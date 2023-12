L’application Apple TV obtient un nouveau design avec une interface plus intuitive

L’application Apple TV a subi une refonte significative, améliorant l’expérience utilisateur avec une interface plus intuitive. La mise à jour, publiée dans le cadre de la mise à jour tvOS 17.2, introduit une nouvelle barre latérale et une interface simplifiée, facilitant ainsi la navigation et la visualisation du contenu pour les utilisateurs. La refonte vise à mettre en avant les séries et films Apple Original, les sports en direct, les films et émissions de télévision, permettant ainsi aux utilisateurs d’y accéder plus facilement sur divers appareils Apple, téléviseurs intelligents, clés de diffusion et consoles de jeu.

Il y a quelques jours, Apple a annoncé sur son site officiel le lancement d’une nouvelle version de l’application Apple TV. Ce nouveau design permet aux utilisateurs de jouer plus facilement sur les téléphones Apple, les téléviseurs intelligents et les clés multimédia. Regardez des émissions, des films et des jeux. La nouvelle barre de navigation a introduit la « Page d’accueil », regroupant tous les programmes, les films et les programmes sportifs. Les utilisateurs peuvent accéder à chaque chaîne à laquelle ils sont abonnés, y compris les nouvelles émissions et films, les meilleures ventes, les tendances, et plus encore.

Sur les téléviseurs, la barre de navigation comprend également des profils, permettant de passer rapidement entre les utilisateurs pour une meilleure personnalisation et des recommandations de contenu au sein de l’application. Une page Store mise à jour dans l’application Apple TV regroupe les films et les émissions de télévision. Cela facilite l’accès à tout le contenu disponible à l’achat ou à la location pour les utilisateurs. De plus, l’App Store iTunes sur iPhone et iPad, ainsi que les applications iTunes Movies et iTunes TV Shows sur Apple TV 4K et Apple TV HD, seront dirigées vers l’application Apple TV.

Interface repensée

La nouvelle interface comprend une barre latérale qui permet une navigation rapide au sein de l’application, offrant un accès facile à Apple TV+, MLS Saison Pass, le Store et des raccourcis vers les chaînes et applications que les utilisateurs possèdent déjà, comme Disney+, Paramount+, et Max. Ce changement de design vise à rendre plus facile pour les utilisateurs de trouver et regarder leurs émissions, films et sports préférés grâce à une interface intuitive.

Mise en avant du contenu tiers

Un aspect notable de la refonte est l’accent accru mis sur le contenu tiers, tel que les sports en direct et autres sources de streaming, qui étaient auparavant éclipsés par le contenu original TV Plus d’Apple. La nouvelle interface vise à mettre en valeur ce contenu tiers, s’alignant ainsi sur la stratégie d’Apple de positionner l’application Apple TV comme une plateforme de streaming complète pour une large gamme de contenus, et pas seulement limitée à Apple TV Plus.

La mise à jour implique également l’intégration des applications iTunes Movies et iTunes TV Shows dans l’application Apple TV, redirigeant ainsi les utilisateurs vers l’application Apple TV pour accéder à leurs achats existants et regarder leurs émissions et films préférés. L’onglet Store dans l’application sert de guichet unique pour la vidéo à la demande, permettant aux utilisateurs de louer ou d’acheter des films et émissions, ainsi que de s’abonner à des services de streaming tiers.

Du point de vue des développeurs, la refonte de l’application Apple TV s’aligne sur les caractéristiques et les schémas fondamentaux de tvOS. Elle vise à offrir une expérience fluide et immersive aux utilisateurs sur différents appareils et plateformes Apple. L’accent mis sur des principes de conception clairs et connectés témoigne de l’engagement d’Apple à améliorer l’expérience utilisateur sur la plateforme tvOS.

Notre avis

L’application Apple TV repensée présente une interface plus intuitive. Son objectif est de simplifier la navigation, de mettre en avant le contenu tiers et d’intégrer l’expérience iTunes. Ces changements visent à améliorer l’expérience de visionnage pour les utilisateurs. Ils positionnent également l’application Apple TV comme une plateforme complète et conviviale pour accéder à un large éventail de contenus.