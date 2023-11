Tiangong : la première fois que l’on voit toute la station spatiale chinoise

La Chine a publié de nouvelles images de sa station spatiale Tiangong mardi, alors que les astronautes chinois et les responsables spatiaux effectuaient une visite de relations publiques à Hong Kong. Ces images, prises il y a environ un mois, montrent le complexe Tiangong dans sa configuration entièrement assemblée, avec trois modules et trois membres d’équipage.

La station spatiale Tiangong est complète

L’équipage de trois astronautes qui a quitté la station spatiale a capturé de nouvelles vues panoramiques de Tiangong en orbite basse autour de la Terre le 30 octobre, peu de temps après avoir quitté le poste avancé pour rentrer sur Terre à la fin d’une mission de six mois. Ce sont les premières images montrant la station Tiangong après que la Chine ait terminé l’assemblage de ses trois modules principaux l’année dernière.

Le module central Tianhe est au centre du complexe. Il a été lancé en avril 2021 avec des logements pour l’équipage et des systèmes de support de vie pour les astronautes. Deux modules d’expériences, appelés Wentian et Mengtian, ont été lancés en 2022. La première équipe d’astronautes chinois est arrivée à la station en juin 2021 et depuis juin 2022, Tiangong est occupée en permanence par des équipages rotatifs de trois personnes.

L’un de ces équipages a terminé son séjour de six mois à la station Tiangong le 30 octobre.

Le navire de transport Shenzhou 16 s’est éloigné de Tiangong, puis a volé en autonomie en cercle autour du poste avancé pendant que les astronautes flottaient près des fenêtres avec des caméras pour compléter une image panoramique de l’ensemble de la station spatiale avec la Terre en toile de fond.

A déclaré l’Agence spatiale chinoise.

Les panneaux solaires générant de l’énergie de Tiangong dominent les vues capturées par les astronautes de Shenzhou 16. Ces panneaux solaires ont plus de la moitié de la longueur d’un terrain de football, d’un bout à l’autre.

Cependant, cela pourrait ne pas être la configuration finale de la station Tiangong. Selon des commentaires formulés le mois dernier, les autorités prévoient d’ajouter trois compartiments pressurisés supplémentaires pour agrandir la station spatiale chinoise dans les années à venir.

Tiangong, qui signifie « palais céleste », deviendra un centre d’expérimentation, de démonstration technologique, d’assemblage de vaisseaux spatiaux et de maintenance de satellites. Dans le futur, nous construirons un ensemble de six modules pesant 180 tonnes métriques

A déclaré Zhang Qiao, chercheur à l’Académie chinoise de technologie spatiale (CAST). Le CAST fait partie du réseau d’entrepreneurs d’État qui construisent des fusées et des vaisseaux spatiaux pour le programme spatial chinois.

Tiangong en double

Dans sa configuration actuelle, la Tiangong a une masse d’environ 69 tonnes métriques, sans compter l’équipage visiteur et les véhicules de ravitaillement. C’est environ un sixième de la masse de la Station spatiale internationale, créée dans le cadre d’un partenariat entre les États-Unis, la Russie, l’Europe, le Japon et le Canada. Les autorités chinoises affirment que leur station spatiale, bien que nettement plus petite que l’ISS, a presque la même capacité pour les expériences scientifiques.

Cela indique que la station spatiale Tiangong a une grande efficacité de support d’applications.

Ont écrit les ingénieurs spatiaux chinois dans un article publié en début d’année dans la revue Space.

Maintenant, la Chine s’engage à long terme dans le programme Tiangong, avec un plan visant à doubler la taille de la station spatiale. Les autorités spatiales chinoises ont initialement déclaré que la station spatiale fonctionnerait pendant 10 ans. Le mois dernier, les autorités ont déclaré que la durée de vie de la station spatiale serait désormais de 15 ans ou plus.

Cela signifie que la station spatiale Tiangong continuera de fonctionner au moins jusqu’au milieu des années 2030, plusieurs années après la désactivation prévue de la Station spatiale internationale en 2030, plus de 30 ans après le lancement du module le plus ancien de l’ISS.

La stratégie de la NASA consiste à établir des partenariats avec l’industrie commerciale pour développer une station spatiale plus petite afin de remplacer l’ISS en orbite basse autour de la Terre. L’idée est qu’une station spatiale commerciale serait moins coûteuse à exploiter que l’ISS et la NASA et d’autres agences spatiales gouvernementales pourraient acheter l’accès à ce poste avancé de propriété privée pour les astronautes et les expériences scientifiques.

Tout comme les États-Unis, la Chine prévoit d’envoyer des astronautes sur la lune d’ici 2030. L’agence spatiale américaine cherche à se défaire du coût – plus de 3 milliards de dollars par an – d’exploitation de la Station spatiale internationale en orbite basse de la Terre, pour libérer de l’argent pour des missions sur la Lune et éventuellement sur Mars.

La Chine semble vouloir maintenir sa station spatiale d’État en orbite basse de la Terre tout en menant un ambitieux programme d’exploration lunaire. Alors que les États-Unis et la Chine se précipitent vers la lune, il est possible que la Chine soit la seule nation avec une présence humaine continue en orbite terrestre plus proche.

La Tiangong est déjà équipée d’une chambre de décompression pour permettre aux astronautes de sortir de la station lors de sorties spatiales. Elle est également équipée de bras robotiques pour déplacer du matériel à travers la structure extérieure et de supports d’expériences pour soutenir des recherches en physiologie humaine, en sciences physiques en microgravité, en astronomie, en sciences de la Terre et en démonstrations technologiques.

Ce laboratoire spatial dispose également de propulseurs électriques pour maintenir son altitude de manière plus économique, permettant d’économiser du carburant car il n’utilise pas de moteurs-fusées conventionnels.

