Need for Speed ​​Unbound – Mise à jour du volume 3 et notes de mise à jour

Need for Speed ​​est une franchise que tout le monde aime. Comme il y a des mises à jour et des améliorations dans le jeu, les joueurs continueront à profiter du jeu. Eh bien, Electronic Arts vient de publier une toute nouvelle mise à jour pour Need for Speed ​​Unbound. La mise à jour est intitulée Volume 3 et est la 3e mise à jour majeure du jeu. En plus d’apporter de nouvelles mises à jour et fonctionnalités pour rendre le jeu encore plus intéressant, il existe également un bon nombre de mises à jour qui contribuent à améliorer la qualité de vie du jeu.

La bonne nouvelle à propos de cette mise à jour est qu’elle apporte de nombreuses nouvelles façons intéressantes de terminer des événements et de profiter encore plus du jeu. Alors, sans perdre plus de temps, plongeons dans les nouveautés de Need for Speed ​​: Unbound, mise à jour du volume 3.

Need For Speed ​​Unbound – Mise à jour VOL 3 et notes de mise à jour

La nouvelle mise à jour du volume 3 devrait être publiée le 20 juin 2023. Cette mise à jour sera disponible sur toutes les plateformes. Que vous jouiez au jeu sur PC via Origin ou Steam, PS5 ainsi que la Xbox Series X|S. Découvrez la nouvelle bande-annonce de la mise à jour du volume 3 par rubrique ici. Voyons maintenant ce que la mise à jour du volume 3 apporte aux fans de Need for Speed ​​Unbound.

Need for Speed ​​Unbound – Mises à jour du volume 3

Rangs et récompenses

Avec le tout nouveau Speed ​​Pass pour Need for Speed: Unbound, vous pouvez facilement monter en grade et également gagner différents biens que vous pouvez utiliser pour personnaliser votre voiture. Vous pourrez également gagner de l’XP dans le jeu chaque fois que vous terminerez des défis, des courses et des objectifs quotidiens ou hebdomadaires dans Linkups. Au fur et à mesure que vous vous classez, vous pouvez même débloquer la légendaire Dodge SRT Viper 2014 personnalisée. Alors, préparez-vous à concourir avec des as et à vous classer !

Liens coopératifs en ligne à 16 joueurs

Les courses et les événements multijoueurs sont amusants avec des amis. Désormais, avec la mise à jour du volume 3, vous et 15 autres joueurs pouvez vous connecter en ligne pour participer activement à la réalisation de différents défis répartis sur la carte. Ces défis peuvent inclure des événements de temps d’antenne et de radars. Tous ces événements doivent être complétés ensemble afin de gagner des récompenses. Comme il s’agit d’un jeu Need for Speed, vous pouvez vous attendre à ce que les flics se présentent à la fin de l’événement, vous devrez donc être rapide.

Ces nouveaux liens seront disponibles à 7 endroits sur la carte. Il y aura un total de 4 tours pour chaque événement et ceux-ci seront tous basés sur le temps. Si vous finissez par gagner au moins 12 files d’attente dans le jeu, vous avez accès à une voiture classique absolue. La DMC DeLorean de 1981 peut être la vôtre. La mise à jour figurera également dans les nouvelles listes de lecture Drift. Ce qui compte le plus dans les listes de lecture Drift, c’est votre multiplicateur de score et non votre position dans la course. Alors sortez et construisez votre propre monstre de dérive pour battre vos adversaires et être au sommet du classement.

Récompenses spéciales EA Play pour les membres

Désormais, les membres EA Play, c’est-à-dire les membres qui ont acheté un abonnement pour obtenir un contenu spécial et des salutations dans le jeu, recevront une Nissan Skyline GTR V-spec 1993. La voiture attendra dans votre garage, ce qui indique que vous pouvez la conduire tout de suite.

Pack Swag Premium Robojets

Il s’agit d’un nouveau pack premium qui contient un bon nombre de récompenses. Voici ce que contient le pack de récompenses

Pack de vêtements avec casque

Nouvel effet de conduite

Klaxon exclusif

2002 Légendaire personnalisé Mazda RX-7 Spirit R

Pack personnalisé légendaire Ford Mustang GT

La Ford Mustang GT est une voiture musclée fantastique qui a beaucoup de fans. Avec ce nouveau pack personnalisé, vous obtenez les éléments suivants

Ford Mustang GT personnalisée légendaire 2015

Carrosserie et livrée personnalisées pour la Mustang GT

Boost de passe de vitesse à 10 niveaux

10 éléments de personnalisation

Pack Douane Volume 3

La mise à jour du volume 3 a son propre pack personnalisé que vous pouvez acheter dans le jeu. Voici les voitures que vous obtenez lorsque le pack est acheté

1975 Volvo 242 DL

Mitsubishi Lancer Evolution X 2008

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

Need for Speed: notes de mise à jour du volume 3 non lié

Outre les bonnes choses apportées par la nouvelle mise à jour du volume 3, le jeu reçoit également un bon nombre de correctifs de qualité de vie. Consultez les notes de mise à jour officielles fournies avec la mise à jour du volume 3 dans le besoin de Speed: Unbound.

Améliorations de la qualité de vie

Les véhicules attribués via l’abonnement EA Play, achetés dans la boutique en jeu ou attribués dans le cadre du Speed ​​Pass, seront disponibles pour être utilisés dans votre garage solo après avoir terminé le prologue. Auparavant, ceux-ci n’étaient disponibles que dans Lakeshore Online. Réduction des chances de se lancer dans une autre poursuite immédiatement après une évasion réussie. Les réflexions d’espace d’écran sont désormais activées pour les voitures en qualité graphique Ultra sur PC. Intel XeSS 1.1 ajouté en tant qu’option Upsampler sur PC. Amélioration de la qualité de réflexion de la route en incluant des bâtiments éloignés. Amélioration des performances du processeur sur PC. Utilisation réduite de la VRAM sur les GPU NVIDIA série 40 sur PC. Nvidia DLSS mis à jour vers la version 3.1.11 sur PC. AMD FSR 2 mis à jour vers la dernière version 2.2 sur PC. Augmentation des récompenses pour s’être échappé et avoir participé à une poursuite policière. Différents véhicules de police valent désormais différentes sommes d’argent lorsqu’ils sont abattus lors de poursuites policières, au lieu d’une valeur unique appliquée à toutes les voitures de police. Les joueurs qui ont acheté l’édition Deluxe recevront 250 000 $ par mise à jour de volume en guise de remerciement ! La taille du texte des sous-titres peut désormais être modifiée à partir de trois préréglages. L’opacité et la couleur du support peuvent également être ajustées. Les joueurs peuvent désormais modifier leur heure de la journée par défaut dans Lakeshore Online. Ce paramètre n’affecte que Free Roam – les événements dans les listes de lecture ont leur propre heure définie de la journée. Les joueurs peuvent désormais se téléporter vers les Safehouses et les Meetups lorsqu’ils ne sont pas dans une poursuite policière. Parfait pour se déplacer rapidement sur la carte ou échanger des voitures avant le prochain Linkup. Les joueurs recevront 5 000 $ en argent bonus pour chaque rang atteint avant la sortie du volume 3 avec le nouveau système de classement Speed ​​Pass. Les joueurs peuvent désormais voir tout leur personnage avant d’acheter des vêtements pour voir à quoi il ressemble avec toute leur tenue.

Notes de mise à jour pour le mode campagne

Correction d’un problème qui permettait au joueur de masquer l’interface utilisateur dans le calendrier de la campagne, entraînant une caméra cassée. Correction d’un problème qui faisait perdre au joueur la progression de la campagne lorsque la PS5 était fermée de force. Correction d’un certain nombre de problèmes d’écrêtage avec les véhicules. Correction d’un problème qui faisait apparaître le joueur dans le garage après le prologue Correction d’un problème qui faisait que la voiture de campagne initiale sélectionnait des véhicules avec des fenêtres colorées. Correction d’un problème qui faisait parfois apparaître le joueur dans Freedrive au lieu du didacticiel après avoir sélectionné une voiture Correction d’un problème qui empêchait la description de la planque de se mettre à jour après l’achat. Correction d’un problème qui permettait aux joueurs de vendre leur premier véhicule en campagne, les laissant sans voiture. Correction d’un problème qui faisait apparaître l’icône de rencontre Milestone 1 pendant les courses de qualification. Correction d’un problème qui permettait au joueur de recevoir deux véhicules de départ s’il fermait le jeu immédiatement après la séquence de sélection de voiture. Correction d’un problème qui montrait que les rivaux étaient disponibles pour battre dans l’interface utilisateur même s’ils avaient déjà été battus. Correction d’un problème qui faisait que les hélicoptères de la police manquaient de carburant pendant que le jeu était en pause. Correction d’un exploit de campagne qui permettait au joueur de rejouer le qualificatif de la semaine 3. Correction d’un problème qui provoquait parfois le déclenchement d’aucun SFX audio lors de l’acceptation d’une mission d’appel téléphonique. Correction d’un problème qui faisait que les cartes de noms des rivaux IA obscurcissaient parfois la vue des joueurs. Correction d’un problème qui faisait réapparaître tous les ours à collectionner dans le monde lors de la progression vers le jour suivant. Correction d’un problème qui faisait que les éléments du barrage routier Cop s’affichaient de manière persistante sur la carte même lors de la progression vers le lendemain.

Notes de mise à jour pour le client et les performances

Ajout de plusieurs améliorations de stabilité dans Campaign et Lakeshore Online. Correction d’un problème qui bloquait l’écran lors de l’enregistrement avec Nvidia Shadowplay sur PC. Correction d’un problème qui pouvait empêcher le contrôleur d’envoyer des entrées s’il était déconnecté et reconnecté. Correction d’un problème qui faisait que les véhicules utilisant le matériau en métal brossé semblaient visiblement sales lorsqu’ils apparaissaient. Correction d’un problème qui faisait que certains éléments de l’interface utilisateur HUD étaient soufflés par des parcours d’éclairage lumineux lorsque le jeu était exécuté en HDR. Correction d’un problème qui pouvait bloquer l’entrée du véhicule pendant la conduite.

Notes de mise à jour pour les flics

Correction d’un problème qui faisait flotter le véhicule du joueur pendant l’écran de transition interrompu. Correction d’un problème qui faisait que l’argent récompensé par les défis était traité comme de l’argent volatil s’il était terminé pendant une poursuite policière. Correction d’un certain nombre de problèmes qui faisaient que Burst Nitrous ne fonctionnait pas de manière cohérente avec les voitures de police. Correction d’un problème qui faisait que la légende du bouton était acheminée vers les flics en patrouille pour être invisible. Correction d’un problème qui faisait apparaître l’un après l’autre « COP CHASE JOINED » et « COP CHASE STARTED » lors de l’assistance d’autres joueurs dans une poursuite. Correction d’un problème qui faisait que d’autres flics semblaient repérer le joueur au début d’une poursuite policière si 2 flics étaient proches l’un de l’autre.

Corrections générales et améliorations

Correction d’un problème qui faisait rarement disparaître le modèle de personnage lors de la prévisualisation de la personnalisation des cheveux. Correction d’un problème qui provoquait rarement la mise au point de la caméra lors de la prévisualisation de la personnalisation des cheveux. Correction d’un problème qui empêchait parfois les modifications de véhicule ou de personnage d’être enregistrées. Correction d’un problème qui empêchait certains joueurs de démarrer l’essai de 10 heures via l’application EA. Correction d’un problème qui faisait que les mots de synthèse vocale chevauchaient la zone de texte lorsqu’ils étaient activés. Correction d’un problème qui provoquait une caméra cassée une fois que l’utilisateur la réinitialisait en mode instantané. Correction d’un problème qui empêchait un profil Xbox enfant d’accéder à Lakeshore Online même lorsqu’un parent lui donnait accès aux fonctionnalités multijoueurs. Correction d’un problème qui entraînait un comportement incohérent du contraste de l’instantané de la bannière. Correction d’un problème qui faisait scintiller les marques de dérapage des voitures sur le trottoir.

Notes de mise à jour de la carte et du monde

Correction d’un problème qui entraînait l’absence de points de contrôle sur la mini-carte lorsque le joueur participait à un événement.

Correction d’un problème qui faisait que certains actifs cassables restaient coincés sous la voiture, ce qui la faisait tourner de manière incontrôlable. Correction d’un problème qui faisait disparaître Street Art et Bears de la carte principale lorsqu’ils étaient collectés. Correction de plusieurs problèmes qui faisaient parfois apparaître des icônes «i» à la place des refuges, des joueurs et des flics. Correction d’un problème qui provoquait le tracé d’une ligne droite lors du routage du joueur vers l’emplacement d’un flic dans Lakeshore Online.

Notes de mise à jour pour le mode multijoueur

Correction d’un problème qui empêchait la transition de réinitialisation de l’épave d’afficher l’animation de fondu. Correction d’un problème qui entraînait la perte d’argent volatil lors de l’acceptation d’une invitation à une liste de lecture lors d’une poursuite policière. Correction d’un problème qui pouvait empêcher le joueur d’ouvrir la bannière des autres joueurs de Lakeshore Online. Correction d’un problème qui faisait disparaître l’sticker de la bannière dans le menu « Modifier l’instantané ». Correction d’un problème qui faisait que 2 voitures étaient présentes dans l’instantané de la bannière après avoir terminé une liste de lecture avec une voiture différente. Correction d’un problème qui faisait que la voiture actuellement équipée se déséquipait après avoir quitté le jeu et redémarré si le joueur ne quittait pas le garage. Correction d’un certain nombre de problèmes qui entraînaient une actualisation incohérente des défis quotidiens. Correction d’un problème qui faisait que l’utilisateur voyait à la fois l’entrée du garage et les cinématiques éclatées lorsqu’il entrait dans le garage alors qu’il était presque éclaté. Correction d’un problème qui faisait que la broche AR dans le monde d’un joueur en déroute n’apparaissait qu’à de courtes distances. Correction d’un problème qui faisait que le joueur traversait le mur du garage s’il sortait d’une planque en même temps que plusieurs autres personnes. Correction d’un problème qui faisait apparaître le joueur comme quittant une partie lorsqu’il tentait de rejoindre un serveur multijoueur complet.

Notes de mise à jour pour la liste de lecture et la course

Correction d’un problème qui faisait réapparaître les joueurs de manière inattendue dans certaines zones de la course City Viper. Correction d’un problème qui faisait réapparaître les joueurs de manière inattendue dans certaines zones de la course Downtown Chaos. Correction d’un problème qui faisait réapparaître les joueurs de manière inattendue dans certaines zones de la course Don’t Sweat The Technique. Correction d’un problème qui provoquait des invites d’interface utilisateur et des flèches directionnelles trompeuses dans la course All Eyes On Me. Correction d’un problème qui faisait apparaître des joueurs de manière inattendue dans certaines zones de la course Meridional Mist. Correction d’un problème qui provoquait des invites d’interface utilisateur et des flèches directionnelles trompeuses dans la course à l’action industrielle. Correction d’un problème qui entraînait le maintien du boost de départ parfait si le joueur quittait la course pendant le compte à rebours du départ de la course. Correction d’un problème qui faisait que l’icône de niveau manquait ou était incorrecte dans les cartes de playlist. Correction d’un problème qui empêchait le joueur d’apparaître à côté du garage le plus proche à la fin d’une liste de lecture. Correction d’un problème qui bloquait le joueur dans un événement Rumble à la fin. Correction d’un problème qui faisait que certains pare-brise de voiture s’ouvraient pendant la playlist dans les cinématiques comme s’il s’agissait d’une fenêtre latérale. Correction d’un problème qui faisait que le chronomètre chevauchait le 8e joueur dans l’écran des résultats d’après-course. Correction d’un problème qui entraînait un comportement inattendu du trafic dans certains événements.

Notes de mise à jour de l’interface utilisateur

Correction d’un problème qui rendait la navigation dans les sous-menus de l’écran de sélection des cheveux difficile. Correction d’un problème qui faisait que les joueurs perdaient leurs entrées lorsqu’ils naviguaient dans le menu de la bannière. Correction d’un problème qui provoquait un certain nombre d’incohérences dans l’affichage du fil d’Ariane pour le contenu nouvellement déverrouillé. Correction d’un problème qui entraînait le chevauchement de l’élément d’interface utilisateur d’invitation de la liste de lecture dans les menus de personnalisation de la voiture, de personnalisation des personnages et d’instantané de la bannière. Correction d’un problème qui faisait que l’icône de la plate-forme pour les joueurs en cross-play s’affichait comme la propre icône du joueur dans la fenêtre contextuelle d’assistance du flic du joueur. Correction d’un problème qui empêchait le tri par « le plus récent » dans l’écran d’habillage de la communauté.

Notes de mise à jour de personnalisation de véhicule

Correction d’un problème qui provoquait le jeu de l’ancien effet de balise lors de l’équipement d’une nouvelle balise dans le garage. Correction d’un problème qui faisait que les rétroviseurs extérieurs de l’Aston Martin DB5 collaient au côté de la voiture lorsqu’ils étaient endommagés. Correction d’un problème qui provoquait une corruption de l’habillage autour des phares de la Mercedes Benz AMG GT (2015). Correction d’un problème qui empêchait rarement les joueurs d’appliquer des décalcomanies sur leurs voitures. Correction d’un problème qui faisait que les décalcomanies se chevauchaient sur la vitre avant de la Honda Civic Type-R (2015). Correction d’un problème qui entraînait l’affichage incorrect des décalcomanies sur les ailes arrière de la Mercedes-Benz 190E 2.5-16 (1988). Correction d’un problème qui provoquait le chevauchement des décalcomanies sur certaines jupes latérales de la BMW M3 (1988). Correction d’un problème qui faisait que la caméra de veille du garage montrait le train de roulement de la Mercedes 190E. Correction d’un problème qui entraînait un positionnement incorrect de l’habillage par défaut de la Mercedes Maybach. Correction d’un problème qui faisait que les roues traversaient la carrosserie de la Mercedes Maybach avec suspension pneumatique appliquée. Correction d’un problème qui faisait que les roues traversaient la carrosserie de la construction épique Nissan Fairlady. Correction d’un problème qui entraînait l’affichage d’un texte d’espace réservé lors de la sélection de certains ensembles de jupes latérales pour la Volkswagen Golf GTI (1976). Correction d’un problème qui faisait que la vignette Toyo Tires Proxes R888R affichait l’image incorrecte « Need for Speed ». Correction d’un problème qui faisait que les canards avant étaient sélectionnables pour la NISSAN Skyline GTR V-Spec (1993) lorsque le pare-chocs avant était retiré, les faisant flotter. Correction d’un problème qui empêchait une section à l’arrière de la Lamborghini Aventador SVJ Roadster (2019) d’afficher des décalcomanies. Correction d’un problème qui empêchait certaines sections des routes Lamborghini Aventador LP750-4 SV d’afficher des décalcomanies. Correction d’un problème qui empêchait certaines sections de la Ferrari F40 d’afficher des décalcomanies. Correction d’un problème qui faisait apparaître les décalcomanies appliquées avec une opacité de 100 % comme ayant moins d’opacité dans le garage. Correction d’un problème qui faisait que la Volvo 242 DL n’avait aucune modification de coffre disponible.

Ceci conclut la mise à jour NFS Unbound Volume 3 et la liste des notes de correctifs. La mise à jour du volume 3 devrait être publiée le 20 juin 2023. Donc, si vous avez désinstallé le jeu et que vous voyez que la mise à jour du volume 3 est bonne, vous voudrez peut-être réinstaller le jeu et vérifier la mise à jour comme et quand il sort. Faites-nous savoir ce que vous avez aimé dans la toute nouvelle mise à jour du volume 3 de Need for Speed ​​: Unbound.

