ont cherché à décrypter le message, connu sous le nom de « le cryptogramme de la robe en soie« , qui est devenu si célèbre au fil des ans qu’il est classé parmi les 50 premiers codes et messages non résolus au monde. Mais quelqu’un a réussi non seulement à comprendre ce qui se cachait derrière ses mots incompréhensibles, mais a également identifié quand il a probablement été écrit: le 27 mai 1888.

Le message déchiffré par l’analyste informatique Wayne Chan

C’est Wayne Chan, analyste informatique à l’Université du Manitoba, au Canada, qui a résolu l’énigme du « cryptogramme de la robe en soie ». « Lorsqu’il a été publié pour la première fois en ligne, les théories sur le contenu de ses messages mystérieux abondaient. Était-ce des messages secrets d’espionnage? Faisaient-ils référence au jeu de hasard illicite? » a précisé Chan dans un article de recherche publié dans la revue scientifique Cryptologia – . La vérité des messages est qu’ils sont des observations météorologiques un peu plus prosaïques ».

Comme découvert par Chan, les messages étaient rédigés dans un code télégraphique utilisé à la fin du XIXe siècle par le US Army Signal Service (Signal Corps) et ensuite par l’US Weather Bureau pour communiquer les prévisions météorologiques pour un certain nombre de stations américaines et canadiennes de la manière la plus synthétique possible. À cette époque, en Amérique du Nord, les messages télégraphiques n’étaient pas pas cher et chaque mot pouvait coûter plusieurs dollars, d’où l’utilisation d’un code permettant de communiquer un communiqué complet en quelques mots. Le code en question, en particulier, était utilisé uniquement par un groupe restreint de fonctionnaires gouvernementaux qui l’utilisaient pour créer des cartes météorologiques nationales.

Chan affirme que le code lui-même a été adopté en 1887 et développé par le Chief Signal Officer, AW Greely. « De nouveaux codes météorologiques étaient publiés tous les quelques années, parfois avec des révisions significatives – explique l’analyste – . Entre 1888 et 1900, les éditions ont été publiées en 1889, 1892 et 1896, les deux derniers codes ayant été publiés par l’US Weather Bureau, qui avait succédé au Signal Service en 1891 ». Un de ces codes, mis à disposition par US Government Publishing Office sur Google Books, a permis à Chan de confirmer que les messages étaient produits par des stations météorologiques du Signal Service ou par des stations émettant et traduisant des messages codés aux États-Unis et au Canada.

Chaque ligne du message, en particulier, contenait des informations sur les observations météorologiques à des endroits spécifiques, par exemple, la ligne « Bismark Ometti la banca del fogliame » signifiait ce qui suit:

Bismark : nom de la station; Bismarck, province du Dakota (maintenant dans le Dakota du Nord);

Omit : température de l’air 56 °F; pression barométrique 0,08 mm Hg (seule la partie décimale de la valeur de la pression était communiquée, à moins que la station ne soit à l’ouest du 97ème méridien ou que la pression ne soit inférieure à 29,4 mm Hg ou supérieure à 30,38 mm Hg). Dans ce cas, la lecture réelle était de 30,08 mm Hg;

leafage : point de rosée 32 °F; heure de l’observation 22:00;

buck : temps dégagé; aucune précipitation, direction du vent nord;

bank : vitesse du vent 12 mph; coucher du soleil clair.

Comme l’a souligné Chan, il a également réussi à remonter au jour probable où le message a été écrit : le 27 mai 1888. Cependant, de nombreuses autres questions sur son histoire sont encore sans réponse. Qui était vraiment Mme Bennett? Et pourquoi le message était-il dans une poche secrète de sa robe?

À l’époque, il n’y avait pas de femmes embauchées comme opératrices dans les salles de télégraphe. Certaines occupaient cependant des postes tels que employées, copistes, dactylographes ou couturières de livres. « Il est donc parfaitement possible que le personnel ait pu manipuler les messages codés et que la propriétaire de la robe ait pu être l’une d’entre eux – pense Chan -. Nous savons aussi que la robe porte une étiquette avec le nom de ‘Bennett’ et qu’à l’époque une « Miss Mary C. Bennett » était employée en tant qu’observatrice météorologique bénévole à Fairview, dans le comté de Fulton, en Illinois ».

Elle aurait donc pu être la propriétaire mystérieuse de la robe et, même si la propriété de la robe est encore indéterminée, Chan a identifié quelque chose d’autre d’intéressant. La date des observations météorologiques contenue dans le message codé a effectivement été enregistrée le jour de l’anniversaire de Mary Bennett. Une coïncidence ? Probablement pas.