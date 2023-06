Créé les premiers embryons humains synthétiques en laboratoire : obtenus à partir de cellules souches modifiées

Une équipe de recherche internationale a créé les premiers embryons humains synthétiques en laboratoire, à partir de cellules souches. Voici ce qu’ils ont obtenu, pourquoi et quelles sont les limites éthiques d’une recherche qui pourrait mener à la monstruosité.

Des scientifiques ont créé en laboratoire les premiers embryons humains synthétiques, entièrement développés à partir de cellules souches. L’objectif est de disposer de modèles similaires à de vrais embryons humains pour étudier les maladies génétiques, les avortements spontanés et d’autres conditions intimement liées aux premiers stades du développement. Ils ont été développés par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université de Cambridge et du California Institute of Technology (CALTECH), qui ont présenté leurs travaux lors du congrès annuel de l’International Society for Stem Cell Research (ISSCR), qui s’est déroulé à partir de juin. 14 à 17 à Boston, États-Unis.

La recherche pionnière n’a pas encore été publiée dans une revue scientifique, donc plusieurs détails fondamentaux manquent encore sur les caractéristiques de ces embryons, cependant certaines informations ont été communiquées exclusivement au Guardian par le professeur Magdalena Żernicka-Goetz, une biologiste du développement polono-britannique qui enseigne le développement des mammifères et la biologie des cellules souches au département de physiologie, développement et neurosciences de l’université de Cambridge, ainsi que la biologie et l’ingénierie biologique à l’université de Californie. La scientifique, considérée comme l’une des plus faisant autorité au niveau international dans son domaine, a expliqué que les embryons synthétiques se sont développés à partir de cellules souches modifiées et ont atteint le début de la gastrulation. C’est un processus embryonnaire fondamental dans lequel les cellules s’organisent en trois couches germinales distinctes, l’ectoderme, le mésoderme et l’endoderme, dont seront issus les tissus et organes du corps humain ou d’un autre animal.

À ce stade, les embryons n’ont ni cœur ni cerveau, mais dans les modèles créés par le professeur Żernicka-Goetz et ses collègues, des cellules précurseurs de gamètes, des ovules et des spermatozoïdes ont été observés. Les chercheurs ont fait mûrir ces embryons synthétiques pendant une période légèrement plus longue équivalant au 14e jour de développement d’un véritable embryon humain. Le moment n’a pas été choisi au hasard. En fait, deux semaines est la limite maximale autorisée aux chercheurs pour cultiver de vrais embryons créés en laboratoire par insémination artificielle. La création d’embryons synthétiques permettrait de contourner ces limites, mais cela pose encore d’énormes questions éthiques. Il n’est pas clair si ces structures issues de cellules souches modifiées peuvent se développer en quelque chose de vivant et sensible tel qu’un véritable embryon / fœtus en développement. Par conséquent, selon plusieurs experts, leur développement devrait être réglementé avec les mêmes limitations que les vrais embryons.

« Notre modèle humain est le premier modèle d’embryon humain à trois lignes spécifiant les cellules amniotiques et germinales, les ovules et les cellules précurseurs du sperme », a déclaré le professeur Żernicka-Goetz au Guardian. « C’est magnifique et entièrement créé à partir de cellules souches embryonnaires », a ajouté fièrement l’expert. Il est possible qu’en les étudiant, les secrets génétiques de diverses conditions cliniques puissent être volés, mais il est essentiel de comprendre jusqu’où la science peut aller, avant de créer quelque chose de potentiellement monstrueux. Des expériences similaires ont été menées sur des souris, des singes et d’autres animaux, notamment en Chine où la réglementation est moins stricte qu’en Occident. Cependant, les embryons ainsi cultivés et implantés dans le ventre des femelles, tout en présentant des similitudes morphologiques avec les vrais embryons, ne se sont pas développés en fœtus, bloquant leur développement au bout de quelques jours. Cependant, il est évident qu’il s’agit d’un domaine d’étude très délicat et des règles ad hoc devront être introduites pour éviter les dérives du Dr Moreau.

