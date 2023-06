Les pliables deviennent de plus en plus populaires. Presque tous les principaux fabricants de téléphones proposent désormais au moins un appareil de ce type. Nous avons vu que Samsung et Huawei ont déjà quatre générations de téléphones pliables, tandis que Xiaomi suit leur chemin. Des rumeurs sur Xiaomi Mix Fold3 circulent depuis un certain temps maintenant, mais aujourd’hui, nous avons une image plus claire, selon une nouvelle fuite.

Il a déjà été signalé que Xiaomi Mix Fold3 arrivera en tant que successeur direct de Xiaomi Mix Fold 2, qui n’a jamais atteint le marché mondial pour une raison quelconque. Nous espérons que cette fois ce sera différent, car il y a maintenant plus d’enfants en ville. Entre-temps, Honor a également lancé ses Honor Magic V sur le marché mondial, il n’y a donc aucune raison pour que Xiaomi reste derrière.

La fuite des caractéristiques du Xiaomi Mix Fold3 suggère des nouvelles intéressantes

On dit que Xiaomi Mix Fold3 apporte des caractéristiques très intéressantes, comme une caméra périscope. Selon la fuite, celui pliable de Xiaomi apportera trois caméras à l’arrière. Deux d’entre eux apporteraient un téléobjectif. On dit que l’un prend en charge un zoom optique 3,2x standard, tandis que celui avec un périscope pourrait apporter 5x.

Si c’est vrai, ce sera une mise à niveau significative dans le monde du pliable. A savoir, ni le Galaxy Z Fold 4, ni le Huawei Mate Xs 2 n’offrent une telle technologie dans leur pliable. Bien sûr, il reste à voir ce que Samsung apportera sur son prochain appareil pliable.

En ce qui concerne les écrans, Xiaomi Mix Fold3 pourrait arborer un écran pliable AMOLED 8.02″ 2K, comme sur son prédécesseur. L’écran externe devrait apporter 6,56″ en diagonale. Les deux devraient avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les caractéristiques du Xiaomi Mix Fold3, vues dans les fuites précédentes, suggèrent que le téléphone devrait être alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. La batterie devrait offrir 4500 mAh de jus et devrait être accompagnée d’un chargeur rapide de 67 W, avec prise en charge de la charge sans fil de 50 W.

