L’IA a aidé à créer le nouveau canapé IKEA dans un design d’enveloppe

IKEA, une marque suédoise de meubles et d’accessoires pour la maison, a développé une solution pour éviter les douleurs liées au déménagement. Space10, la version expérimentale d’IKEA, a conceptualisé un design qui facilite plus que jamais le déplacement des canapés. Mais il est intéressant de noter que le nouveau concept, qui s’appelle IKEA « Couch In an Envelope », a été développé avec l’aide de l’IA.

Si vous vous posez la question, le « canapé dans une enveloppe » IKEA est un canapé que vous pouvez plier et mettre dans une enveloppe. Comme vous l’avez peut-être deviné, le design est incroyablement léger. Il ne pèse que 22 livres. En revanche, les canapés ordinaires pèsent généralement entre 280 et 350 livres. Il n’est pas étonnant que Space10 prétende défier les normes traditionnelles d’un canapé avec ce design.

Comment l’IA a aidé à concevoir le canapé IKEA dans une enveloppe

Pour rendre le nouveau « Couch In an Envelope » plus adaptable à la vie moderne, Space10 a utilisé l’IA. La branche expérimentale d’IKEA avait quelques objectifs qu’elle souhaitait atteindre avec le nouveau canapé. Ils sont:

Facile à déplacer

Facile à recycler ou à donner

Modulaire

Ces facteurs font du « canapé dans une enveloppe » une solution appropriée aux tracas liés au déplacement d’un canapé d’une maison à une autre. Comme l’indique le plan du projet, « Le canapé a à peine changé depuis des siècles. » Et tout en expliquant le concept, le plan dit : « Aujourd’hui, l’archétype du canapé est devenu lourd, insoutenable et rigide. »

Néanmoins, IKEA s’est associé au studio de design Panter&Tourron pour tirer le meilleur parti de l’IA. L’équipe a incité AI à proposer un design de canapé « conçu pour la vie nomade », « durable » et « léger ».

AI a proposé à IKEA de nombreuses suggestions sur le projet « Couch In an Envelope ». Avec Panter & Tourron, Space10 les a tous parcourus et en a finalisé un. Et après, les deux studios ont créé un prototype physique.

Un test plus approfondi de la conception du canapé

Pour construire le prototype physique de « Couch In an Envelope », IKEA n’a sélectionné que des matériaux légers et recyclables. Qui comprend –

Cadre en aluminium

Cellulose

Mousse de mycélium

Les tissus du canapé sont des deux derniers matériaux énumérés ci-dessus. Et comme vous le savez peut-être, les deux sont biodégradables. Plus important encore, ils ont contribué à maintenir le poids du nouveau canapé IKEA aussi bas que possible.

Assemblage facile

Vous n’aurez pas besoin de vous soucier de l’installation du « canapé dans une enveloppe ». Avec l’aide de l’IA, IKEA a mis au point un design qui ne nécessite aucun outil pour le processus d’assemblage. Le canapé a trois composants principaux, qui sont une base, deux ailes et quatre pieds plus petits.

La base sert de Core au cadre, tandis que les quatre pieds offrent un support structurel au canapé. D’un autre côté, les deux ailes fonctionnent essentiellement comme les bras du « Couch In an Envelope ». Ils sont pliables et peuvent être attachés à la base de plusieurs façons. Cette nature modulaire du canapé vous permet de le configurer de 30 façons différentes. Regardez la vidéo ci-dessous pour vous faire une idée.

Cependant, vous ne pouvez pas acheter le « canapé dans une enveloppe »

Même si le « Couch In an Envelope » peut ressembler à un produit étonnant, vous ne pouvez pas l’acheter. Comme le dit un porte-parole de Space10, il s’agit d’un projet de conception spéculatif. Et IKEA ne vend pas de conceptions spéculatives ou conceptuelles au public.

Mais vous pouvez vérifier le canapé. Space10 l’a présenté lors de sa dernière exposition, intitulée « Le design à l’ère de l’IA ». Cliquez ici pour en savoir plus sur l’exposition.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine