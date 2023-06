La nouvelle planète habitable qu’Elon Musk aimerait coloniser : à quoi elle ressemble et à quelle distance elle se trouve de la Terre

Le rêve du PDG de Space X est de trouver une nouvelle terre promise pour l’humanité. Maintenant qu’une nouvelle étude a attiré son attention, il semble que l’exoplanète Proxima b soit hautement habitable.

Les topos sont éternels. Noé selon l’histoire biblique a construit une immense arche pour sauver l’humanité et les animaux de la Terre du déluge universel, Elon Musk au XXIe siècle rêve de créer des fusées futuristes capables d’amener les femmes, les hommes, la flore et la faune vers un nouveau planète de l’appel à la maison. Jusqu’à présent, l’horizon était Mars. En fait, le PDG de SpaceX a promis d’envoyer un million de personnes sur la planète rouge d’ici 2050. Et elles voyageront sur ce que Musk lui-même a appelé « les arches de Noé modernes », pour sauver « la vie d’une calamité sur Terre ». Maintenant, une nouvelle étude a attiré son attention, et cette nouvelle terre promise par le PDG n’est peut-être plus Mars.

Amazing Astronomy a publié sur Twitter une étude du Goddard Institute for Space Studies de la NASA sur Proxima Centauri b, l’exoplanète « hautement habitable ». Elon Musk a partagé la publication et a commenté : « À peu près à côté. » Le PDG de SpaceX a réitéré à plusieurs reprises son rêve de rendre la vie « multiplanétaire ». Mars est actuellement une solution provisoire, proche, oui, mais elle n’a pas les conditions nécessaires pour assurer la vie au-delà de la Terre. Proxima Centauri b pourrait. On l’appelle « la jumelle » et comme l’ont expliqué les scientifiques de la NASA : « Nos simulations montrent qu’il y a une bonne possibilité que la planète soit habitable ».

Il y a un problème, c’est à 4,224 années-lumière. Pas tout à fait la porte à côté dit Musk, mais elle reste l’exoplanète connue la plus proche de la Terre pour le moment. Pour atteindre une telle distance, il faudrait une technologie qui n’existe pas encore. Par exemple, la sonde spatiale interstellaire Voyager 1 de la NASA, lancée en 1977, mettrait 80 000 ans pour atteindre Proxima Centauri b, mais les laboratoires de la NASA travaillent déjà à réduire les temps de voyage dans l’espace. Les scientifiques de l’agence spatiale ont expliqué que les nouvelles sondes pourraient voyager à une vitesse de 161 millions de kilomètres par heure, ce qui indique qu’il faudrait 20 ans pour atteindre l’exoplanète.

À quoi ressemble l’exoplanète promise

Proxima Centauri b a été découverte pour la première fois en 2016, et depuis lors, les astronomes tentent de déterminer si l’exoplanète est capable de supporter la vie. Il est quatrième pour « Earth Similarity Index » (ESI), la mesure de la ressemblance d’une planète extrasolaire avec la Terre. Ils l’appellent « la jumelle » et pourtant il y a des différences, alors que notre planète met environ 365 jours pour effectuer une orbite complète autour du Soleil, Proxima b ne met que 11,2 jours pour faire le tour de son étoile Proxima Centauri, une naine rouge plus sombre que notre Soleil , et en fait Proxima b reçoit environ les deux tiers de la lumière de la Terre. Les astronomes estiment également qu’il a une masse d’environ 1,3 fois celle de notre planète.

Maintenant, la nouvelle étude a expliqué que : « Les modèles climatiques avec des océans statiques suggèrent que Proxima b pourrait héberger un petit océan de surface diurne », comme le montrent les simulations. « Une hypothétique Proxima Centauri b recouverte d’océan avec une atmosphère similaire à celle de la Terre moderne peut avoir un climat habitable avec une grande région d’océan ouvert, s’étendant du côté nocturne de l’exoplanète aux basses latitudes. » Le côté nuit mentionné dans l’étude est une zone de la planète qui n’est pas affectée par le soleil, selon les scientifiques en fait Proxima b est divisé. Il y a un côté jour, frappé par la lumière, et un côté nuit, tous deux permanents. Au-delà des ambitions de Musk, ces corps célestes sont aussi importants car dans un futur lointain ils pourraient représenter une nouvelle « maison » pour l’humanité, dans environ 5 milliards d’années la Terre sera détruite à la fin du cycle de vie du Soleil.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :