Les plans d’Elon Musk révélés pour créer une université au Texas

Connu pour ses idées les plus révolutionnaires, voire extravagantes, Elon Musk a donné au monde quelques petites révolutions. La plupart de ses entreprises ont pour objectif de changer le monde et se concentrent toujours sur l’innovation. La dernière idée d’Elon Musk est peut-être trop simple, notamment parce qu’elle porte sur la création d’une université au Texas.

Elon Musk veut créer une université au Texas

Une déclaration fiscale de la fondation caritative d’Elon Musk, The Foundation, a révélé un nouveau plan pour l’avenir. L’homme le plus riche de la planète souhaite contribuer à hauteur de 100 millions de dollars pour construire des écoles primaires et secondaires axées sur les STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) avant d’ouvrir une université « consacrée à l’éducation de niveau supérieur ».

La Fondation a déposé une demande d’exonération fiscale auprès de l’Internal Revenue Service en octobre 2022, qui aurait été approuvée en mars de cette année. Selon le dossier, l’université offrira des cours dispensés par des « enseignants expérimentés » dans des matières telles que les mathématiques, les sciences, l’ingénierie et la physique.

De plus, l’université proposera une « expérience d’apprentissage pratique, y compris des simulations, des études de cas, des projets de fabrication/conception et des laboratoires ». L’établissement souhaite également obtenir son accréditation auprès de l’Association des collèges du Sud et de la Commission des écoles de collège.

Des écoles dédiées à l’enseignement des STEM

L’application soumise donne également quelques détails sur les écoles primaires et secondaires prévues, qui se concentreront sur l’enseignement des STEM « et d’autres sujets ». Le lancement initial devrait commencer avec environ 50 étudiants, « dans le but d’élargir les inscriptions au fil du temps ».

Elon Musk semble vouloir aller plus loin dans ce domaine, avec d’autres propositions. Il envisage également d’ouvrir une école axée sur l’éducation selon la méthode Montessori dans le cadre de ses projets de construction d’une ville au Texas, selon une information récemment partagée.

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk s’intéresse à l’éducation et à l’enseignement. En 2014, le PDG de Tesla a ouvert un établissement d’enseignement appelé Ad Astra pour ses cinq enfants et un petit nombre d’autres élèves. Cependant, Elon Musk et les cofondateurs de l’école ont fermé Ad Astra et ouvert Astra Nova en 2020, une école en ligne qui comptait environ 50 étudiants à temps plein l’année dernière.

