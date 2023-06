Composé de cannabis trouvé dans une plante entièrement différente

Il s’agit du cannabidiol, ou CBD, l’un des principaux composés actifs du cannabis que les scientifiques ont identifié dans les fruits et les fleurs de Trema micrantha blume, une espèce tropicale à larges feuilles.

Tremble micrantha / Crédit : Wikipédia

Le cannabidiol, ou CBD, l’un des principaux composés actifs du cannabis, se trouve également dans une plante totalement différente. C’est ce qu’a découvert une équipe de recherche brésilienne qui a annoncé jeudi avoir identifié du CBD dans les fleurs et les fruits de Trema micrantha blume, une espèce tropicale à larges feuilles particulièrement répandue dans tout le Brésil. Selon les chercheurs, ce serait une source de CBD plus avantageuse que le cannabis, ce qui ouvre de nouvelles voies potentielles pour la production de la substance, déjà reconnue pour son efficacité contre certaines formes d’épilepsie et de plus en plus recherchée pour son potentiel thérapeutique dans le traitement. de douleur inflammatoire.

Le Trema micrantha blume, expliquent les chercheurs, est un petit arbuste souvent considéré comme inutile en production agricole, dont le bois sert à la fabrication de boîtes à thé et d’allumettes. En tant que plante productrice de CBD, elle jouerait plutôt un rôle absolument important puisque, par rapport au cannabis, des analyses chimiques ont révélé qu’elle contenait du CBD mais pas du tétrahydrocannabidiol (THC), présent plutôt dans le cannabis, dont il est le principal agent psychotrope.

Cette caractéristique permettrait à l’espèce végétale de surmonter les obstacles légaux et réglementaires du cannabis, dont la culture est interdite dans de nombreux pays, dont le Brésil. « C’est une alternative légale au cannabis – a déclaré le coordinateur de la recherche, le biologiste moléculaire Rodrigo Moura Neto de l’Université fédérale de Rio de Janeiro -. C’est une plante qui pousse dans tout le Brésil. Ce serait une source de cannabidiol plus simple et moins chère. »

Auparavant, les scientifiques ont également trouvé du CBD dans une plante liée à Trema micrantha blume en Thaïlande, mais ils prévoient maintenant d’étendre leurs études pour identifier les meilleurs moyens d’extraire le CBD de l’espèce et d’analyser son efficacité chez les patients souffrant de maladies actuellement traitées avec du cannabis médical. . Avec ses collègues, Neto a récemment reçu une subvention de 500 000 reals brésiliens (l’équivalent d’environ 95 000 €) du gouvernement brésilien pour financer des recherches qui, selon l’équipe, prendront au moins cinq ans.

