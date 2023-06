Une naine blanche se transforme en diamant cosmique sous nos yeux

Baptisée HD 190412 C, l’étoile représente la première cristallisation d’une naine blanche d’âge connu.

Illustration d’une naine blanche en cristallisation. Crédit : Université de Warwick/Mark Garlick

Des scientifiques ont découvert une étoile sur le point de se cristalliser en un diamant cosmique géant. Il s’agit d’une naine blanche, appelée HD 190412 C, qui se trouve à 104 années-lumière de nous, composée principalement de carbone et d’oxygène métallique, dont le profil température-masse suggère que le centre de l’étoile se transforme en une « étoile céleste » dense et dure. diamant » composé de carbone cristallisé et d’oxygène. Sa température – environ 11 420 degrés Fahrenheit (6 300 degrés Celsius) – place l’étoile dans la gamme des naines blanches en cristallisation.

Puisqu’elle était gravitationnellement liée à un système stellaire appelé HD 190412, où les trois autres étoiles ne se sont pas encore effondrées dans l’état de naine blanche, les chercheurs ont pu déterminer la quantité de métal présente dans le noyau de la naine blanche et calculer l’âge de la naine blanche. étoile, environ 4,2 milliards d’années. En soi, cependant, la datation n’est pas suffisante pour modéliser son processus de cristallisation, mais une autre clé des calculs, basée sur la distance du système stellaire à la Terre, a permis d’étudier son refroidissement dans le temps, confirmant le premier cas d’un naine blanche cristallisante d’âge connu.

La découverte est détaillée dans un article accepté dans les test mensuels de la Royal Astronomical Society et disponible sur le site de préimpression arXiv.

Étant donné que d’autres systèmes similaires à HD 190412 existent, y compris le système stellaire hébergeant l’étoile brillante Sirius, les chercheurs pensent que d’autres naines blanches cristallisantes pourraient se trouver dans notre voisinage cosmique. « Nous proposons que la découverte de ce système à seulement 32 parsecs suggère que les systèmes de type Sirius contenant des naines blanches cristallisantes sont susceptibles d’être nombreux », indiquent les chercheurs. La découverte du système HD 190412 a ouvert une nouvelle voie pour comprendre la cristallisation des naines blanches. »

