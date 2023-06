Les astronomes ont trouvé une naine blanche relativement proche se cristallisant en un diamant géant

Les astronomes ont récemment découvert des signes qu’une étoile naine blanche à environ 104 années-lumière de la Terre se cristallise lentement en un diamant de la taille d’une planète. La découverte renforce les théories existantes sur le sort ultime de la plupart des étoiles.

Les données du télescope Gaia de l’Agence spatiale européenne suggèrent que la naine blanche est gravitationnellement liée à un système de trois étoiles appelé HD 190412, ce qui en fait un système à quatre étoiles. Les observations suggèrent que le Core est en cours de cristallisation, ce qui peut masquer son véritable âge. Alors que les autres étoiles du système pourraient avoir 7,3 milliards d’années, la naine blanche pourrait avoir environ 4,2 milliards d’années. L’étude, réalisée par des chercheurs d’Australie, du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis, est disponible sur arXiv, mais n’a pas encore été évaluée par des pairs. Les lecteurs doivent donc la prendre avec un grain de sel pour l’instant.

Les naines blanches sont une étape tardive du cycle de vie stellaire, survenant après qu’une étoile a manqué d’hydrogène. À ce stade, dans les étoiles de masse faible à modérée, les réactions de fusion perdent leurs couches externes, laissant derrière elles une naine blanche extrêmement dense qui comprime la masse d’une étoile en un volume similaire à celui de la Terre. Pendant ce temps, lorsque des étoiles plus grandes et plus massives épuisent leur carburant, leur immense poids s’effondre dans des trous noirs.

Les naines blanches sont initialement extrêmement chaudes à cause de l’énergie thermique résiduelle du Core d’origine, mais se refroidissent progressivement et se cristallisent car elles n’ont plus de source d’énergie. Finalement, ils deviennent des objets froids, sombres et semblables à des diamants appelés naines noires.

Les scientifiques théorisent que ce processus prend beaucoup plus de temps que les 13,8 milliards d’années qui se sont écoulées depuis le Big Bang, de sorte qu’aucune naine noire ne semble encore exister. Ce sera l’état final d’environ 97 % des étoiles de la galaxie de la Voie lactée, y compris le Soleil.

Selon la théorie de la mort thermique de l’univers, les naines blanches seront les dernières étoiles à briller après la dissipation des autres étoiles et galaxies. Cela conduira à un âge sombre où seuls les naines noires et les trous noirs subsisteront.

La découverte d’une étoile en cours de cristallisation si près de notre système solaire aidera les astronomes à mieux comprendre sa trajectoire et la fréquence de ces étoiles. On estime actuellement que sur les 100 étoiles les plus proches, moins de 10 sont des naines blanches.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :