Augmentez de 40 % le nombre de vues de vos vidéos grâce à la nouvelle solution d’annonces IA de Google

Google a récemment lancé deux fonctions d’automatisation pour les annonceurs en intégrant la technologie AI. Cela peut grandement améliorer l’efficacité de la diffusion des annonces et obtenir des taux de conversion plus élevés. Selon IT Home, la nouvelle solution publicitaire AI augmente les vues vidéo de 40 %. Cette nouvelle solution fait partie des efforts continus de Google pour intégrer l’IA dans son activité publicitaire.

La première fonctionnalité s’appelle Demand Gen, qui utilise l’IA pour organiser les photos et les vidéos des annonceurs pour différentes plates-formes telles que Gmail, YouTube et Shorts. Une fois que les utilisateurs ont utilisé cette fonction, ils n’ont plus besoin de réfléchir à la façon d’ajuster la mise en page pour attirer davantage l’attention des utilisateurs. Google affirme que 91 % des utilisateurs ont agi instantanément après avoir trouvé de nouvelles marques ou de nouveaux produits sur Google Feeds. Ainsi, la société estime que Demand Gen est la prochaine grande chose pour les personnes qui s’intéressent aux publicités.

La deuxième fonction consiste à utiliser l’IA pour trouver des sites Web de diffusion vidéo adaptés aux produits. Selon les premiers résultats des tests de Google, le nombre de vues des vidéos promotionnelles a augmenté de 40 %.

La révolution publicitaire de l’IA de Google

Google utilise l’IA pour collecter et traiter les données des utilisateurs d’une manière qui produit des informations plus nuancées et détaillées sur nos activités tout en se concentrant sur les problèmes de confidentialité. L’approche actuelle de la technologie publicitaire est celle dans laquelle les sociétés de plate-forme nous offrent un service « gratuit » en échange de nos données. Les données sont collectées via des cookies tiers téléchargés sur nos appareils, qui permettent à un navigateur d’enregistrer notre activité sur Internet. Ceci est utilisé pour créer des profils et prédire notre sensibilité à des campagnes publicitaires spécifiques. Les avancées récentes ont permis aux annonceurs numériques d’utiliser l’apprentissage en profondeur (deep learning), une forme d’IA dans laquelle les humains ne définissent pas les paramètres. Bien que plus puissant, cela reste cohérent avec l’ancien modèle, reposant sur la collecte et le stockage de nos données pour former des modèles et faire des prédictions.

La nouvelle solution publicitaire IA de Google va plus loin que l’ancien modèle. L’IA générera des publicités en remixant le contenu créatif (images, vidéos, texte) pour cibler des publics spécifiques et atteindre les objectifs de la campagne. Cette nouvelle solution permettra de créer des campagnes plus sophistiquées proches de celles réalisées par les agences marketing. L’intégration par Google de l’IA générative dans son activité publicitaire offre le potentiel d’une créativité et d’une sophistication accrues dans les campagnes publicitaires. En utilisant le contenu généré par l’IA, les annonceurs peuvent bénéficier d’annonces personnalisées qui ciblent des personnes spécifiques et répondent aux objectifs de la campagne

Avantages de la solution publicitaire IA de Google

La solution publicitaire IA de Google présente plusieurs avantages pour les annonceurs.

Il peut augmenter les vues vidéo de 40 %, ce qui représente une augmentation considérable des performances des publicités vidéo. Cela peut aider les annonceurs à gérer des choses complexes et à améliorer les performances. Il peut générer des publicités adaptées au public qu’il vise à atteindre et sera conçu pour lui permettre d’atteindre des objectifs de vente et d’autres objectifs. Il peut créer des publicités personnalisées qui ciblent des publics spécifiques et répondent aux objectifs de la campagne

Impact potentiel sur l’industrie publicitaire

La nouvelle solution publicitaire IA de Google a le potentiel de transformer le secteur de la publicité. En utilisant du contenu généré par l’IA, les annonceurs peuvent bénéficier d’annonces personnalisées qui ciblent des publics spécifiques et répondent aux besoins de la campagne. Cela permettra la création de campagnes plus efficaces et spécifiques. Par ailleurs, un tel contenu d’IA aidera ceux qui placent des annonces à gérer des scénarios complexes, ce qui conduira à une bonne campagne publicitaire avec un meilleur retour sur investissement pour les annonceurs.

Derniers mots

Google est l’un des grands noms de l’industrie mondiale de la publicité. Ainsi, l’entreprise met beaucoup de travail dans son activité publicitaire. Il s’agit de s’assurer que les personnes ont plus besoin de placer des annonces. Selon le blog de Google, « Avec les campagnes Video View, les marques peuvent maximiser les vues sur les in-stream, in-feed et maintenant YouTube Shorts, le tout dans une seule campagne ».

