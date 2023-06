Nomad lance un support et une base compatibles MagSafe entièrement noirs [Hands-on]

Pour faire suite à ses chargeurs MagSafe officiels Premium Base One/Base One Max et Stand One, Nomad sort aujourd’hui avec deux nouveaux produits. Ajoutant à la variété de la gamme avec la même construction en métal et en verre haut de gamme, le nouveau support et la base sont plus abordables en optant pour la compatibilité MagSafe plutôt que la certification officielle MFi. En plus d’un prix inférieur, cela a également permis à Nomad de proposer des variantes tout en noir.

L’année dernière, Nomad a lancé ses magnifiques chargeurs officiels MagSafe haut de gamme en verre et en métal (test complet) pour iPhone, Apple Watch et AirPods. Et ce printemps, nous avons eu le pointu Stand One.

Ceux-ci sont devenus mes chargeurs préférés – à la fois pour l’aspect et la convivialité et pour la fonctionnalité. Désormais, Nomad propose un moyen plus abordable d’obtenir ses chargeurs haut de gamme.

Caractéristiques du support et de la base Nomad

Conception entièrement en métal et verre

Compatible MagSafe

Sortie sans fil 15 W, 7,5 W pour iPhone

Câble USB-C intégré de 2 m (6,6 pieds)

Fonctionne avec un adaptateur secteur de 20 W – vendu séparément

Design délicieusement lourd – Support : 614 grammes (1,35 livre) Base : 536 grammes (1,18 livre)

Disponible en tout noir ou blanc

Prix ​​: 70 $ pour la base – 80 $ pour le support

Utilisé

La conception et la construction du support et de la base sont les mêmes que celles du support un et de la base un. Une belle construction en verre et en métal pesant plus d’une livre.

En raison de leur poids et de leur base en caoutchouc robuste, ces chargeurs ne bougent pas lorsque vous retirez votre iPhone ou vos AirPods du chargeur.

La seule différence entre Stand/Base et Stand One/Base One est que les nouveaux chargeurs utilisent des chargeurs compatibles MagSafe au lieu de MagSafe officiel.

C’est donc une charge sans fil de 7,5 W pour iPhone au lieu de 15 W. Pour la plupart des gens, ce n’est probablement pas un gros problème – et pour le compromis, l’avantage est que Nomad a pu rendre la version noire complètement noire (Apple exige que les chargeurs MagSafe officiels utilisent des chargeurs blancs).

Cela indique une esthétique plus propre qui s’intègre parfaitement à la décoration intérieure. Et j’aime vraiment la finition noire associée à la nouvelle fonctionnalité d’affichage intelligent StandBy iPhone dans iOS 17.

Une petite mise en garde

J’ai découvert un détail intéressant lors du test de Stand qui s’applique uniquement à l’iPhone 14 Pro (probablement 14 Pro Max aussi). Lorsque vous essayez de l’utiliser en mode paysage pour StandBy sans étui, le 14 Pro ne veut pas rester en mode paysage : il glisse vers l’orientation portrait, apparemment à cause du poids de l’appareil photo et d’un manque de friction.

Solution facile ici, il reste en place lorsqu’un étui est sur l’iPhone 14 Pro. Et je ne pense pas que ce soit un problème de force magnétique, je pense que c’est un problème de manque de friction entre le verre lisse à l’arrière du 14 Pro et le tampon en caoutchouc lisse compatible MagSafe.

Je l’ai également testé avec un iPhone 13 Pro et il reste en orientation paysage sans étui. Il semble donc que ce ne soit qu’un problème de 14 Pro / Pro Max.

Conclusion

J’adore le fait que Nomad ait élargi sa gamme de chargeurs haut de gamme avec des prix plus abordables pour la rendre accessible à davantage de clients.

Ceux-ci ne conviendront toujours pas à tout le monde, mais entre économiser 30 $ par rapport au MagSafe Stand One et Base One officiels et bénéficier d’une version entièrement noire, je pense que ce sont les chargeurs iPhone les plus haut de gamme et les plus solides de moins de 100 $. .

Vous pouvez maintenant vous procurer le support et la base directement auprès de Nomad au prix de 80 $ et 70 $, respectivement. N’oubliez pas que vous aurez besoin d’un adaptateur secteur de 20 W car il n’est pas inclus dans la boîte.

