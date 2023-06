L’application de transcription MacWhisper reçoit une mise à jour majeure avec un nouveau mode d’affichage

MacWhisper est une application macOS qui utilise la technologie OpenAI pour transcrire localement des fichiers audio et même vidéo en texte. Le développeur Jordi Bruin déploie actuellement la version 3.0 de l’application, qui s’accompagne de nombreuses améliorations, notamment un nouveau mode d’affichage. Lisez la suite pendant que nous détaillons ce qui change avec la mise à jour.

Quoi de neuf avec MacWhisper 3.0

La nouvelle version de MacWhisper est livrée avec le mode d’affichage, une nouvelle façon de visualiser l’intégralité de la transcription sous la forme d’un long texte. Il existe également une bascule qui permet de basculer facilement entre les nouveaux modes. Les autres nouvelles fonctionnalités incluent des options pour exporter des fichiers de transcription par lots, exporter par lots au format de fichier DOTE et exporter un fichier texte de transcription complète.

Bruin met également en évidence certaines des autres fonctionnalités ajoutées à MacWhisper au cours des deux derniers mois. Ceux-ci incluent un mode Podcast qui transcrit un podcast en fournissant des fichiers audio pour chaque hôte et en séparant le dialogue pour chacun. Il est également possible de transcrire l’audio capturé à partir d’applications système, par exemple pour transcrire une conférence Zoom ou FaceTime entière.

Et selon le développeur, MacWhisper fonctionne désormais 40 % plus rapidement grâce à des améliorations sous le capot.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, l’application MacWhisper utilise la technologie Whisper, qui fait partie d’OpenAI. Tout le traitement est effectué localement sur le Mac, ce qui indique que vos fichiers audio ne sont jamais envoyés à un serveur en ligne. Personne n’a accès aux fichiers audio que vous transcrivez, ce qui rend l’ensemble du processus privé et sécurisé.

Tout ce que vous avez à faire est de faire glisser un fichier audio ou vidéo dans l’application, et MacWhisper transcrira tous les dialogues. J’utilise MacWhisper pour sous-titrer mes vidéos de vlog personnelles, une tâche pour laquelle cela fonctionne très bien. Il convient de noter que MacWhisper prend en charge plusieurs langues, dont l’anglais, le chinois, l’français et le portugais.

Téléchargez-le maintenant

MacWhisper est une application gratuite. Cependant, ceux qui veulent les modèles de transcription Medium et Large doivent acheter MacWhisper Pro. L’outil fonctionne avec les Mac exécutant macOS Ventura et versions ultérieures. Cependant, il est recommandé de l’exécuter sur un Mac alimenté par la puce M1 ou supérieure. Plus de détails ici.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :