Selon les rumeurs, tous les modèles d’iPhone 15 auraient des capteurs d’appareil photo de 48 MP

L’année dernière, nous avons vu la série iPhone 14 venir avec différents capteurs de caméra. L’iPhone 14 vanille et l’iPhone 14 Plus étaient équipés de 12 MP. Le Pro et le Pro Max sont fournis avec 48 MP. Cette année, les choses pourraient changer. Si les dernières rumeurs sont vraies, toute la série iPhone 15 sera livrée avec des capteurs de 48 MP dans leurs modules de caméra.

AppleInsider apporte un rapport de la langue chinoise ItHome. Il est tombé sur le document dans lequel Sony demande à TSMC plus de filtres de couleur pour ses capteurs de caméra. Selon le rapport, la quantité de capteurs 48 MP de Sony nécessaires est nettement plus élevée que l’année dernière. Ainsi, le pronostiqueur suppose que la raison en est l’ordre accru de ces composants.

Étant donné qu’Apple achète ses capteurs d’appareil photo à Sony, cela pourrait signifier que tous les modèles d’iPhone 15 peuvent apporter des capteurs de 48 MP. Il convient de noter que cela n’indique pas nécessairement que toutes les déclinaisons de l’iPhone 15 auront la même qualité d’appareil photo. Il y a encore beaucoup de place pour les différences entre les modèles de base et Pro. Par exemple, même si l’iPhone 15 apporte un capteur de 48 MP, cela n’indique pas qu’il aura les mêmes objectifs que le modèle Pro.

De plus, il a déjà été signalé que l’iPhone 15 Pro Max phare pourrait utiliser la caméra périscope. Cela peut conduire à un zoom optique 5x ou même 6x.

Les nouveaux capteurs de caméra de l’iPhone 15 rendront-ils les modèles moins chers plus compétitifs ?

Je suis à peu près sûr qu’Apple profitera du fait que l’iPhone 15, même le moins cher, apporte un appareil photo de 48 MP. Autrement dit, tous ceux qui souhaitent un nouvel iPhone avec un budget limité seront probablement ravis du nouvel appareil photo. D’un autre côté, Apple pourrait trouver un moyen de diversifier suffisamment ses modèles d’iPhone pour vous inciter à acheter le plus cher.

Dans d’autres nouvelles, nous avons déjà vu que la nouvelle gamme n’apportera pas de changement significatif dans la conception. Les seuls notables pourraient être des lunettes plus étroites sur les modèles Pro, avec l’ajout d’îles dynamiques dans les modèles vanille. En termes de hardware, les modèles d’iPhone Pro sont susceptibles d’obtenir un tout nouveau processeur A17 Bionic. Les bases pourraient cependant être bloquées sur A16.

Étant donné que toutes ces informations sont basées sur des rumeurs, elles doivent être prises avec des pincettes.

