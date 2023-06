Parce que dans les derniers jours sur Terre n’a duré que 19 heures

C’est ce que suggèrent de nouvelles recherches publiées dans Nature Geoscience, qui ont montré que pendant environ 1 milliard d’années, la durée du jour ne dépassait pas 19 heures.

Les jours sur Terre n’ont pas toujours été de 24 heures : dans l’histoire mouvementée de notre planète, il y a eu une période d’environ un milliard d’années, au milieu de l’ère protérozoïque, où les jours ne dépassaient pas 19 heures. C’est ce qui ressort de nouvelles recherches publiées dans Nature Geoscience par Ross Mitchell, géophysicien à l’Académie chinoise des sciences, et Uwe Kirscher de l’Université de Tübingen, en Allemagne, qui ont suggéré la cause du phénomène.

Auparavant, des modèles ont montré par le passé que les jours étaient plus courts qu’aujourd’hui en raison de la plus grande proximité de la Lune qui alors, en s’éloignant, aurait « freiné » la rotation de la Terre, entraînant un allongement des jours. Cependant, ce qui n’a pas été compris, c’est que la durée des jours n’a pas augmenté lentement et régulièrement, mais aurait eu une impasse, au cours de laquelle la durée de la journée s’est arrêtée à environ 19 heures.

La durée des jours sur Terre et la période d’arrêt pendant l’ennuyeux milliard d’années / Crédit : Nature Geoscience

En se demandant ce qui aurait pu stabiliser la durée de la journée, Mitchell et Kirscher ont reconstitué les changements rythmiques de notre planète, déduits des données de la cyclostratigraphie, une branche de la géologie qui étudie les couches de sédiments pour identifier les variations cycliques qui reflètent les changements environnementaux et climatique induit par les modifications de l’orbite et de la rotation terrestres.

Les résultats de l’étude suggèrent que pendant environ un milliard d’années, il y a entre un et deux milliards d’années – une période appelée le « milliard ennuyeux », le milliard d’années ennuyeux – la durée de la journée se serait stabilisée à environ 19 heures en raison de un équilibre délicat entre les forces de marée exercées par la Lune, qui ralentissent la rotation de la Terre, et celles exercées par le Soleil sur l’atmosphère, qui au contraire l’accélèrent.

L’« impasse » aurait coïncidé avec une période de relative stabilité tectonique et de ralentissement de l’évolution biologique, précédée puis suivie de deux poussées majeures d’oxygène dans l’atmosphère. Il est donc probable que les changements de rotation de la Terre aient influencé la composition de l’atmosphère, avec une augmentation de l’oxygène due à un allongement des jours et une augmentation des heures de photosynthèse.

