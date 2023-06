Le risque capillaire de Pelé dû à l’éruption cutanée d’Hawaï : qu’est-ce que c’est et pourquoi ils sont dangereux

L’USGS a averti que la récente éruption du volcan Kilauea à Hawaï pourrait commencer à propager les cheveux de Pelé. Voici ce qu’ils sont et pourquoi ils sont dangereux.

Les cheveux de Pelé. Crédit : Service des parcs nationaux

Peu avant 05h00 du matin (heure locale) le mercredi 7 juin, le cratère Halemaʻumaʻu du volcan Kilauea a commencé à éclater abondamment, crachant des coulées de lave explosives, des gaz toxiques et du verre volcanique en grande quantité dans la zone environnante. Un spectacle naturel impressionnant qui peut rapidement se transformer en un danger important pour la population et dont il faut garder une distance de sécurité (évidemment l’accès aux sentiers du volcan a été fermé). Parmi les conséquences de l’éruption qui préoccupent les experts figurent les tristement célèbres « cheveux de Pelé », qui pourraient tomber nombreux en raison du phénomène actuellement en cours. L’Observatoire hawaïen des volcans de l’USGS, ou l’Institut géologique des États-Unis, a tiré la sonnette d’alarme dans un communiqué de presse. Mais que sont exactement les cheveux de Pelé ?

Tout d’abord, il faut souligner que la référence n’est pas à « O Rei », le regretté champion brésilien Edson Arantes do Nascimento – connu de tous sous le nom de Pelé – décédé le 29 décembre 2022 des suites d’un cancer de l’intestin, mais à l’Hawaïen déesse Pelé. C’est la divinité du feu, de la danse, de la foudre et des volcans : selon la religion locale, elle est la bâtisseuse et la destructrice des îles hawaïennes, en pratique, celle qui façonne la terre. Ses « cheveux » ne sont que des filaments très fins et légers de verre basaltique (volcanique), qui proviennent de fontaines de lave et sont emportés par le vent. Comme l’explique le National Park Service (NPS), ils sont formés par l’éclatement de bulles de gaz lors d’une éruption, qui étirent la surface de la lave et donnent vie à des fibres de différentes longueurs (de quelques microns à quelques décimètres). A certains endroits ils peuvent s’accumuler et former de véritables tapis de plusieurs centimètres d’épaisseur.

Les cheveux de Pelé ressemblent à des pailles cassantes, de belles mais tout aussi dangereuses œuvres d’art miniatures. En effet, du fait de leur composition et de leur légèreté, ils peuvent se retrouver dans les yeux et sur la peau, provoquant de fortes irritations. Ils peuvent également être tranchants et causer des blessures. « Les vents forts peuvent transporter des particules plus légères sur de plus grandes distances. Les résidents et les visiteurs doivent minimiser l’exposition à ces particules volcaniques, qui peuvent provoquer une irritation de la peau et des yeux », a expliqué l’USGS. Le risque d’inhalation et d’ingestion, qui peut entraîner une inflammation grave, ne doit pas non plus être sous-estimé.

Les cheveux de Pele se forment lorsque la vitesse d’éruption est plus rapide et que les coulées de lave projetées dans l’air sont façonnées par le vent. Si l’écoulement est plus lent, il est plus probable que seules les larmes de Pele (gouttes de verre basaltique) se forment, mais souvent les deux phénomènes se produisent simultanément, les premiers se détachant des seconds sous l’effet des agents atmosphériques. La recommandation des experts est de ne pas les approcher et absolument de ne pas les toucher, également en raison de l’extrême fragilité des filaments.

Bien que les cheveux de Pelé puissent représenter un danger, le plus grand danger lié à l’éruption actuelle du Kilauea est lié aux gaz volcaniques, qui poussés par le vent peuvent rapidement atteindre les centres habités. « Des niveaux élevés de gaz volcanique – principalement de la vapeur d’eau (H2O), du dioxyde de carbone (CO2) et du dioxyde de soufre (SO2) – sont la principale préoccupation, car ce danger peut avoir des effets considérables sous le vent. Comme le SO2 est continuellement libéré du sommet pendant l’éruption, il réagira dans l’atmosphère pour créer la brume visible connue sous le nom de vog (smog volcanique) sous le vent du Kilauea », a expliqué l’USGS.

