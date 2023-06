BenQ Zowie XL2566K Test : Premier moniteur Esports

Aujourd’hui, nous testons un produit sur lequel nous voulions mettre la main depuis un certain temps : le BenQ Zowie XL2566K. Nous avons passé beaucoup de temps au cours des six derniers mois à évaluer certains des moniteurs les plus rapides du marché, qu’il s’agisse des derniers OLED 240 Hz ou de l’écran LCD IPS 1440p 360 Hz qui a fait ses débuts l’année dernière.

Cependant, aucun n’est censé être aussi rapide que ce moniteur d’esports de pointe de BenQ, ce qui rend intrigant de comparer les OLED et les écrans LCD de haut niveau que nous avons testés précédemment avec le XL2566K.

BenQ a optimisé ce produit principalement pour la vitesse. Nous examinons un moniteur de jeu 24,5 pouces 1080p 360 Hz utilisant la technologie LCD TN. Oui, nous parlons de technologie TN, pas d’IPS ou de VA. Certains tests ont qualifié TN de technologie obsolète, mais les fabricants de dalle et les équipementiers d’affichage comme BenQ maintiennent qu’il est toujours le plus rapide disponible et optimal pour les jeux multijoueurs compétitifs hardcore. La fusion de 360 ​​Hz et TN devrait offrir une clarté de mouvement inégalée.

L’amélioration de l’ensemble est la mise en œuvre de la technologie stroboscopique de rétroéclairage DyAc+ de BenQ, réputée comme l’une des techniques de réduction de flou les mieux réglées disponibles. Le concept sous-jacent suggère que la fusion d’un panneau TN ultra-rapide à 360 Hz avec un rétroéclairage stroboscopique supérieur devrait produire des performances de mouvement inégalées – une notion que nous souhaitons tester aujourd’hui, avant d’explorer les moniteurs 500 Hz dans un avenir proche, espérons-le.

Caractéristiques et conception

Conçu presque exclusivement pour les joueurs d’esports compétitifs, le XL2566K est un exemple classique de fonction plutôt que de forme. Ce moniteur pourrait ne gagner aucun concours de beauté, arborant des lunettes épaisses à l’avant et une résolution relativement faible. Cependant, il est spécialement conçu pour le jeu compétitif. Une résolution d’écran plus faible simplifie l’obtention de fréquences d’images élevées de manière native dans les jeux d’esports d’aujourd’hui, tandis que des cadres plus épais minimisent les distractions et réduisent les reflets, en particulier lorsqu’ils sont associés aux panneaux latéraux anti-éblouissement inclus.

Le support offre un degré élevé de flexibilité ergonomique, y compris la hauteur, l’inclinaison, le pivotement et le support pivotant. La base du support est également assez compacte, permettant une variété de positions de clavier et de souris, tout en restant un ensemble robuste. Bien que la qualité de construction, principalement du plastique standard sur toutes les surfaces extérieures, ne soit pas étonnante, il existe quelques ajouts utiles comme le support de casque pliable à l’arrière et la poignée de transport pratique.

La connectique est satisfaisante, offrant un port DisplayPort et deux ports HDMI. Malheureusement, les ports HDMI ne prennent en charge que la caractéristique 2.0 au lieu de 2.1, les limitant à 240 Hz. Cela ne laisse que le connecteur DisplayPort 1.4 capable de gérer pleinement l’entrée 360 ​​Hz, ce qui pourrait décevoir ceux qui souhaitent connecter plusieurs PC.

L’affichage à l’écran est contrôlable via une bascule directionnelle, et il était intéressant d’examiner les fonctionnalités incluses. DyAc+ est naturellement la clé, mais il n’y a pas beaucoup d’autres fonctionnalités de jeu. L’égaliseur noir est une exception, mais il n’y a pas de réticule ou de compteurs FPS comme ceux que l’on voit sur de nombreux autres moniteurs de jeu.

Nous trouvons cela acceptable, en particulier sur un moniteur de jeu de style professionnel comme celui-ci – il n’est pas judicieux de donner accès à une fonctionnalité de triche potentielle comme le réticule dans un cadre de tournoi où chaque joueur utilise le même moniteur. Cependant, cela met en évidence les disparités entre les moniteurs multijoueurs compétitifs occasionnels et les appareils spécialement conçus pour les professionnels de l’esport.

Performances d’affichage

Plongeons-nous dans l’aspect crucial : les performances de mouvement. En ce qui concerne les performances de temps de réponse et les paramètres d’overdrive, le Zowie XL2566K dispose de trois préréglages intégrés ainsi que d’un curseur réglable pour une personnalisation complète de l’overdrive par l’utilisateur. C’est une excellente fonctionnalité à avoir, même si elle n’est pas essentielle, car les modes inclus sont tout à fait satisfaisants. Le seul mode que nous déconseillons d’utiliser, sauf peut-être pour les jeux à faible taux de rafraîchissement, est le mode Off.

La question se pose : faut-il opter pour le mode High ou le mode Premium, hors personnalisation de l’utilisateur ? Le mode High est supérieur sur tout le spectre du taux de rafraîchissement. Bien qu’il ne soit pas le plus rapide à 360 Hz, il offre toujours une vitesse impressionnante avec une moyenne gris à gris de 3,96 ms et un dépassement minimal ou nul. Cependant, la conformité au rafraîchissement est légèrement faible pour un moniteur 360 Hz avec une fenêtre de rafraîchissement de seulement 2,78 ms.

Lors de l’test de la plage de taux de rafraîchissement, le mode High apparaît comme un excellent choix, maintenant les performances dans la plage de 3 à 4 ms jusqu’à 60 Hz, avec des niveaux de dépassement acceptables. Cela offre une expérience unique en mode overdrive ainsi qu’une vitesse d’élite, résultant en une configuration hautement optimisée, en particulier en dessous de 240 Hz.

Pour les joueurs soucieux d’avoir les performances les plus rapides et de jouer principalement au taux de rafraîchissement maximal du moniteur, le mode Premium est idéal. Il réduit la moyenne gris à gris à 2,82 ms sans augmenter de manière significative le dépassement, bien qu’il y ait une augmentation relative par communiqué au mode High. L’écart cumulé dans cette configuration est excellent pour un LCD, mais à mesure que l’on approche des 240 Hz et surtout en dessous de 200 Hz, on constate un fort dépassement. Comme nous l’avons mentionné, ce mode est mieux optimisé pour les taux de rafraîchissement les plus élevés. Si vous êtes certain de jouer à 360 FPS ou plus tout le temps, le mode Premium est logique. Pour tous les autres utilisateurs, le mode High est idéal. La personnalisation de l’utilisateur peut entraîner une légère augmentation des performances, mais nous pensons que cela n’en vaut pas la peine car le mode élevé fonctionne très bien.

Cet avantage positionne immédiatement le BenQ XL2566K au-dessus de ses concurrents LCD, comme le haut de gamme Asus ROG Swift PG27AQN qui offre une expérience 1440p 360Hz. Le modèle Asus ne fournit pas vraiment une seule expérience en mode overdrive, étant principalement optimisé pour les taux de rafraîchissement les plus élevés. Le XL2566K est mieux optimisé sur une gamme plus large de taux de rafraîchissement, probablement en raison de l’utilisation de la technologie LCD TN au lieu de l’IPS.

La comparaison du XL2566K avec d’autres moniteurs est assez intrigante. Au taux de rafraîchissement maximal utilisant le meilleur réglage d’overdrive, ce moniteur BenQ se classe parmi les écrans LCD les plus rapides que nous ayons testés, bien qu’il ne revendique pas la première place. Le PG27AQN a une moyenne gris à gris plus rapide mais y parvient à un niveau de dépassement plus élevé. Il en va de même pour le Samsung Neo G8, un panneau VA à 240 Hz. Le XL2566K a un écart cumulatif supérieur par communiqué au Neo G8 lors de la comparaison des réglages les plus rapides, mais l’équilibre entre la vitesse et le dépassement est assez similaire au PG27AQN, ce qui rend difficile de déclarer un gagnant entre les deux options 360 Hz. Cela montre que le modèle Asus, utilisant la technologie IPS, peut égaler la vitesse de ce moniteur TN dans ces conditions – un exploit impressionnant compte tenu des inconvénients de performances d’IPS par communiqué à TN.

Cependant, ce moniteur BenQ ne rivalise pas tout à fait avec les OLED. Bien qu’il offre une vitesse impressionnante pour un écran LCD à 360 Hz, il est quelque peu éclipsé par les deux types de dalle OLED que nous avons testés. Cela ne conclut pas la compétition, bien sûr, car le XL2566K prend en charge le rétroéclairage stroboscopique alors que les OLED ne le font pas. Néanmoins, il est évident que même un écran LCD TN a du rattrapage à faire pour atteindre la position actuelle des OLED.

En analysant les performances moyennes du XL2566K sur toute la plage de taux de rafraîchissement, il devient évident que ce moniteur BenQ adopte une approche des performances très différente de celle de l’Asus ROG Swift PG27AQN. Bien qu’il soit environ 1 ms plus lent en moyenne, il atteint cette vitesse avec un taux d’images fantômes inverses inférieur. Cela implique que l’écran BenQ fonctionne à cette vitesse avec moins d’artefacts que ses homologues. Essentiellement, l’option Asus 360Hz semble repousser ses limites, tandis que le BenQ opte pour une approche plus équilibrée de la clarté des mouvements.

Compte tenu de l’écart cumulé, le XL2566K est en moyenne le meilleur moniteur LCD testé. Cela présente l’équilibre parfait entre vitesse et dépassement, ce qui n’est réalisable qu’avec un écran LCD TN à ce stade. Un résultat de 334 est 22% meilleur que le PG27AQN avec sa dalle IPS et le Samsung Odyssey G7 avec sa dalle VA. Il surpasse également le HP Omen X 27, un autre moniteur TN rapide, de 18 %. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une marge révolutionnaire, la plupart des taux de rafraîchissement sur le XL2566K semblent un peu plus clairs que ses concurrents LCD sans utiliser le stroboscope.

Cependant, les OLED continuent de mener la course, offrant généralement plus de cinq fois les performances. Bien qu’aucun OLED n’offre la large gamme de taux de rafraîchissement du XL2566K, la vitesse supplémentaire d’un OLED lui permet de fonctionner comme un écran LCD à taux de rafraîchissement plus élevé à partir d’un taux de rafraîchissement inférieur.

Le XL2566K est sans aucun doute conçu pour les jeux à 360 Hz, mais il excelle également à des taux de rafraîchissement inférieurs comme 120 Hz. Ici, sa vitesse, combinée à un minimum d’artefacts, reste inégalée par les autres écrans LCD. À 60 Hz, l’écran BenQ fonctionne bien, mais pas aussi fort qu’à d’autres taux de rafraîchissement. Cela dit, il est peu probable que de nombreux utilisateurs choisissent de jouer à 60 Hz sur cet appareil.

En ce qui concerne le décalage d’entrée, les résultats étaient bons, même si le délai de traitement était légèrement plus élevé que prévu à 2,5 ms. Diverses configurations ont été testées, y compris la synchronisation adaptative activée et désactivée, mais les performances ne semblaient pas s’améliorer au-delà de 2,5 ms de retard de traitement. Néanmoins, cela reste un résultat raisonnablement bon, conduisant à une expérience réactive.

Quant à la consommation électrique, le XL2566K fait un excellent travail. Bien que ce ne soit pas l’écran le plus efficace, il fait partie de la moitié supérieure des prétendants, ne consommant que 24 W de puissance après calibrage.

Le principal argument de vente du XL2566K est DyAc+. Sans un intérêt pour le rétroéclairage stroboscopique, ce moniteur n’est peut-être pas le meilleur choix, car il est clairement conçu pour être utilisé avec DyAc+ activé – il est même expédié avec DyAc+ activé par défaut. Cette fonctionnalité vise à activer et désactiver le rétroéclairage entre les cycles de rafraîchissement, à réduire le flou persistant et à améliorer la clarté des mouvements, rendant ainsi cet écran plus compétitif par communiqué aux autres produits en termes de clarté des mouvements. Il offre la meilleure expérience possible.

Dans le test UFO Blur Busters, avec DyAc + désactivé et comparé à d’autres moniteurs à 360 Hz, il n’y a pas beaucoup de différence entre le XL2566K et le PG27AQN. Ils se ressemblent tous les deux, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de leurs données de test de réponse similaires. Le LG 27GR95QE, avec son OLED 240 Hz, est également compétitif, mais pas aussi bon. Les temps de réponse plus rapides compensent quelque peu le taux de rafraîchissement inférieur, mais sans stroboscope activé, il est difficile de déclarer un gagnant, en particulier entre les écrans LCD 360 Hz.

Cependant, lorsque DyAc+ est activé, le XL2566K de BenQ surpasse clairement ses concurrents. Le PG27AQN ne prend pas en charge le rétroéclairage stroboscopique, et aucun des OLED 240 Hz testés non plus, ce qui confère au XL2566K un avantage significatif en termes de clarté de mouvement. DyAc + sur le réglage Premium est exceptionnellement impressionnant, offrant l’image la plus claire vue jusqu’à présent avec ce type de mode, avec peu ou pas de diaphonie stroboscopique et un stroboscope parfaitement synchronisé qui place l’image la plus claire au centre de l’écran.

Il y a deux avantages supplémentaires à DyAc+. Tout d’abord, vous obtenez également ce niveau de stroboscope à d’autres taux de rafraîchissement, plus ou moins. Le jeu avec stroboscope à 240 Hz, 144 Hz ou même 100 Hz est viable, avec seulement une légère réduction de la qualité. Cependant, 60 Hz ne s’en sort pas aussi bien ; le plancher pratique est d’environ 100Hz. Le deuxième avantage est que le mode DyAc+ Premium le plus clair est entièrement utilisable sans sacrifier significativement la luminosité. Alors que certains modes ont une luminosité verrouillée ou sont extrêmement sombres, ce n’est pas le cas avec ce moniteur. Ici, la meilleure image stroboscopique est toujours réalisable avec une luminosité d’environ 330 nits, ce qui rend le stroboscope plus utilisable que sur de nombreux concurrents.

Cependant, DyAc + est conçu pour les jeux d’esports, il a donc des limites. Le plus important est qu’il ne peut pas être utilisé en conjonction avec la synchronisation adaptative – une fonctionnalité offerte par d’autres marques, généralement avec une qualité d’image et une clarté de mouvement inférieures. Cela indique que DyAc + ne fonctionne qu’à des taux de rafraîchissement fixes et nécessite donc une fréquence d’images fixe dans le jeu pour obtenir les meilleurs résultats. Par exemple, si vous souhaitez utiliser le stroboscope à 360 Hz, vous devez vous assurer que votre hardware est suffisamment puissant pour exécuter le jeu à 360 FPS – réalisable dans un jeu comme Valorant mais pas tellement dans Call of Duty. Si 360 FPS n’est pas possible, vous devrez réduire le taux de rafraîchissement de l’écran et verrouiller le jeu sur ce taux de rafraîchissement. DyAc + n’offre pas de capacité de fréquence d’images dynamique lorsqu’il est activé.

Bien que ce ne soit pas un problème pour les joueurs professionnels et les joueurs d’esports professionnels habitués à une fréquence d’images élevée, à des jeux à faible réglage et à des taux de rafraîchissement fixes et des limites d’images, il ne fonctionne pas bien avec une excellente clarté de mouvement pour les jeux solo. Il n’est pas conçu à cet effet, et vous seriez probablement mieux avec un OLED à la place.

Performances des couleurs

Espace colorimétrique : BenQ Zowie XL2566K – D65-P3

La qualité des couleurs sur le XL2566K n’est pas une priorité clé en tant que moniteur d’esports, mais cela vaut toujours la peine d’être abordé. Ce moniteur n’est pas conçu pour impressionner par son rendu des couleurs. Ce n’est pas un écran à large gamme et ne couvre qu’environ 98 % de l’espace colorimétrique sRGB. Par conséquent, il n’est pas recommandé de s’attendre à des niveaux élevés de saturation ou de capacités HDR, car le HDR n’est pas du tout pris en charge.

Performances de couleur par défaut

Performances en mode standard

Prêt à l’emploi, l’écran est réglé sur le mode FPS1, qui, selon BenQ, est optimal pour les jeux CS:GO. Comme on pouvait s’y attendre, un mode conçu pour maximiser la visibilité des ennemis dans CS:GO ne sera pas nécessairement fidèle aux couleurs, donc ce mode n’a pas l’air très bien dans les applications de bureau standard. Cependant, le passage au mode Standard donne des performances raisonnables. Il a des performances en niveaux de gris décentes et la saturation semble assez bonne, tout bien considéré. Ce mode n’impressionne peut-être pas par sa précision, mais il est parfaitement utilisable pour les applications de bureau en dehors des sessions de jeu.

Performances de couleur calibrées

Des améliorations de performances supplémentaires peuvent être obtenues grâce à un étalonnage complet, et le XL2566K est assez facile à étalonner avec d’excellents résultats. Les joueurs professionnels ne voudront probablement pas passer par ce processus, car bricoler les paramètres de contraste et de couleur est probablement la meilleure façon de jouer, mais il est rassurant de savoir que la précision est possible, même sur un moniteur comme celui-ci.

La luminosité maximale de 353 nits maximale est moyenne, mais comme mentionné précédemment, il est louable de voir que la luminosité stroboscopique est également élevée, à 330 nits. Si vous le souhaitez, vous pouvez exécuter cet écran à 42 nits, bien que ce ne soit peut-être pas la configuration optimale pour les jeux professionnels.

Le communiqué de contraste natif de ce panneau est tout à fait respectable, s’améliorant considérablement après calibrage par communiqué à ses performances prêtes à l’emploi. Un communiqué enregistré de 1091:1 n’est pas impressionnant par communiqué aux écrans LCD VA ou OLED, mais il est très utile pour un écran LCD TN, qui se situe généralement en dessous de 1000:1. Ce niveau de contraste s’aligne sur les écrans LCD IPS, un résultat positif.

Angles de vue

Cependant, le XL2566K a un gros point faible : les angles de vision, assez médiocres, comme beaucoup d’écrans LCD TN. Pour la meilleure expérience, vous devez regarder cet écran directement ; même une légère inclinaison entraînera un délavage et une dégradation de la couleur. Ceci est cohérent avec les autres TN testés, mais vous oubliez en quelque sorte à quel point l’expérience est mauvaise lorsque la plupart des écrans LCD utilisent de nos jours des technologies autres que TN.

C’est certainement un compromis pour atteindre la vitesse et les fonctionnalités souhaitées par les joueurs compétitifs.

L’uniformité était satisfaisante, bien qu’il y ait eu une certaine chute sur les bords du panneau.

Liste de contrôle des éléments essentiels du HUB

La dernière section de cette revue est la liste de contrôle HUB Essentials, qui s’est avérée assez favorable pour BenQ. La seule déduction significative était due à l’absence de HDMI 2.1, qui empêche le prise en charge du 360 Hz complet sur HDMI. Sinon, les résultats ont été majoritairement positifs, BenQ faisant des choix intelligents.

Par exemple, les performances du temps de réponse ne sont pas annoncées, empêchant ainsi les consommateurs de surestimer la vitesse du moniteur. La qualité stroboscopique a également laissé une marque impressionnante, obtenant un résultat limite. Une autre décision sensée a été de s’abstenir de faire de la publicité ou d’inclure la fonctionnalité HDR, car cet écran est clairement incapable de HDR.

Ce que nous avons appris

Même s’il ne s’agit pas du produit le plus récent sur le marché, le BenQ Zowie XL2566K était intéressant à tester et à comparer, en particulier par communiqué à certains des moniteurs les plus rapides précédemment testés, tels que l’IPS 1440p 360Hz d’Asus et la gamme d’OLED 240Hz. Ce moniteur BenQ est assez niche, mais son objectif est de fournir une clarté de mouvement optimale, un objectif qu’il remplit assez bien, même par communiqué à d’autres technologies de pointe.

Ce qui est particulièrement remarquable, c’est qu’à 360 Hz, le XL2566K ne dépasse pas le PG27AQN en temps de réponse et est considérablement en retard sur les OLED à cet égard. Cependant, grâce à la clarté de mouvement exceptionnelle offerte par le mode stroboscopique de rétroéclairage DyAc+, il prend facilement la tête de la clarté globale. C’est l’écran le plus clair que j’ai jamais utilisé, et la combinaison d’un écran LCD TN, d’un taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz et du superbe réglage de BenQ offre une expérience inégalée, en particulier par communiqué aux moniteurs sans modes stroboscopiques. Cela souligne le besoin de fonctionnalités comme celles-ci dans des produits tels que le PG27AQN et les derniers OLED, même si tout le monde ne les utiliserait pas.

Pour les joueurs sérieux et compétitifs, il est difficile de trouver un meilleur produit que celui-ci. Les joueurs professionnels n’ont pas besoin des meilleures couleurs ou des meilleurs angles de vue ; ils ont besoin de quelque chose de rapide qui permet une détection facile de l’ennemi, ce qui est précisément ce que propose le XL2566K, mieux que tout autre moniteur testé. Cependant, il est fortement axé sur la fourniture des fonctionnalités dont un joueur d’esports aurait besoin, et bien que les OLED et même le PG27AQN puissent être des moniteurs de jeu plus polyvalents, à moins que vous ne vous adaptiez à la niche où cet écran a du sens, il est difficile de le recommander.

Pour créer l’écran Gaming le plus clair, certains compromis ont dû être faits. Les angles de vision sont médiocres, les performances des couleurs sont médiocres, le communiqué de contraste est simplement moyen et la résolution 1080p peut ne pas plaire à tout le monde. De plus, le prix de 600 $ est élevé, ce qui en fait un produit de niche. Cependant, pour son public cible, le prix n’est pas exorbitant, car vous payez pour la meilleure clarté de mouvement. À cet égard, il ne semble pas trop cher, surtout par communiqué à d’autres moniteurs ultra-rapides au prix de 1 000 $ ou plus.

À l’avenir, l’écran idéal combinerait les points forts du Zowie XL2566K avec d’autres moniteurs. Imaginez un moniteur avec l’excellent stroboscope de DyAc+ qui fonctionne en conjonction avec des taux de rafraîchissement variables à une résolution plus élevée et, peut-être même un écran OLED. Cela pourrait-il être l’avenir des moniteurs de jeu compétitifs ? Ce serait formidable de voir l’industrie s’orienter vers une telle innovation dans les années à venir.

