Les premières images officielles du Galaxy Z Fold 5 confirment les rumeurs de conception

Qu’est-ce qui vient de se passer? Alors que le lancement du Galaxy Z Fold 5 se rapproche de plus en plus, ce qui semble être les premières images marketing officielles de l’appareil a fuité. Comme on le disait précédemment, il semble que la prochaine version du pliable de Samsung se fermera complètement à plat, plutôt que de laisser un léger espace comme c’est le cas avec le Galaxy Z Fold 4.

Les images du Galaxy Z Fold 5 ont été publiées par MySmartPrice (via SamMobile), montrant le téléphone en position ouverte et fermée. Le principal détail que nous pouvons tirer de la révélation est que les rumeurs selon lesquelles Samsung utilisait une charnière de style gouttelette qui permet au centre de l’écran de former une forme de larme lorsqu’il est fermé étaient exactes. Il permet aux deux côtés de l’écran de se plier totalement à plat, comme le Pixel Fold, tandis que le Z Fold 4 laisse un léger espace lorsqu’il est fermé.

Un autre changement mineur est la position du flash de l’appareil photo. Il est placé dans la bosse de la caméra sur le Fold 4, sous l’objectif inférieur. Dans le successeur, Samsung l’a déplacé à l’extérieur de la bosse, à côté de l’objectif supérieur.

Il y a aussi un stylet dans l’image. Mais ne vous attendez pas à un support intégré, comme c’était le cas avec la série Note abandonnée, ou à le trouver à l’intérieur de la boîte. Comme le Fold 4, le S Pen sera acheté séparément – bien qu’il y ait probablement des packs de pré-commande qui incluent le stylet, un étui, etc.

Il semble que les lunettes soient également légèrement plus petites dans le nouveau Fold. Le Z Fold 4 a un communiqué écran/corps de 90,9 %, ce chiffre pourrait donc être encore plus élevé dans le prochain modèle.

En plus de se plier complètement à plat, le design du Fold 5 ne se distingue pas de son prédécesseur. Nous avions déjà entendu des rumeurs selon lesquelles c’était le cas, les employés de Samsung critiquant le design comme étant ennuyeux et même pas digne d’être appelé le Z Fold 4s. Mais alors le Z Fold 4 ressemble beaucoup au Z Fold 3.

En ce qui concerne les caractéristiques, nous nous attendons à voir le SoC Snapdragon 8 Gen 2 alimenter le Z Fold 5. Il aura au moins 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et peut être expédié avec la même configuration de caméra arrière que le Galaxy S23.

Samsung organise un événement Unpacked à Séoul, en Corée du Sud, le 27 juillet, où les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 seront dévoilés avant leur date de lancement présumée du 11 août.

