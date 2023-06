L’atmosphère de Vénus pourrait abriter des molécules de vie

Ses nuages ​​d’acide sulfurique ne seraient pas corrosifs pour les bases d’ARN et d’ADN.

Une image de Vénus capturée par le vaisseau spatial Galileo. Crédit : NASA/JPL–Caltech

Vénus, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est une planète infernale et inhabitable à bien des égards, mais son atmosphère, bien que très différente de celle de la Terre, pourrait abriter la vie. Ou plutôt, les molécules nécessaires à la vie. C’est ce que suggèrent les résultats d’une nouvelle étude menée par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui ont analysé la stabilité des bases azotées des acides nucléiques ADN et ARN dans les conditions qui caractérisent les nuages ​​de l’atmosphère vénusienne.

Ces nuages, qui ont dans le passé encouragé les spéculations sur l’existence de la vie, sont composés d’acide sulfurique à des concentrations qui sont des ordres de grandeur plus élevés que tout autre environnement terrestre capable de supporter la vie. Pourtant, les chercheurs ont noté que les bases d’ARN et d’ADN étaient stables dans l’acide sulfurique concentré à des températures trouvées dans les nuages ​​de la planète.

« En science planétaire, beaucoup sont à peu près certains que les biomolécules complexes ne peuvent pas survivre dans l’acide sulfurique, mais les chimistes n’en sont peut-être pas aussi certains », a déclaré l’astrophysicienne Sara Seager du Département des sciences de la Terre, de l’atmosphère et des planètes du MIT, auteur principal de la recherche – . Dans nos travaux, nous avons montré que les molécules clés nécessaires à la vie (les bases d’acide nucléique) sont stables dans l’acide sulfurique concentré, avançant l’idée que l’environnement de l’atmosphère de Vénus pourrait être capable de supporter des produits chimiques complexes nécessaires à la vie ».

Comme détaillé dans les Actes de l’Académie nationale des sciences des États-Unis d’Amérique, les chercheurs ont vérifié que toutes les bases d’acide nucléique naturelles (adénine, cytosine, guanine, thymine et uracile) sont stables à des concentrations d’acide sulfurique comprises entre 80 % et 98 % dans les gammes de température atteintes par les nuages ​​vénusiens (30-70 °C). Un composé de type adénine utilisé par certains virus, la 2,6-diaminopurine, s’est également avéré stable, ce qui indique qu’aucune réactivité ou dégradation n’était détectable après incubation dans de l’acide sulfurique pendant jusqu’à deux semaines.

D’autre part, le squelette de l’acide nucléique, composé de groupes phosphate et sucre, s’est avéré vulnérable à la dégradation. « Cependant, nous pouvons viser à trouver un substitut stable, avec des caractéristiques structurelles, des dimensions, une flexibilité, une forme, etc… similaires » précisent les chercheurs américains qui, sur la base de leurs découvertes, envisagent maintenant de concevoir un biopolymère stable dans l’acide sulfurique concentré, soutenant l’idée que des formes de vie autres que la vie terrestre pourraient prospérer dans les nuages ​​de Vénus.

