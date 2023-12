Le Royaume-Unis et l’UE prolongent les règles commerciales pour les véhicules électriques

Le Royaume-Unis et l’UE ont convenu de prolonger les règles commerciales sur les véhicules électriques (VE) jusqu’à la fin de 2026 afin de réduire les coûts pour les fabricants et les consommateurs. Cette décision a été prise pour garantir une certitude à long terme pour l’industrie automobile et stimuler les ventes de véhicules électriques. Les règles d’origine existantes resteront en vigueur pendant trois ans supplémentaires jusqu’à la fin de 2026. Ainsi, cela évitera un tarif de 10% sur les ventes de voitures entre le Royaume-Unis et l’UE. Cet accord facilite le commerce sans tarif entre le Royaume-Unis et l’UE pour les véhicules électriques et évite un précipice tarifaire qui se serait produit dans seulement 26 jours.

Selon le gouvernement britannique, la prolongation de la date limite de 2024 permettrait d’économiser jusqu’à 4,3 milliards de livres sterling (5,45 milliards de dollars) pour les fabricants et les consommateurs. Le Royaume-Unis et l’UE sont les principaux marchés l’un pour l’autre en ce qui concerne les exportations de VE, qui sont promus comme une alternative à faible émission de carbone aux véhicules à moteur à combustion interne alimentés par de l’essence ou du diesel.

Contexte

L’accord commercial et de coopération entre le Royaume-Unis et l’UE (TCA) exemptait temporairement les véhicules électriques (VE) des règles qui exigeaient que les produits soient sourcés à partir du Royaume-Unis ou de l’UE. Ces exemptions tarifaires ont été convenues dans le cadre de l’accord sur le Brexit et devaient prendre fin le 1er janvier 2024. La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) a averti que les véhicules électriques à batterie (BEV) auraient été soumis à un tarif de 10% si les règles avaient été appliquées en 2024, ce qui aurait ajouté des milliards de livres sterling et fait augmenter les prix pour les consommateurs.

Avantages de la prolongation

La prolongation des règles commerciales sur les véhicules électriques est une victoire pour les automobilistes, l’économie et l’environnement. Le maintien d’un commerce sans tarif sur les VE garantira aux consommateurs la plus large gamme d’options et les plus abordables à un moment où nous avons besoin que tous les conducteurs effectuent la transition. L’accord démontre également l’importance de mettre à jour les règles commerciales relatives aux batteries entre le Royaume-Unis et la Turquie pour refléter l’accord actuel.

Plus tôt ce mois-ci, la proposition de prolongation de la date limite a été publiée par l’UE. Cependant, le Conseil de l’UE n’a donné son approbation que jeudi après la présentation de la proposition. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré dans un communiqué

« Nous avons écouté les préoccupations du secteur tout au long de ce processus, et je sais que cette avancée sera un énorme soulagement pour l’industrie… Nous ne négligeons aucun effort pour renforcer notre industrie des batteries domestiques et offrir une certitude à long terme à notre secteur automobile florissant pour l’aider à enraciner sa présence au Royaume-Unis. »

Les marques automobile ont mis en garde contre la loi

L’un des plus grands constructeurs automobiles au monde, Stellantis, propriétaire de Fiat, avait déjà mis en garde contre les nouvelles règles. L’entreprise a averti que les usines de voitures britanniques pourraient fermer si les règles prenaient effet en 2024. Outre Stellantis, de nombreuses autres marques de l’industrie partageaient des préoccupations similaires. Une association commerciale pour l’industrie automobile britannique a salué la prolongation des règles commerciales.

Mike Hawes, le directeur de la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) basée à Londres, a déclaré.

« Reporter les règles d’origine est une victoire pour les automobilistes, l’économie et l’environnement… La mesure contribuera à réduire les émissions de carbone, à soutenir la croissance et l’emploi, et est la bonne décision pour la décarbonation des transports routiers. »

Le gouvernement affirme également que le Royaume-Unis cherchera à conclure une prolongation de trois ans des règles équivalentes avec la Turquie pour soutenir les constructeurs automobiles britanniques qui sont de grands exportateurs vers le marché turc.

Défis et modifications futures

La prolongation des règles commerciales sur les véhicules électriques est un pas dans la bonne direction. Cependant, il y aura encore des changements à venir à l’avenir. Le commissaire britannique au Brexit s’était initialement opposé à une telle mesure. Cela suggère qu’il peut y avoir d’autres ajustements aux règles à mesure que la situation évolue. La SMMT a salué l’accord et a souligné la nécessité pour les gouvernements de continuer à écouter le secteur et d’agir pour garantir la compétitivité de l’UE et du Royaume-Unis.

À mesure que les ventes de VE augmentent, l’approvisionnement suffisant en batteries provenant d’usines européennes posera un défi industriel majeur pour l’industrie automobile. Le gouvernement britannique a annoncé un investissement supplémentaire de 50 millions de livres sterling pour développer l’industrie des batteries au Royaume-Unis et sécuriser le secteur des batteries. Ce secteur pourrait créer 100 000 emplois hautement rémunérés et qualifiés au Royaume-Unis.

Bien que l’accord actuel prolonge les règles commerciales jusqu’à la fin de 2026, il peut y avoir d’autres ajustements aux règles à mesure que la situation évolue. Le commissaire britannique au Brexit s’était initialement opposé à la prolongation des règles commerciales et il peut y avoir des changements à l’avenir en fonction de l’évolution de l’industrie des batteries au Royaume-Unis et de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les gouvernements ont écouté le secteur et ont agi pour garantir la compétitivité de l’UE et du Royaume-Unis. Cela a également fourni la certitude tant attendue pour l’industrie automobile

Notre avis

Le Royaume-Unis et l’UE ont franchi une étape importante pour éviter les tarifs sur les véhicules électriques. Ils l’ont fait en prolongeant les règles commerciales jusqu’à la fin de 2026. Cette décision aidera à réduire les coûts pour les fabricants et les consommateurs. Elle fournira également une certitude à long terme pour l’industrie automobile et stimulera les ventes de véhicules électriques. Cet accord démontre l’importance de la collaboration entre le Royaume-Unis et l’UE. Ils peuvent ainsi relever les défis de la chaîne d’approvisionnement mondiale et soutenir la transition vers un avenir plus durable.