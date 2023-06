La Suisse coupe les combustibles fossiles pour sauver les glaciers: le référendum sur le climat est un succès

60% des électeurs lors d’un référendum en Suisse ont approuvé un projet de loi visant à réduire les combustibles fossiles et à promouvoir les sources renouvelables : l’objectif est la neutralité carbone d’ici 2050. L’espoir est de sauver les glaciers alpins survivants ; beaucoup sont voués à une « mort certaine » en raison du changement climatique.

Le glacier du Rhône en Suisse, protégé par des bâches blanches pour empêcher la fonte due au changement climatique. Crédit : Ruedi Baumann/Facebook

En Suisse, un référendum a voté en faveur de la lutte contre le changement climatique. Environ 60 % des électeurs ont donné leur assentiment à un projet de loi visant à réduire l’utilisation des combustibles fossiles et à promouvoir les sources renouvelables, dans le but d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. L’objectif coïncide avec le principal du Green Deal de l’Union européenne, qui vise pour des émissions nettes nulles de carbone dans le même laps de temps. De nombreux autres pays se sont fixé le même objectif autour de cette décennie.

Les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et d’autres gaz altérant le climat comme le méthane sont en effet les principaux catalyseurs du réchauffement climatique d’origine anthropique ; sans décisions rapides et incisives pour les réduire, la température moyenne de la planète augmentera à tel point qu’elle déclenchera des conséquences de plus en plus graves et irréversibles de la crise climatique, qui est déjà très grave aujourd’hui. Même si l’objectif le plus vertueux (fixé lors de la conférence Paris Climat 2015) de ne pas dépasser le seuil de 1,5°C par rapport à l’époque préindustrielle semble désormais totalement hors de portée, réduire au maximum la « fièvre » de la planète permettra d’économiser des dizaines de millions de vies et l’équilibre des écosystèmes dans les décennies à venir.

La décision des électeurs suisses est également liée au fait que les Alpes font partie des régions les plus touchées par le réchauffement climatique. Qu’il suffise de dire que d’ici 2100 de nombreux glaciers disparaîtront en raison du processus de fonte en cours ; plusieurs sont situés en plein dans les Alpes suisses. Parmi les plus menacés figure le glacier du Rhône, le plus ancien de tout l’arc alpin. Pour le protéger de la fonte, les chercheurs ont commencé à le recouvrir d’immenses bâches blanches, utiles pour « rejeter » les rayons du soleil et par conséquent augmenter l’albédo (capacité à les réfléchir). En 2019, les glaciers suisses ont perdu 800 millions de tonnes d’eau en seulement 14 jours, tandis qu’en 2021 leur volume a diminué de 1%, leur épaisseur s’effondrant en moyenne de 20 centimètres. Globalement, au cours des vingt dernières années, le volume des glaciers des Alpes suisses a diminué d’un tiers, déclenchant un processus de fonte irréversible pour plusieurs d’entre eux. L’année dernière, par exemple, la fonte du glacier de Chessjen dans le sud du canton du Valais a révélé les restes d’un avion (et de ses occupants) qui s’est écrasé dans la région il y a 50 ans.

Grâce au nouveau référendum, les citoyens suisses ont approuvé une loi visant à protéger l’environnement et à promouvoir la sécurité énergétique, en réduisant l’utilisation de combustibles fossiles tels que le pétrole, le charbon et le gaz. Le nouveau projet de loi, comme l’indique BBC News, prévoit le financement d’environ 2 milliards d’euros pour remplacer les systèmes de chauffage à base de combustibles fossiles et 1,2 milliard supplémentaire pour pousser les entreprises à adopter des sources renouvelables telles que le photovoltaïque et l’éolien. Presque tous les partis suisses ont soutenu le nouveau référendum, à l’exception de la droite – dont l’UDC – qui avait rejeté les propositions du gouvernement pour un virage vert nécessaire.

Parmi ceux qui ont apprécié le choix des citoyens suisses, il y a bien sûr les scientifiques, qui depuis plusieurs années tentent de nous alerter sur les risques très sérieux que nous encourons du fait du changement climatique. « La population suisse envoie un signal fort : aujourd’hui la loi visant à ramener le pays à zéro émission nette a été acceptée ! Ce qui a commencé avec l’initiative #glacier il y a plusieurs années est maintenant terminé. Très heureux que les arguments de #climatescience aient été entendus ! », a écrit sur Twitter le professeur Matthias Huss, glaciologue suisse de renommée internationale, en première ligne pour divulguer l’impact dramatique du réchauffement climatique sur ces écosystèmes très délicats et précieux.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :