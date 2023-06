Le ton de notre voix dépend aussi de l’ADN

Cela a été découvert par une équipe de recherche dirigée par des généticiens de deCODE Genetics qui ont identifié certaines variantes d’un gène, appelé ABCC9, qui sont liées à un ton de voix plus élevé.

Le ton de notre voix dépend non seulement de traits physiologiques et anthropométriques, tels que le profil hormonal et la taille des cordes vocales, mais il est également influencé par la génétique humaine, impliquée dans la formation de la profondeur ou de l’aigu de la voix. Cependant, les gènes impliqués dans l’acoustique vocale et le mécanisme par lequel ils affectent les différences individuelles sont restés largement inconnus. Du moins jusqu’à ce que les résultats d’une nouvelle étude soient publiés, d’où sont ressorties les bases génétiques capables d’affecter le timbre de la voix. « C’est la première fois que nous connaissons des variantes génétiques qui influencent le ton de la voix », a déclaré Rósa Signý Gísladóttir, généticienne et linguiste chez Icelandic deCODE Genetics, la société de génomique basée à Reykjavik qui a mené l’enquête.

Pour déterminer quels gènes jouent un rôle dans la formation de la voix humaine, les chercheurs de deCODE Genetics ont analysé les enregistrements vocaux de près de 13 000 Islandais et ont comparé les fréquences de leurs voix avec des informations génétiques individuelles. Cela a permis aux chercheurs d’identifier certaines variantes partagées dans un gène, appelé ABCC9, qui sont en corrélation avec un ton de voix plus élevé. La découverte de ces variantes a été détaillée dans une étude récemment publiée dans Science Advances.

D’autres études sont nécessaires pour clarifier les mécanismes biologiques qui sous-tendent cette caractéristique, mais l’équipe de recherche a formulé quelques hypothèses. L’un d’eux est basé sur les informations contenues dans le gène ABCC9 qui contient, entre autres, des instructions pour la synthèse des canaux ioniques qui aident à assurer le bon fonctionnement des protéines de collagène et d’élastine. Ces protéines aident les tissus de notre corps à s’étirer, ce qui est essentiel dans la vibration des cordes vocales.

Les chercheurs ont également découvert que les personnes présentant des variantes liées à un ton de voix plus élevé étaient plus susceptibles d’avoir une tension artérielle maximale plus élevée, ce qui peut sembler inhabituel. Selon l’équipe, cette association pourrait encore être liée au fonctionnement du collagène et de l’élastine, qui jouent un rôle dans la rigidité des vaisseaux sanguins.

En d’autres termes, dans le cas où les variantes ABCC9 sont impliquées dans la modification des propriétés des vaisseaux sanguins, il ne serait pas exagéré de penser qu’elles pourraient également modifier les propriétés vocales, a expliqué le Dr Gísladóttir. « En montrant que la voix et l’acoustique vocale sont influencées par l’ADN – a conclu l’expert – nous avons franchi des étapes importantes vers la compréhension de la génétique et de l’évolution du système vocal humain ».

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :