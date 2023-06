Redmi 12 : un smartphone d’entrée de gamme au design inspiré de l’iPhone Pro

Xiaomi a récemment lancé son nouveau smartphone Redmi 12 en Thaïlande, qui avait initialement fait l’objet d’une fuite des semaines avant le lancement. Le Redmi 12 est le dernier smartphone de la série Redmi, et c’est un appareil d’entrée de gamme conçu pour plaire aux consommateurs qui recherchent un smartphone économique.

Le smartphone a un design élégant et moderne qui rappelle les derniers modèles d’iPhone Pro. L’arrière de l’appareil dispose d’une configuration à trois caméras, composée d’un capteur principal de 50 MP, d’un capteur ultra grand angle de 8 MP et d’un capteur macro de 2 MP. L’avant de l’appareil dispose d’un grand écran LCD IPS de 6,79 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 90 Hz.

La caméra frontale est un jeu de tir de 8 MP situé à l’intérieur d’un trou circulaire et centré, tandis que les cadres autour de l’écran sont assez prononcés, en particulier celui du bas. L’appareil est disponible en trois couleurs : Midnight Black, Sky Blue et Polar Silver.

Xiaomi lance Redmi 12 : un smartphone économique avec des fonctionnalités impressionnantes

Le Redmi 12 exécute le processeur Helio G88 de MediaTek, qui est un SoC modeste de 12 nm avec un processeur octa-core et un GPU Mali-G52. L’appareil est également fourni avec 4 ou 8 Go de mémoire RAM (type LPDDR4X) et 128 ou 256 Go d’espace de stockage (lent, avec des mémoires eMMC 5.1), qui peut être étendu jusqu’à 1 To via des cartes microSD. Cependant, lors de l’utilisation de l’extension de mémoire, l’appareil ne prend pas en charge la double carte SIM.

Le smartphone n’offre pas d’audio stéréo, mais il conserve la socket audio 3,5 mm, qui est de moins en moins courante sur les smartphones aujourd’hui. L’appareil est certifié IP53, ce qui indique qu’il est protégé de la poussière et qu’il peut résister à certaines projections d’eau. Il dispose également d’un bon compartiment de connectivité, bien qu’il ne prenne pas en charge les réseaux 5G et NFC.

Le Redmi 12 est fourni avec une batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge rapide filaire à 18 W via le port USB-C. Le système d’exploitation est MIUI 14 au-dessus d’Android 13. C’est une excellente nouvelle pour les fans du fabricant chinois.

Le Redmi 12 est disponible en trois configurations de mémoire : 4+128 Go, 8+128 Go et 8+256 Go. Le prix de la configuration intermédiaire est de 5999 Thai bath (environ 173$). Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons aucune information sur le prix des deux autres configurations de mémoire ni de détails sur une éventuelle commercialisation sur les marchés mondiaux.

Bien qu’il s’agisse d’un appareil d’entrée de gamme, le Redmi 12 possède des fonctionnalités impressionnantes qui en font une option compétitive pour ceux qui recherchent un smartphone économique. L’appareil dispose d’un grand écran dynamique, d’une configuration de caméra décente et d’une batterie longue durée. L’appareil est également idéal pour les personnes ayant des besoins de base en matière de smartphone qui n’ont pas besoin de la prise en charge 5G ou NFC.

Caractéristiques du Redmi 12

Écran LCD FHD+ (1080 × 2400 pixels) de 6,79 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz

Processeur Octa Core MediaTek Helio G88 12nm (processeurs Dual 2GHz Cortex-A75 + Hexa 2GHz 6x Cortex-A55) avec GPU ARM Mali-G52 2EEMC2

4 Go/8 Go de RAM LPDDR4X avec 128 Go/256 Go (eMMC 5.1) de stockage interne, mémoire extensible jusqu’à 1 To avec microSD

Android 13 avec MIUI 14

Double SIM hybride (nano + nano / microSD)

Appareil photo arrière 50MP avec ouverture f/1.8, appareil photo ultra-large 8MP avec ouverture f/2.2, appareil photo macro 2MP avec ouverture f/2.4, flash LED

Caméra frontale 8MP avec ouverture f/2.1

Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté

Résistant à la poussière et aux éclaboussures (IP53)

Socket audio 3,5 mm

Dimensions : 168,60 × 76,28 × 8,17 mm ; Poids : 198,5 g

Double 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

Batterie 5000mAh avec charge rapide 18W

En conclusion, le Redmi 12 est un excellent smartphone d’entrée de gamme qui offre un excellent rapport qualité-prix. L’appareil est parfait pour les personnes qui recherchent un smartphone abordable, mais qui possède encore de nombreuses fonctionnalités que l’on trouve dans des appareils plus chers. Si vous recherchez un smartphone économique, le Redmi 12 vaut vraiment la peine d’être considéré.

