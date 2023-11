Le Airfryer peut causer le cancer ? Explication

Les friteuses sans huile sont partout, étant l’électroménager tendance de cette année. Comme toute nouveauté qui se démocratise, des doutes surgissent concernant la sécurité et les résultats, certains se demandent si cela vaut vraiment la peine d’acquérir une airfryer, que ce soit lors du Black Friday ou par exemple à Noël, qui arrive à grands pas.

Ils sont arrivés avec la promesse de préparer des fritures sans huile et ont rapidement envahi les comptoirs de nombreuses cuisines dans le monde. Peu de gens seront curieux d’essayer les frites de l’airfryer, ou les gâteaux, ou les panés, ou tout ce qu’elle promet de faire avec maîtrise et encore plus sainement.

Si vous envisagez d’acheter une airfryer lors du Black Friday ou de profiter de l’occasion pour Noël, qui approche à grands pas, dissipez certains des doutes qui pourraient encore persister sur cet appareil.

Est-il vraiment plus sain de cuisiner avec l’airfryer?

CNN Portugal a parlé à quelques nutritionnistes et un point a été clarifié dès le départ. Alors que la friture traditionnelle « consiste en une immersion totale de l’aliment dans la graisse », avec l’airfryer, « seule une petite quantité de graisse est ajoutée pour la cuisson ». Par conséquent, selon Joana Bernardo, nutritionniste chez Fisiogaspar, cela devient en effet une alternative plus saine.

Pour Daniela Duarte, nutritionniste chez Agita Kalorias, moins de graisse est une bonne nouvelle et un aliment qui n’est pas trempé dans la graisse sera certainement meilleur. De plus, la même professionnelle a expliqué que « il y a une plus grande tendance à utiliser de l’huile d’olive, qui est une graisse plus intéressante ».

Cependant, tout dépendra toujours de l’aliment que vous allez cuisiner, car il ne deviendra pas automatiquement sain simplement parce qu’il est préparé avec l’airfryer.

Et le cancer dont tout le monde parle?

Les appareils électroménagers sont indispensables dans les cuisines aujourd’hui, il en existe une multitude pour les usages les plus divers. De nombreux d’entre eux ont déjà été qualifiés de cancérigènes.

Le cas de l’airfryer n’est pas différent et donc c’est un doute qui persiste : la friteuse sans huile provoque-t-elle le cancer ?

Tout d’abord, il s’agit toujours d’une question complexe, la réponse n’est pas scientifiquement linéaire dans la plupart des cas.

Ensuite, dans ce cas, comme dans d’autres, la culpabilité réside dans les aliments et non pas dans l’équipement lui-même.

En effet, l’airfryer peut favoriser la libération d’acrylamide lorsque les aliments sont exposés à des températures élevées.

L’acrylamide est une substance présente dans les aliments riches en amidon, en sucres et en acides aminés lorsqu’ils sont préparés à des températures supérieures à 120 °C.

A déclaré Daniela Duarte à CNN Portugal, rappelant que d’autres composés nocifs apparaissent au-dessus de 180 °C.

Cependant, tout comme l’airfryer, le four, le grille-pain ou le toaster peuvent également causer le cancer, dans le sens où ils soumettent les aliments à de hautes températures.

Les nutritionnistes ont donc donné des conseils pour l’utilisation de l’airfryer :

Faites attention à la fréquence d’utilisation, en combinant l’airfryer avec d’autres méthodes de cuisson ;

Évitez de trop cuire les aliments, ne les laissez pas avoir un aspect brûlé ;

Ne consommez pas d’aliments foncés ou brûlés ;

Évitez que la température de cuisson dépasse 175 °C ;

Utilisez la plus petite quantité de graisse possible, en essayant d’opter pour des alternatives en spray pour une distribution uniforme ;

Assurez-vous de nettoyer régulièrement l’airfryer.

Avec ces conseils en tête, il est logique que l’airfryer reste sur votre liste de courses, car elle facilitera certainement certains processus et apportera praticité (et saveur) à votre cuisine.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :