Homme atteint d’une « maladie mangeuse de chair » après la morsure d’un proche : sauvé par des médecins

Un Américain a développé une fasciite nécrosante, une infection potentiellement mortelle qui provoque la putréfaction des tissus, après avoir été mordu par un parent lors d’une réunion de famille. D’où le nom de « maladie mangeuse de chair » ou « maladie carnivore ».

A gauche le médecin qui a opéré, à droite l’homme atteint de fasciite nécrosante. Crédit : HCA Florida Pasadena Hospital (Saint-Pétersbourg, Floride)

Donnie Adams, un Américain de 52 ans, a failli mourir de la morsure d’un proche subie lors d’une réunion de famille un peu trop mouvementée. En fait, une terrible fasciite nécrosante s’est déclenchée à partir de la plaie, une infection potentiellement mortelle aussi appelée « maladie carnivore » ou « mangeuse de chair », en raison de la nécrose tissulaire dévastatrice qu’elle entraîne.

Comme l’explique un article de l’Université de Vérone, il s’agit d’une « infection rapidement progressive des bandes qui touche souvent des sujets jeunes et apparemment sains, rare (0,4 cas pour 100 000 personnes) et associée à une mortalité élevée ». Elle est causée par des bactéries, parmi lesquelles les plus impliquées sont les streptocoques du groupe A, comme Streptococcus pyogenes. Les manuels MSD faisant autorité pour les professionnels de la santé soulignent que les tissus affectés par la fasciite nécrosante deviennent « rouges, chauds et enflés » ; lors de l’inspection chirurgicale, un exsudat gris apparaît – une sonnette d’alarme diagnostique pour les médecins -, de plus, le fascia superficiel est friable et il n’y a pas de pus.

Si des mesures rapides et agressives ne sont pas prises, le pronostic « est mauvais », expliquent les experts : l’ablation chirurgicale des tissus atteints de nécrose est en effet considérée comme un élément fondamental du traitement de la fasciite nécrosante. Sauver la vie des patients peut nécessiter (littéralement) de défigurer leur corps, comme cela s’est produit dans le cas de l’homme de 52 ans, dont les chirurgiens ont retiré 70% des tissus de sa cuisse avant gauche afin d’éviter l’amputation du membre ou les conséquences. encore pire.

Comme le raconte le Tampa Bay Times, le cauchemar de Donnie Adams a commencé le 14 février de cette année, lorsqu’il s’est rendu aux urgences de l’hôpital HCA Florida Northside à Saint-Pétersbourg pour subir un vaccin contre le tétanos et des antibiotiques lorsque les premiers symptômes sont apparus après le combat. Son état s’est rapidement aggravé et à peine trois jours plus tard, il a été opéré d’urgence par l’équipe du Dr Fritz Brink, qui a tout fait pour sauver sa vie et sa jambe. La fasciite nécrosante causée par l’infection bactérienne pourrissait en effet les tissus mous entre le genou et l’aine; les médecins ont dû intervenir immédiatement, avant que la situation ne s’aggrave.

On ne sait pas si la « bactérie mangeuse de chair » était dans la bouche du parent qui l’a mordu ou si la plaie s’est infectée plus tard, mais la première option n’est pas tout à fait improbable. Streptococcus pyogenes est en effet un pathogène très courant et est également responsable d’un simple mal de gorge. Dans de rares cas, il parvient à pénétrer dans le tissu sous-cutané (par exemple à travers une plaie) et à déclencher la maladie nécrotique très grave qui détruit les tissus mous.

« Une morsure humaine est plus sale qu’une morsure de chien en termes de types de bactéries impliquées. Les bactéries normales dans un endroit anormal peuvent être un vrai problème », a déclaré le Dr Brink au Tampa Bay Time. Si l’homme avait attendu ne serait-ce qu’un jour de plus avant d’aller à l’hôpital, l’infection se serait propagée à son abdomen et il se serait retrouvé en soins intensifs, risquant un choc septique potentiellement mortel. À ce moment-là, l’infection serait devenue beaucoup plus difficile à contrôler avec des antibiotiques et une intervention chirurgicale.

Heureusement, l’homme de 52 ans s’est confié aux médecins juste à temps et après deux opérations et une thérapie adéquate, il a complètement récupéré, sauvant même sa jambe de l’amputation. La cicatrisation des plaies a été beaucoup plus rapide également grâce à la bonne volonté du patient, qui a adhéré au régime prescrit dans ces cas graves d’infection.

