Combien The Borderline, les youtubeurs de l’accident de Lamborghini, gagnent grâce à leurs vidéos

Dans une série de reconstructions, ils essaient de faire passer The Borderline pour un groupe de gars qui se sont lancés dans un défi très dangereux trouvé sur les réseaux sociaux. Pas si, ou du moins pas tout à fait. Les youtubeurs impliqués dans l’accident de Casal Palocco avaient ouvert leur chaîne en septembre 2020. Ils ne se sont pas consacrés à ce projet juste pour quelques followers de plus mais aussi pour essayer de marcher sur les traces d’un métier qui existe depuis des années : le youtubeur. En fait, leur modèle déclaré était MrBeast, le youtubeur avec le plus d’abonnés au monde.

Bien sûr, comme nous l’avons expliqué, ils visaient à créer le même contenu avec de l’argent que MrBeast, né James Stephen Donaldson, crée avec des investissements de millions de dollars. Les Borderline commençaient à peine mais ils étaient déjà structurés. La Borderline Srl est une société dûment enregistrée qui, selon l’Office Cameral, a déclaré en 2022 un chiffre d’affaires total de 188 333 euros. Pas seulement. En plus du chiffre d’affaires, ils ont également eu une série de collaborations avec des marques. Selon une analyse de Repubblica, toujours en 2022, les bénéfices auraient été d’environ 46 000 euros.

La structure Borderline Srl

D’après le certificat d’incorporation historique établi par Netcost-security.fr, nous lisons que le président du conseil d’administration est Matteo Di Pietro, le fondateur et dirigeant du collectif. C’est lui qui au moment du crash avec la Smart conduisait le Lamborghini Urus à bord duquel les youtubeurs enregistraient la vidéo qui aurait dû s’intituler « 50 heures à bord d’un Lamborghini Urus ». C’est lui qui fait l’objet d’une enquête pour homicide au volant d’un véhicule, une situation qui pourrait s’aggraver après avoir été testé positif aux cannabinoïdes. Encore faut-il comprendre à quels niveaux. Le capital initial de la société a été fixé à 10 000 euros. La moitié a été payée par Matteo Di Pietro, l’autre moitié par Leonardo Golinelli, qui se trouve être également réalisateur. Golinelli est apparu dans les premières vidéos de The Borderline, avec Matteo Di Pietro qui est en fait le leader et le visage principal de la chaîne.

Selon les documents déposés, la liste des activités réalisées est assez conséquente. Elles vont de la « diffusion et vente de produits audiovisuels de toute nature et durée destinés au web, au cinéma et à la télévision » à « toute activité pouvant être exercée dans la branche de l’édition musicale » jusqu’au « conseil dans le secteur de la communication d’entreprise » . Il y a aussi de la place pour la marchandise dans les projets. En fait, l’entreprise est également impliquée dans le « commerce de gros et de détail de vêtements, même personnalisés avec les propres marques de l’entreprise ». Mais pas seulement. Les Borderline rêvaient grand, étant donné que leur Srl aurait également à s’occuper de « la gestion des restaurants, hôtels, campings et auberges ».

Comment le collectif de youtubers a gagné

L’activité YouTube repose sur trois principales sources de revenus. Le premier est composé de publicités décidées par YouTube lui-même. En fonction de l’audience de la chaîne, la plateforme décide des publicités à inclure dans les vidéos. Les revenus de ces publicités sont partagés entre la plateforme et le créateur. Pour le moment, les publicités sont toujours actives sur les vidéos publiées par TheBorderline. En fait, eux et YouTube monétisent ces publicités.

La seconde source, ce sont les collaborations avec les marques. Sony Italia avait publié un tweet célébrant leur collaboration avec The Borderline pour une gamme de caméras : « Que pensez-vous de leurs vidéos ? Nous les apprécions tellement que nous n’avons pas hésité à leur offrir des produits Alpha pour obtenir la meilleure qualité photo/vidéo ». Le tweet, republié par le journaliste Rai Dario Marchetti, a été immédiatement supprimé par la société. Nous ne savons pas quel accord ils avaient. Parfois, les collaborations ne prévoient que le transfert gratuit de la marchandise, avec la demande de mentionner le produit dans les liens mis en évidence ou dans la vidéo. Parfois, au lieu de cela, nous parlons d’accords monétaires pour l’utilisation de vêtements ou d’équipements.

La troisième source de revenus est représentée par tout ce qui vient en dehors de YouTube. Il y a des marchandises et il y a des événements. Mais il peut aussi y avoir des voyages organisés avec des membres, des participations à des salons ou encore la publication de livres pour des maisons d’édition. Pour le moment rien n’est apparu sur les chaînes du groupe quant à l’avenir du projet, ni quant à sa fermeture.

