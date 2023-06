Apple Watch et Fitness + aident Nate à devenir «une personne en meilleure santé et plus heureuse» après avoir perdu 100 livres

Apple Watch sauve des vies, et ce n’est pas seulement en passant des appels SOS et en détectant les problèmes cardiaques. Parfois, l’Apple Watch motive quelqu’un de la bonne manière à changer sa vie grâce à un parcours de remise en forme de plusieurs mois.

Le lecteur de Netcost-security.fr, Nate Gorby, attribue à l’Apple Watch le mérite de l’avoir initié à la forme physique et de l’avoir motivé à rester sur la bonne voie après une récente opération de perte de poids.

«La perte de poids est en moyenne de 65% pour la plupart des patients, avec plus de 85% des patients perdant et maintenant 50% de perte de poids initiale en excès», selon la clinique Mayo. S’engager à adopter un mode de vie sain est la clé du succès d’une opération bariatrique, et nous savons tous qu’un changement radical de mode de vie demande beaucoup de volonté.

Nath dit c’est la combinaison de la fermeture de ses anneaux sur l’Apple Watch et de la motivation des instructeurs Fitness + qui l’a maintenu sur la bonne voie.

« Grâce à Fitness+, j’ai pu découvrir ma passion pour le cyclisme, la marche sur tapis roulant, le HITT et même la pratique de la pleine conscience », écrit-il. « J’ai trouvé une passion égale avec l’équipe de formateurs qui m’a appris à » savoir que je suis humain « et à savoir que se présenter est le plus grand obstacle la plupart du temps. »

« J’ai pris la décision l’hiver dernier de subir une chirurgie de perte de poids pour aider à équilibrer ma nouvelle routine d’exercice », explique Nate. « Avance rapide de six mois, et je suis une personne complètement nouvelle semaine après semaine! »

Le dévouement de Nate à laisser l’Apple Watch lui donner du pouvoir l’a récemment aidé à franchir une étape importante en matière de perte de poids : 100 livres perdues.

« Mes médecins m’ont dit que j’avais dépassé leurs attentes de plusieurs mois », dit-il. « Je dois remercier mon Apple Watch et l’équipe Fitness+ pour cela. »

Après avoir partagé son expérience avec Tim Cook par e-mail, Nate a couronné son dernier jalon avec un réponse du PDG d’Apple : « Félicitations pour votre parcours de remise en forme ! »



