Squarespace rachète le service d’enregistrement de noms de domaine de Google

Qu’est-ce qui vient de se passer? Squarespace, spécialiste de la création et de l’hébergement de sites Web, a accepté d’acheter le service d’enregistrement de noms de domaine de Google. Les termes de l’accord n’ont pas été partagés, mais une personne familière avec l’accord a déclaré à Bloomberg qu’il était testé à environ 180 millions de dollars.

Google Domains a été lancé il y a un peu plus de neuf ans jour pour jour, offrant des services de noms de domaine de base, notamment l’enregistrement et le transfert DNS, ainsi que le transfert de domaine et d’e-mail. Le service est accrédité par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) et selon le communiqué de presse, la vente comprend environ 10 millions de domaines actuellement hébergés sur Google Domains, impactant des millions de clients.

Le fondateur et PDG de Squarespace, Anthony Casalena, a déclaré avoir servi des millions de personnes en utilisant leurs produits de domaine existants et s’est engagé à assurer une transition transparente. Matt Madrigal, vice-président et directeur général des achats marchands pour Google, a déclaré qu’ils vendaient l’unité commerciale dans un effort continu pour affiner leur concentration.

Squarespace honorera tous les prix de renouvellement des clients Google Domains existants pendant au moins un an après la conclusion de l’accord. Le nouveau propriétaire fournira également des « incitations supplémentaires » dans le but d’inciter les clients de Google Domains à créer un site Web à l’aide de Squarespace et à adopter les autres produits et services de l’entreprise. Squarespace deviendra par ailleurs le fournisseur exclusif pour les clients qui achètent un domaine parallèlement à leur abonnement Google Workspace.

Squarespace prévoit de tirer parti de la puissance de l’infrastructure de Google pendant la période de migration pour assurer une transition transparente.

Google Domains rejoint une liste comique de produits que Google a envoyés au cimetière au fil des ans. Killed by Google tient à jour une liste de tous les services, applications et éléments matériels que Google a mis au pâturage au fil des ans, y compris quand il a été lancé, quand le socket a été débranchée et une brève description. Au moment d’écrire ces lignes, il y a 286 produits dans la base de données.

Les deux parties s’attendent à ce que l’accord soit finalisé au cours du troisième trimestre de 2023, en attendant l’approbation réglementaire habituelle.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :