Google lance la mise à jour de juin pour les téléphones Pixel : corrige 30 bugs

Google a commencé à déployer la nouvelle mise à jour de sécurité de juin sur les téléphones Pixel. La version d’aujourd’hui est spéciale, car il s’agit d’une combinaison de la suppression des fonctionnalités Pixel de juin et d’une version trimestrielle de la plate-forme (QPR), introduisant une gamme de nouvelles fonctionnalités, corrigeant plus de 30 bugs et améliorant l’expérience utilisateur globale sur les appareils Pixel. Continuez à lire pour découvrir tous les détails sur la mise à jour de sécurité de Pixel Juin.

Le géant de la technologie a officiellement partagé tous les détails de la nouvelle mise à jour sur le forum de support Pixel. Le dernier progiciel a une taille d’environ 456 Mo, légèrement plus grande que les mises à jour de sécurité mensuelles régulières. Google a dit« Le déploiement se poursuivra au cours de la semaine prochaine par phases en fonction de l’opérateur et de l’appareil. »

Google propose la nouvelle mise à jour Juin Pixel aux appareils éligibles avec la version logicielle suivante :

Pixel 4a : TQ3A.230605.011

Pixel 4a (5G) : TQ3A.230605.011

Pixel 5 : TQ3A.230605.011

Pixel 5a (5G) : TQ3A.230605.011

Pixel 6 : TQ3A.230605.010

Pixel 6 Pro : TQ3A.230605.010

Pixel 6a : TQ3A.230605.010

Pixel 7 : TQ3A.230605.012

Pixel 7 Pro : TQ3A.230605.012

Pixel 7a : TQ3A.230605.012

La mise à jour Pixel Juin Security apporte plusieurs modifications, notamment des correctifs pour les problèmes liés à l’audio, des améliorations de la charge et de l’utilisation de la batterie, des améliorations de la connectivité Bluetooth, des performances plus stables de l’appareil photo, un tas de problèmes liés à l’interface utilisateur, etc.

Voici tous les correctifs fournis avec la mise à jour Pixel de juin.

l’audio Correction d’un problème provoquant occasionnellement un écho ou un retour sonore lors de l’utilisation d’un casque filaire (Pixel 4a, 4a 5G, 5a) Correction d’un problème entraînant parfois la suppression de certaines voix dans les appels VOIP effectués à l’aide de certaines applications (Pixel 7, 7 Pro, 7a) Correction d’un problème empêchant parfois le transfert audio de l’appel entre le téléphone et les appareils couplés

Batterie en charge Améliorations générales pour la charge, l’utilisation de la batterie ou les performances thermiques dans certaines conditions Améliorations de l’utilisation de la batterie lors de l’utilisation de l’appareil photo avant dans certaines applications ou conditions (Pixel 7, 7 Pro, 7a)

Bluetooth Améliorations générales de la stabilité et des performances Bluetooth dans certaines conditions Améliorations de la stabilité de la connexion avec certains casques ou accessoires Bluetooth LE

Caméra Améliorations générales de la stabilité et des performances de la caméra dans certaines conditions

Affichage et graphiques Correction d’un problème provoquant l’ajustement du niveau de luminosité de l’affichage lors du basculement entre les profils utilisateur

Cadre Améliorations pour la synchronisation du compte de profil professionnel ou la connexion entre certaines applications

Capteurs Correction d’un problème empêchant parfois NFC de se déclencher jusqu’au redémarrage de l’appareil

Système Améliorations générales de la stabilité et des performances du système dans certaines conditions

Téléphonie Correction d’un problème empêchant parfois l’eSIM de s’activer dans certaines conditions (Pixel 7, 7 Pro, 7a) Améliorations générales de la stabilité et des performances de la connexion réseau dans certaines conditions

Interface utilisateur Ajouter une option pour désactiver l’animation pour la saisie du code PIN sur l’écran de verrouillage Correction d’un problème provoquant l’apparition occasionnelle de titres d’application tronqués ou coupés dans le tiroir de l’application Correction d’un problème provoquant l’apparition de certaines notifications groupées arrondies dans les coins Correction d’un problème provoquant une teinte ou un ombrage sur le tiroir de l’application dans certaines conditions Correction d’un problème qui empêchait parfois l’appareil de répondre après un verrouillage et un déverrouillage rapides Correction d’un problème provoquant parfois l’apparition du clavier lors de la navigation vers l’écran d’accueil Correction d’un problème entraînant parfois le chevauchement des notifications de l’écran de verrouillage avec l’icône de verrouillage Correction d’un problème provoquant parfois l’affichage d’un état de charge sur l’écran de verrouillage lorsque l’appareil n’est pas branché sur un chargeur Correction d’un problème provoquant parfois l’affichage masqué ou vide de la zone de notification dans l’ombre des notifications Correction d’un problème entraînant parfois la superposition des notifications en dehors des limites de la nuance de notification Correction d’un problème entraînant parfois la coupure du volet de contrôle du volume en bas de l’écran Correction d’un problème provoquant parfois la disparition du fond d’écran lors de l’ouverture ou de la fermeture du volet de notification Correction d’un problème empêchant parfois l’affichage du clavier lorsque la nuance de notification est développée Correction d’un problème empêchant parfois l’icône du réseau mobile de s’afficher dans la barre d’état Correction d’un problème empêchant parfois les boutons de paramètres rapides de répondre à la saisie tactile Correction d’un problème empêchant occasionnellement les paramètres rapides de se développer lors du balayage vers le bas Correction d’un problème empêchant parfois l’intégration du compte de profil professionnel de commencer lors de la première configuration Correction pour améliorer la sensibilité ou la réponse tactile de l’écran de verrouillage dans certaines conditions

Wifi Améliorations générales de la stabilité et des performances de la connexion au réseau Wi-Fi dans certaines conditions (Pixel 7a)



Pour le moment, la mise à jour se déroule de manière échelonnée, vous recevrez la notification OTA de mise à jour de juin 2023 une fois disponible sur votre appareil, vous pouvez appuyer dessus et télécharger la mise à jour ou simplement vous rendre dans Paramètres > Système > Avancé > Système mettre à jour et installer le nouveau logiciel.

De plus, vous pouvez installer manuellement la mise à jour de juin sur votre téléphone Google Pixel en téléchargeant la mise à jour. Le photos d’usine et Fichiers OTA de la mise à jour de septembre sont déjà disponibles. Mais assurez-vous de faire une sauvegarde avant de télécharger le nouveau logiciel.

