De la petite équipe au best-seller : explorez le phénomène de BattleBit Remastered

BattleBit Remastered, un jeu FPS multijoueur inspiré de Battlefield, a pris d’assaut le monde du jeu, devenant le jeu le plus vendu sur Steam un jour après sa sortie. Contrairement à ses rivaux, il n’y a que quatre créateurs travaillant dans une petite équipe. Mais cela ne les a pas empêchés de surpasser les jeux AAA en popularité, suscitant l’intérêt des joueurs et des streamers.

Présentation de BattleBit

BattleBit Remastered, l’édition tant attendue du jeu, est arrivée sur le marché. Après avoir été en préparation pendant sept ans, le jeu offre une expérience de tir à la première personne unique et passionnante qui peut rivaliser avec les grands studios de jeux. Il est fourni avec un style low-poly et un gameplay intense. En même temps, vous pouvez trouver des batailles massives pouvant accueillir jusqu’à 254 joueurs, des combats de voitures et bien plus encore.

Malgré sa conception simple et ses visuels basse résolution, BattleBit Remastered est un jeu en avance sur son temps. L’une des principales raisons pour lesquelles il a réussi est sa capacité à fonctionner sur n’importe quel hardware. La roadmap du jeu promet également une richesse de contenu qui comprend 18 cartes, 44 armes, un cycle jour/nuit dynamique et un système de classe à l’ancienne.

BattleBit Remastered comprend des éléments hardcore qui ajoutent de la profondeur au gameplay. Par ailleurs, le jeu propose une construction de base, un chat à proximité et diverses classes qui améliorent le gameplay tactique. La classe Medic, en particulier, est recherchée par les joueurs. En dehors de cela, le groupe Discord actif et la possibilité de rejoindre des clans favorisent les connexions sociales similaires aux jeux FPS populaires comme Battlefield et ARMA.

Conclure

C’est le jeu le plus vendu en ce moment, faisant beaucoup d’argent et dépassant les anciens du genre tels que Call of Duty : Warzone 2 et Halo : Infinite. Le prix modique du jeu de 15 $ $ / 12,79 £ GBP le rend accessible à un large éventail de joueurs, ajoutant à son influence sur le marché.

Donc, si vous aimez les batailles à grande échelle ou le gameplay difficile, vous ne devriez pas manquer ce BattleBit Remastered.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine