Les subventions au pétrole, à l’agriculture et à la pêche dévastent la planète : la Banque mondiale met en garde

Chaque année, 7 000 milliards de dollars sont dépensés en subventions aux combustibles fossiles, à la pêche et à l’agriculture qui aggravent la crise climatique. Dans un nouveau rapport, la Banque mondiale souligne la nécessité de réformer ces fonds pour lutter contre le réchauffement climatique.

Dans un nouveau rapport, la Banque mondiale a mis en évidence l’impact dévastateur des énormes subventions aux combustibles fossiles et à deux secteurs de la production alimentaire, l’agriculture et la pêche, qui dans de nombreux cas sont encore liés à des processus archaïques et nocifs pour la santé la nôtre et l’environnement. C’est un véritable fleuve d’argent qui, selon la Banque mondiale, devrait être prélevé et déplacé pour promouvoir la durabilité et les sources renouvelables, grâce auquel nous pourrons nous libérer du charbon, du pétrole et de toutes ces sources qui ont entaché – et continuent de souiller – notre planète, la rendant de plus en plus inhospitalière. En termes simples, cet argent devrait être utilisé pour lutter contre la crise climatique, et non pour la promouvoir. Le nœud du problème est limpide : il y a des fonds pour le contrer, mais il faut trouver la force et le courage de changer sa destination, une décision complexe car elle nuit aux intérêts des riches et des puissants au profit des moins nantis. , ceux qui paient plus pour le réchauffement climatique.

Mais à combien s’élèvent ces subventions ? Et quel est l’impact de l’argent donné pour financer l’industrie des combustibles fossiles, l’agriculture et la pêche ? La Banque mondiale l’a indiqué en détail dans le rapport « Detox Development: Repurposing Environmentally Harmful Subsidies », qui dans notre langue peut être traduit par « Detox Development: Redistribution of Environmentally Harmful Subsidies ». Commençons par le chiffre total, égal à 7 billions de dollars chaque année (un billion équivaut à mille milliards, selon la définition américaine). Il s’agit de subventions à la fois explicites et implicites : les premières sont des fonds publics destinés aux secteurs précités, les secondes incluent les coûts pour les personnes et l’environnement induits par ces prêts.

La Banque mondiale souligne que 7 000 milliards de dollars équivalent à 8 % du PIB mondial et sont répartis de manière asymétrique : 1 250 milliards de dollars en subventions gouvernementales (explicites) et environ 6 000 milliards de dollars en coûts (implicites). Pour donner un exemple concret, en 2021 près de 600 milliards de dollars ont été donnés pour « faire baisser artificiellement le prix des carburants polluants comme le pétrole, le gaz et le charbon », c’est-à-dire les carburants fossiles à la base des émissions de dioxyde de carbone (CO2) qui catalysent la réchauffement climatique, mais aussi la pollution de l’air et la dégradation des écosystèmes. Les coûts pour faire face aux conséquences de ces subventions sont environ six fois plus élevés. Un court-circuit est évident à la base de ces prêts qui, au lieu de promouvoir le bien-être, comme ils semblent le faire apparemment, vont plutôt au détriment de l’air pur, de l’eau et de la terre, érodant le moteur de l’économie mondiale et semant la mort et destruction. Pensez aux conséquences de la pollution atmosphérique : chaque année, 7 à 8 millions de personnes meurent à cause de l’air pollué qu’elles sont obligées de respirer.

Quant à l’agriculture, la Banque mondiale indique que les subventions sont responsables de la perte de 2,2 millions d’hectares de forêt chaque année, ce qui équivaut à 14 % de la déforestation mondiale. Moins de forêts indique plus de CO2 dans l’atmosphère, moins de biodiversité, plus de pollution, plus de maladies, plus d’instabilité hydrogéologique. Les subventions directes pour l’agriculture dépassent les 635 milliards de dollars par an, et dans de nombreux cas, je promeus l’utilisation de pesticides et d’engrais qui ont un impact catastrophique sur la biodiversité (effondrement des populations d’insectes et d’oiseaux), tout en dégradant le sol et l’eau que nous buvons . D’immenses plantations de soja pour nourrir le bétail, des étendues de monocultures pour produire de l’huile de palme et un élevage intensif pour la viande bovine sont trois des facteurs ayant le plus grand impact sur l’environnement, favorisant la destruction de la forêt vierge au profit des champs et des pâturages. Sans oublier que les industries qui produisent de la viande et du lait sont parmi les plus nocives en termes d’émissions ; les 20 plus grands émettent autant de CO2 qu’un grand pays industrialisé, comme la France et l’Allemagne, comme l’indique le rapport Meat Atlas. L’agriculture est le secteur le plus consommateur de terres de tous, et alors qu’elle emploie 1 milliard de personnes et nourrit toute l’humanité, « elle est subventionnée de manière à favoriser l’inefficacité, l’iniquité et la non-durabilité », explique la Banque mondiale.

Les subventions à la pêche, qui dépassent 35 milliards de dollars par an, ont également un impact extrêmement négatif sur l’environnement et l’économie. En effet, ils catalysent non seulement l’effondrement des stocks halieutiques, c’est-à-dire la disponibilité du poisson, mais aussi la baisse de la rentabilité, tout en favorisant des « flottes surdimensionnées » néfastes. La pêche et les océans font vivre environ 3 milliards de personnes, mais plus d’1/3 des activités concernées sont responsables d’une surexploitation, du fait de « régimes d’accès libre » et de subventions qui augmentent la capacité de production, sans tenir compte de l’impact sur les stocks halieutiques. Aussi pour cette raison, d’ici 2050, nous aurons plus de plastique que de poissons dans les mers et les océans du monde entier : d’une part, avec la surpêche, nous empêchons les nouvelles générations de poissons de remplacer ceux qui ont été retirés, d’autre part, nous continuons à remplir avec des millions de tonnes de déchets le grand bleu.

La Banque mondiale nous rappelle que le temps disponible pour lutter contre le réchauffement climatique est compté. Nous sommes depuis longtemps au cœur de la crise climatique et nous nous rapprochons de plus en plus du point de bascule, à savoir un réchauffement de 1,5°C par rapport à la moyenne de l’ère préindustrielle (nous sommes désormais autour de 1,2°C). Au-delà de ce seuil, fixé comme l’objectif le plus vertueux de l’Accord de Paris sur le climat de 2015, les portes s’ouvriront toutes grandes aux conséquences les plus graves et irréversibles du changement climatique, qui affecte l’environnement, l’humanité et la biosphère en général avec un large éventail de conséquences directes et phénomènes indirects. Élévation du niveau de la mer, perte de biodiversité, sécheresses, vagues de chaleur extrêmes et meurtrières, propagation de maladies, migrations massives sans précédent, perte de récoltes et de stocks de poissons, phénomènes météorologiques destructeurs plus fréquents et plus intenses. Ce n’est que la pointe de l’iceberg de la facture à payer pour avoir rejeté dans l’atmosphère des concentrations monstrueuses de gaz altérant le climat depuis la révolution industrielle. Essentiellement, nous continuons à creuser notre propre tombe en subventionnant les industries mêmes qui rapprochent le gouffre, exacerbant le réchauffement climatique, remplissant l’air de substances toxiques et favorisant « l’inégalité, l’inefficacité et la dette croissante ».

La Banque mondiale indique que la voie à suivre est de réformer ces subventions, de les utiliser plus efficacement et plus équitablement. L’agriculture et la pêche peuvent être beaucoup plus durables qu’elles ne le sont actuellement, tout comme les sources renouvelables doivent être encouragées au profit du pétrole et du charbon. Il souligne également l’importance de protéger les populations les plus vulnérables lors de la mise en œuvre de ces interventions révolutionnaires mais nécessaires, par exemple en transférant directement l’argent aux populations vulnérables. « Des exemples du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord montrent que les transferts d’argent et l’assistance ont réussi à atténuer les impacts sur les pauvres lors des réformes des subventions énergétiques », explique la Banque mondiale. « Avec prévoyance et planification, la réutilisation des subventions peut fournir plus de ressources pour donner aux gens une meilleure qualité de vie et assurer un meilleur avenir à notre planète », a déclaré Richard Damania, responsable du groupe de pratique du développement durable à la Banque mondiale. « On sait déjà beaucoup de choses sur les meilleures pratiques en matière de réforme des subventions, mais la mise en œuvre de ces pratiques n’est pas une tâche facile en raison d’intérêts bien ancrés, de dynamiques politiques difficiles et d’autres obstacles », a commenté l’expert. Mais il faut trouver la force et la motivation pour agir tout de suite, car il n’y a plus de temps disponible.

