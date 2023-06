Parce que Diablo 4 est un enfer dont on ne peut pas se détacher

Après la déception de Diablo 3 et Diablo Immortal, le quatrième chapitre parvient à faire revivre l’une des franchises les plus emblématiques de Blizzard, tournée vers le passé mais en même temps audacieuse avec de nouvelles mécaniques.

Les joueurs l’aiment sombre. Blizzard Entertainment le sait bien, qui pour Diablo 4 a décidé de revenir aux couleurs macabres des origines de la série. Lilith s’est réveillée, laissant derrière elle du sang, de la dévastation et des cadavres. C’est à nous d’arrêter l’avancée de la fille de Mephisto en tant qu’aventurière personnalisable en termes de genre, d’esthétique et plus encore. Barbare, Druide, Coupe-gorge, Enchanteur et Nécromancien : ce sont les classes disponibles avec lesquelles commencer une aventure prête à kidnapper.

Diablo 4 se teinte de dark et devient open world

Le retour à l’obscurité n’est pas seulement évident dans les atmosphères, admirables dans la caractéristique visuelle isométrique, mais aussi dans les intrigues et sous-intrigues interconnectées qui enrichissent la tradition et le folklore du monde du jeu. Ne vous attendez pas à des histoires avec une fin heureuse : dans les six actes qui composent la campagne Diablo 4, nous assisterons à des sacrifices, des morts violentes, des invasions démoniaques et bien plus encore. Néanmoins, l’espoir ne succombe pas chez les pauvres habitants de Sanctuary, à qui l’on peut prêter main-forte en accomplissant des missions (ou quêtes) au sein d’un gigantesque monde de jeu, qui devient un monde ouvert. Déjà lors du test bêta, nous avons été surpris par l’étendue des territoires, mais dans le jeu complet, la carte de Diablo 4 s’avère vraiment immense, surtout si on la compare à celle des chapitres précédents. D’où l’ajout d’une fonctionnalité intéressante comme la monture, déblocable durant la campagne et achetable auprès des palefreniers du village et de la ville. Tout cela conduit à une structure de jeu plus profonde, avec des quêtes, même secondaires, reliées les unes aux autres, pour une immersion totale dans le lore du jeu.

Quoi qu’il en soit, que ce soit à cheval ou à pied, ce que vous devez faire dans Diablo 4, c’est combattre et explorer. Sur le premier front, un système de progression initialement dispersif vient à notre rescousse, mais qui permet progressivement de spécialiser notre ou notre protagoniste dans des compétences réparties par catégorie. Le jeu vous permet d’expérimenter jusqu’à ce que vous trouviez la bonne combinaison de compétences et d’améliorations, puisqu’il est possible de réinitialiser les points obtenus pour le coût de quelques pièces. Dans le jargon du jeu vidéo, cette pratique est appelée respec. Alors, si en tant que Cutthroats nous préférons les arcs et les flèches aux armes légères, il suffit de désapprendre ce qui ne nous convainc pas et de sélectionner les compétences appropriées pour se spécialiser dans des approches de combat très variées.

DIABLO 4 | Un féroce aux prises avec les bandits de Snow Peaks

En ce qui concerne l’exploration, la grande carte de Diablo 4 est parsemée de centres habités mais aussi de bâtiments et de caves à libérer des forces obscures. En échange, nous obtiendrons un butin précieux, principalement de l’équipement, qui devient central pour améliorer les statistiques et les capacités d’attaque ou de défense de notre personnage. Et c’est ici qu’émerge la profondeur structurelle de Diablo 4, dans laquelle la bonne concaténation d’armes, d’accessoires et d’armures avec les techniques que vous possédez est fondamentale.

Ce qui a été dit jusqu’ici est parfaitement jouissif en solo comme en mode coopératif avec un groupe de quatre personnes. Il est également vrai que le nouveau cadre du monde ouvert vous permet de rencontrer d’autres joueurs solitaires avec lesquels vous pouvez vous battre, à la fois en tant qu’alliés et en tant qu’adversaires dans des zones où le PvP est actif (joueur contre joueur). Ce discours ne s’applique pas à l’intérieur des donjons (les caves et les bâtiments mentionnés ci-dessus), qui sont plutôt instanciés. Cela indique qu’ils n’hébergent que le joueur ou son équipe. Un choix intelligent qui favorise l’implication et le plaisir de la découverte. À tout cela s’ajoutent d’autres activités secondaires, typiques des jeux de rôle, comme les affaires avec les marchands, les mises à niveau des forgerons et de nombreuses autres interactions avec certaines figures récurrentes situées dans des centres habités. Sans oublier la diversité des événements aléatoires qu’il est possible de réaliser au cours de la longue errance.

La campagne de Diablo 4 n’est que le début

Les habitués de la série Blizzard Entertainment savent que l’un des piliers de la série est ce qu’on appelle la fin de partie, c’est-à-dire l’ensemble des activités à réaliser à la fin de la campagne. Tout d’abord, en terminant l’intrigue principale, vous pouvez débloquer de nouveaux niveaux de difficulté (y compris le hardcore, avec la mort permanente) pour augmenter votre niveau et obtenir des équipements précieux, pour une croissance dévastatrice du personnage. Ce qui est crucial si vous souhaitez vous lancer dans des combats de boss mondiaux, c’est-à-dire des combats massifs contre un seul ennemi particulièrement difficile.

Mais nous n’avons pas encore parlé de la vraie nouveauté : pour Diablo 4, le célèbre éditeur de logiciels californien a pensé à une configuration de jeu en direct. En d’autres termes, le titre sera soutenu périodiquement avec la sortie de nouvelles saisons. Celles-ci auront une cadence trimestrielle et ajouteront du nouveau contenu, des quêtes, des Battle Pass, des objets légendaires, ou encore des variations structurelles et conceptuelles du jeu. La première saison est prévue pour la mi-juillet 2023 et apportera plus de fonctionnalités de jeu, de nouvelles missions et diverses améliorations. Selon les mots de l’équipe de développement, « les saisons introduiront de nouveaux concepts et idées dans le monde de Sanctuary ». Le Battle Pass peut être acheté avec des pièces de platine en jeu ou avec de la monnaie réelle. Le prix dépend du type que vous souhaitez achetez entre la version Premium et Accelerated. Dans les deux cas, nous parlons de contenu supplémentaire principalement cosmétique. De manière générale, les microtransactions avec de la monnaie réelle sont présentes dans le jeu et concernent des éléments esthétiques.

Le succès de Diablo 4

Bref, notre avis s’ajoute à l’enthousiasme collectif avec lequel Diablo 4 a été reçu.Les chiffres parlent d’eux-mêmes : cinq jours après son lancement, le jeu a clairement dépassé les 600 millions de dollars de ventes, devenant le titre Blizzard qu’il a vendu plus vite que jamais. . Pendant ce temps, la communauté a déjà joué l’équivalent de 276 millions d’heures, pour un total de 316 millions de pertes. Des chiffres gigantesques en quelques jours, qui témoignent de la renaissance de la marque. Après la déception de Diablo 3 et Diablo Immortal, le quatrième chapitre parvient donc à faire revivre l’une des franchises les plus emblématiques de Blizzard, tournée vers le passé mais en même temps audacieuse avec de nouvelles mécaniques tirées du massivement multijoueur en ligne (MMO). Il ne reste plus qu’à attendre les implications futures des saisons pour comprendre tout ce que Diablo 4 a encore à offrir à sa grande communauté : désormais les portes de l’enfer se sont ouvertes.

